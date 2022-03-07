ЄС поки не відмовиться від російських енергоносіїв, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Німеччина та ЄС загалом підтримують введення жорстких санкцій проти РФ, але не готові просто зараз відмовитися повністю від російського енергоімпорту.
Це пояснив у понеділок канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами глави уряду, всі кроки розроблені таким чином, щоб вони сильно вдарили по Росії і були стійкими в довгостроковій перспективі.
Водночас, визнав політик, "Європа свідомо звільнила постачання енергоносіїв з Росії від санкцій, адже наразі немає іншого способу забезпечити Європу постачанням енергії для опалення, транспорту, електропостачання та промисловості". Це, за його словами, дуже важливо для надання базових послуг у повсякденному житті європейських громадян.
Федеральний уряд, сказав його очільник, місяцями співпрацює зі своїми партнерами в Європейському Союзі та за його межами, щоб розвинути альтернативи російській енергетиці. Але це не може відбутися за один день.
"Тому з нашого боку є свідомим рішення продовжувати діяльність бізнес-підприємств у сфері енергопостачання з Росією", - заявив Шольц.
Він також сказав, що Німеччина вітає всі міжнародні зусилля щодо реагування на вторгнення Росії в Україну далекосяжними та цілеспрямованими санкціями. Санкції проти російських фінансових установ, Центрального банку в Москві та понад 500 осіб говорять самі за себе. Те саме стосується і експортних обмежень на важливі товари.
Того ж дня речник уряду Штеффен Гебештрайт сказав, що ЄС продовжує обговорення зі США і Великою Британією питань зменшення енергозалежності від РФ. Список подальших можливих санкцій постійно перевіряється.
Речник МЗС ФРН Крістофер Бургер, зі свого боку, додав, що "якщо буде така санкція, яка змусить Росію негайно відвести свої війська, її буде відразу вжито, якою б не була ціна. Але наразі такої санкції немає".
Раніше про неможливість негайного блокування поставок російських газу, нафти та вугілля заявили міністри економіки Роберт Габек і фінансів Крістіан Лінднер.
Будь ласка, зачекайте...
немцы за свой кошелек будут у ***** до победного отсасывать.
на крови украинцев.
к сожалению.
У Польщі вже мільон - на Берлін!
Прем'єр-міністр Нідерландів - абсолютний бандерівець. Є звичайно партейки на підсмоктуванні у кабаєва, ті що референдум каламутили, вони і зараз країну зсередини хитають, Вчора була велика демонстрація в Гаазі, таких люмпенів ще не доводилося бачити
1 покупать будут по хорошей цене
2расчет не деньгами а товаром, а это сбыт.
3 не нужно будет посылать гуманитарку и при этом доить корову рф.
4 европе нах.й не нужны голодные беженци из параши, а их будет в случае голода ох как докуя.
так что не все так просто как есть на первый взгляд..
это ***** без мозгов а европейцы с мозгами.
а нам, главное, чтоб закончилась война и та же европа и весь мир,
помогли восстановить Украину.
йдеться не про німців а про ЄС.
і радуйся як що нас не кинуть після війни, від слова ЗОВСІМ.
мабудь знаєш такий вислів:
ніхто, ні кому, нічого не винен.
так само як ми нічого не винні параші.
як би не їх допомога зараз,
ми мали б 50-100 тисяч 200х бо не здалибся
і армію підарасів на всій території України.
так, вони ЄС ТА США) грають свою музику, але маємо те що маємо.
Як же шкода, що кацапська Орда не на Рейні, Ла-Манші, чи у Каліфорніїї...
Video: https://t.me/Dialog_Ukraine/21631
Поки ми не покажемо, що далі буде гірше і це все надовго, вони не будуть рипатись. Навіть будуть намагатися нас вмовити на часткову капітуляцію.
oryakov-pod-udar-rszo-rossiys-160920/
уничтожения лапотного патрульного корабля
Видит Бог, Германии это СКОРО АУКНЕТСЯ, любое действие и БЕЗДЕЙСТВИЕ имеет свои ПОСЛЕДСТВИЯ, и что-то мне говорит, что они не будут "приятными"!
Фоточок з розбомбленими будинками тіпа стало менше, градус напруги тіпа зменшився, можна з Путіним потанцювати ще трохи. *****, кончені ******* - я навіть не про Шольца, а про істеблішмент який він просто представляє.
158.16693 Russian Rubles
---
Украінцы - гэта і ёсць еўрапейскія грамадзяне.
Сёння менавіта яны адзіныя сапраўдныя еўрапейцы!
..
Для євро гроші не пахнуть
...
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
І дійсно, що ми забули в ЄС, щоб ставати чліном того союзу? Що нас там приваблює? Ліволіберальна повісточка? Прогинатися під усілякі меншини, щоб не образити якихось збоченців? Толерантно стелитися під ісламістів, які відрізатимуть нам голови? Соромитись того, що ми занадто білі, політкошерно напустити повну країну кольорових мігрантів і перемішувати європейський генофонд із кров'ю нижчих рас, щоб скоріше перетворитися на безрасових і безнаціональних бастардів? І труситися від жаху перед кожним ******, зраджуючи друзів і партнерів заради шкірних інтересів?
Нахій!
Давайте краще створимо наш Український Світ - оновлену і водночас стару добру Європу, де живі справжні європейські цінності. Які Україна зараз демонструє зажирілому й зтупілому марічкосвітові стурбованців.
А там хто хоче, нехай приєднується до нас.
Слава Україні!
Будуть інші загрози - наприклад, зелена чума нікуди не зникне (маю на увазі радикальний ісламізм, а не те, про що всі подумали ). Червоний Дракон теж небезпечна сила, особливо якщо приросте Сибіром - хоча з Китаєм, на відміну від кацапів, можна домовлятися. Тож виклики і проблеми будуть.
Однак упевнений, що без ********* світ стане набагато кращим і безпечнішим.
--------------------
Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
Підари кончені.