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Німеччина (4508) Росія (47133) санкції (6827) енергетика (1645) Євросоюз (6990) альтернативна енергетика (151) Шольц Олаф (716)

ЄС поки не відмовиться від російських енергоносіїв, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС поки не відмовиться від російських енергоносіїв, - Шольц

Німеччина та ЄС загалом підтримують введення жорстких санкцій проти РФ, але не готові просто зараз відмовитися повністю від російського енергоімпорту.

Це пояснив у понеділок канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави уряду, всі кроки розроблені таким чином, щоб вони сильно вдарили по Росії і були стійкими в довгостроковій перспективі.

Водночас, визнав політик, "Європа свідомо звільнила постачання енергоносіїв з Росії від санкцій, адже наразі немає іншого способу забезпечити Європу постачанням енергії для опалення, транспорту, електропостачання та промисловості". Це, за його словами, дуже важливо для надання базових послуг у повсякденному житті європейських громадян.

Федеральний уряд, сказав його очільник, місяцями співпрацює зі своїми партнерами в Європейському Союзі та за його межами, щоб розвинути альтернативи російській енергетиці. Але це не може відбутися за один день.

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"Тому з нашого боку є свідомим рішення продовжувати діяльність бізнес-підприємств у сфері енергопостачання з Росією", - заявив Шольц.

Він також сказав, що Німеччина вітає всі міжнародні зусилля щодо реагування на вторгнення Росії в Україну далекосяжними та цілеспрямованими санкціями. Санкції проти російських фінансових установ, Центрального банку в Москві та понад 500 осіб говорять самі за себе. Те саме стосується і експортних обмежень на важливі товари.

Того ж дня речник уряду Штеффен Гебештрайт сказав, що ЄС продовжує обговорення зі США і Великою Британією питань зменшення енергозалежності від РФ. Список подальших можливих санкцій постійно перевіряється.

Також читайте: Євросоюз готує нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Речник МЗС ФРН Крістофер Бургер, зі свого боку, додав, що "якщо буде така санкція, яка змусить Росію негайно відвести свої війська, її буде відразу вжито, якою б не була ціна. Але наразі такої санкції немає".

Раніше про неможливість негайного блокування поставок російських газу, нафти та вугілля заявили міністри економіки Роберт Габек і фінансів Крістіан Лінднер.
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Топ коментарі
+45
разве кто-то сомневался?
немцы за свой кошелек будут у ***** до победного отсасывать.
на крови украинцев.
к сожалению.
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07.03.2022 16:42
+43
************* , БЛАГОДАРЯ ВАМ ,ВЫЗРЕЛ ГНОЙНЫЙ ПЕДОФИЛ ГИТЛЕР № 2
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07.03.2022 16:51
+27
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07.03.2022 16:42
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07.03.2022 16:41 Відповісти
************* , БЛАГОДАРЯ ВАМ ,ВЫЗРЕЛ ГНОЙНЫЙ ПЕДОФИЛ ГИТЛЕР № 2
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07.03.2022 16:51 Відповісти
немцы в очередной раз (уже третий) привели Европу к войне, що за нация #банутая. не могут на три шага вперед подумать, делают три шага потом думают
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07.03.2022 17:11 Відповісти
Та який там із нього Гітлер? Це зкріпне кацапське *****, до Гітлера йому як до Рейк'явика на міжповерховому дротоході.
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07.03.2022 17:32 Відповісти
уже 0,0069
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07.03.2022 16:46 Відповісти
Консервы лезут со всех сторон
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07.03.2022 17:02 Відповісти
*ляди.
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07.03.2022 16:41 Відповісти
Адвокати путіна.
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07.03.2022 16:41 Відповісти
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07.03.2022 16:42 Відповісти
Норм. Нефть в обмен на продовольствие.
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07.03.2022 16:42 Відповісти
нажаль, кацапи - один із найбільших виробників збіжжя
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07.03.2022 16:54 Відповісти
тільки збіжжя це піде на експорт.
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07.03.2022 17:46 Відповісти
єдиний більш-менш прийнятний варіант, якщо без їхньої нафти зусім ніяк
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07.03.2022 20:42 Відповісти
разве кто-то сомневался?
немцы за свой кошелек будут у ***** до победного отсасывать.
на крови украинцев.
к сожалению.
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07.03.2022 16:42 Відповісти
за евро дают уже 155 фантиков московитов
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07.03.2022 16:43 Відповісти
Попереду- рулони.
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07.03.2022 16:44 Відповісти
Обухов))
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07.03.2022 16:46 Відповісти
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07.03.2022 16:50 Відповісти
уже 165
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07.03.2022 17:32 Відповісти
І це вихідні аж до 9 березня.
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07.03.2022 17:34 Відповісти
биржи не отдыхают)
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07.03.2022 17:36 Відповісти
Вони з початку війни не відкривалися.
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07.03.2022 17:38 Відповісти
"якщо буде така санкція, яка змусить Росію негайно відвести свої війська, її буде відразу вжито, якою б не була ціна. Але наразі такої санкції немає" - небо закрити та й усе. За кілька тижнів орків тут не буде.
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07.03.2022 16:43 Відповісти
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07.03.2022 16:43 Відповісти
Не верю! (С)
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07.03.2022 16:43 Відповісти
Могли б хоча би ціни збити до мінімуму різко зменшивши закупки...
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07.03.2022 16:44 Відповісти
На полшишечки
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07.03.2022 16:45 Відповісти
В Германии и Нидерландах надо организовать мощные митинги ЗА УКРАИНУ . И власть испугается и перестанет вставлять палки в колёса в продвижении Украины в НАТО И ЕС.
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07.03.2022 16:46 Відповісти
та вже ж було
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07.03.2022 16:55 Відповісти
Да. Согласен. Нужно ДАВИТЬ на жителей этих стран, и правительство будет вынужденно/неохото подчинится этому. А так - просто бизнес на крови.
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07.03.2022 16:58 Відповісти
Потрібно, щоб всі, хто виїхав вимушено з України, рушили до Німеччини.
У Польщі вже мільон - на Берлін!
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07.03.2022 17:40 Відповісти
посилаються на кулуарні розмови "окремих дипломатів" - це не є офіційна позиція країни.

Прем'єр-міністр Нідерландів - абсолютний бандерівець. Є звичайно партейки на підсмоктуванні у кабаєва, ті що референдум каламутили, вони і зараз країну зсередини хитають, Вчора була велика демонстрація в Гаазі, таких люмпенів ще не доводилося бачити
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07.03.2022 19:14 Відповісти
Почти, как у Н. Мордюковой -- " А не будете слушаться - отключим газ"
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07.03.2022 16:46 Відповісти
Да мьі уже все про поняли, хер канцлер. И про вас, и про нас, и про наш гнилой евросоюз.
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07.03.2022 16:46 Відповісти
Не разводить панику. Моментально такое не провернешь. Это не торговые палатки свернуть. Все будет делаться, но постепенно.
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07.03.2022 16:47 Відповісти
Ага, ці тормози думали 3 дні відключати рашку від swift або не відключати. Звичайно вони це зроблять, коли буде багато смертей і виходу вже не буде. Так само із закриттям неба.
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07.03.2022 17:07 Відповісти
Не удивлюсь,если и тут ограничатся просто пи***жом
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07.03.2022 17:12 Відповісти
Не факт. СП2 они строили уже в условиях оккупации Крыма и войны на Донбасе. Этих буржуев необходимо бодрить постоянно, думают они исключительно за свое бабло. Есть знакомые в немецких компаниях, они радуются что с Украиной их ничего не связывает и война не касается их бизнеса.
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07.03.2022 17:42 Відповісти
Бабло не пахне.
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07.03.2022 16:47 Відповісти
зараз получать п..ди від Байдена - і передумають
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07.03.2022 16:48 Відповісти
Фінансування тероризма як воно є.
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07.03.2022 16:48 Відповісти
Шлюхи европейские!
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07.03.2022 16:49 Відповісти
Кто б сомневался в этих гандонах.

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07.03.2022 16:50 Відповісти
**********!!!
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07.03.2022 16:50 Відповісти
ага, помощники, война войной но бизнес надо вести, толерантная европа
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07.03.2022 16:50 Відповісти
Немцы - такие же ****** как и кацапы, только европейские.
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07.03.2022 16:50 Відповісти
Срані гешефтмайстери....Від гордості тевтонських рицарів залишився тільки сморід! За свіжу копійку вдавляться, суки.
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07.03.2022 16:51 Відповісти
Эти шлюхи ещё получат свое, прийдёт время.
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07.03.2022 16:51 Відповісти
Не зря немцы с кацапами по жизни вместе идут.
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07.03.2022 16:52 Відповісти
нормальное явление.
1 покупать будут по хорошей цене
2расчет не деньгами а товаром, а это сбыт.
3 не нужно будет посылать гуманитарку и при этом доить корову рф.
4 европе нах.й не нужны голодные беженци из параши, а их будет в случае голода ох как докуя.
так что не все так просто как есть на первый взгляд..
это ***** без мозгов а европейцы с мозгами.
а нам, главное, чтоб закончилась война и та же европа и весь мир,
помогли восстановить Украину.
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07.03.2022 16:53 Відповісти
Ті ж самі розмови та дії були в 1990х. І вони ефективно "підняли з колін" російський впк. Бо німці не контролюють як гроші зароблені на нафті розподілюються в росії, а вони там йдуть на агресію.
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07.03.2022 17:16 Відповісти
почитай уважно.
йдеться не про німців а про ЄС.
і радуйся як що нас не кинуть після війни, від слова ЗОВСІМ.
мабудь знаєш такий вислів:
ніхто, ні кому, нічого не винен.
так само як ми нічого не винні параші.
як би не їх допомога зараз,
ми мали б 50-100 тисяч 200х бо не здалибся
і армію підарасів на всій території України.
так, вони ЄС ТА США) грають свою музику, але маємо те що маємо.
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07.03.2022 17:53 Відповісти
Раньше надо было диверсифицировать. А сегодня смерти украинских детей на совести потомков фашистов.
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07.03.2022 16:53 Відповісти
"у повсякденному житті європейських громадян " - ваші криваві торгові партнери кожен день забирають ці самі життя у сотен мирних українців! А вам головне - жопа у теплі!
Як же шкода, що кацапська Орда не на Рейні, Ла-Манші, чи у Каліфорніїї...
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07.03.2022 16:54 Відповісти
Шольц, как и фрау Штази. Политические жмурики.
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07.03.2022 16:54 Відповісти
Фріци співучасники рашистської окупації і війни в Україні.Постачання зброї в Україну ,по вказівці куйла заблокували, вступ України в ЄС все по тій же вказівці блокують теж,а купляючи енергоносії в рашиста вони тим самим фінансують кровопролитну війну рашиста. Німці ідіть за руским кораблем .
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07.03.2022 16:55 Відповісти
русский корабль иди ***** - ​Украинская ракета поразила корабль ЧФ РФ "Василий Быков"

Video: https://t.me/Dialog_Ukraine/21631
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07.03.2022 16:55 Відповісти
пока ес на подсосе у фюрера, Украина одна
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07.03.2022 16:57 Відповісти
Німці якісь гівнюки. При всіх їх відомих "орднунг унд дісціплінен" - якось від них неприємно пахне. Кожний раз, коли здається, що ось! вже прозріли! вже порозумніли! ***** - знов за рибу гроші. Не дивно, що Велика Британія вирішила вийти з цього замкненого кола.
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07.03.2022 16:59 Відповісти
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07.03.2022 17:00 Відповісти
вони дуже хочуть, щоб ми програли якнайшвидше. Ми їм не даємо наварюватись на договорняках. Всі ці стоячі авації та інші формальні форми підтримки - це як проводи в останню путь. Пафосно, зі сльозинкою, а за спиною вже ділять залишки.

Поки ми не покажемо, що далі буде гірше і це все надовго, вони не будуть рипатись. Навіть будуть намагатися нас вмовити на часткову капітуляцію.
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07.03.2022 17:00 Відповісти
https://dumskaya.net/news/podvig-ukrainskih-m
oryakov-pod-udar-rszo-rossiys-160920/

уничтожения лапотного патрульного корабля
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07.03.2022 17:03 Відповісти
Эти ферштейнеры породили Гитлера, и они же породили Гитлера-2. Дерьмо. Хуже русских.
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07.03.2022 17:04 Відповісти
о чем можно говорить с подонками...
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07.03.2022 17:05 Відповісти
Колишні фашисти фінансують нинішніх рашистів,нічого дивного, дві прокляті країни,зо знищували та знищюють життя на планеті.Криваві вбивці.
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07.03.2022 17:10 Відповісти
******! (простите, но более подходящего слова на это БАРЫЖНИЧЕСТВО и МЕЩАНСТВО у меня нет в моем словарном запасе ругани)!
Видит Бог, Германии это СКОРО АУКНЕТСЯ, любое действие и БЕЗДЕЙСТВИЕ имеет свои ПОСЛЕДСТВИЯ, и что-то мне говорит, что они не будут "приятными"!
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07.03.2022 17:10 Відповісти
Кончені фріци.

Фоточок з розбомбленими будинками тіпа стало менше, градус напруги тіпа зменшився, можна з Путіним потанцювати ще трохи. *****, кончені ******* - я навіть не про Шольца, а про істеблішмент який він просто представляє.
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07.03.2022 17:11 Відповісти
План путлера знищіти ЕС,вважаю що такі країни що підтримують рф в його плані ,повинні бути викючени з ЕС , вони влізли тудиі діють як руйнівники.
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07.03.2022 17:16 Відповісти
хто би сумнівався(((
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07.03.2022 17:17 Відповісти
1.00 Euro =
158.16693 Russian Rubles
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07.03.2022 17:18 Відповісти
Суки продажні 😡. P.S. Хто-небудь знає , чому Марина та Богдан не вийшли в денний ефір «Без цензури»? З ними все в порядку?
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07.03.2022 17:18 Відповісти
вот за это ***** на них нападёт!
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07.03.2022 17:21 Відповісти
дибіл!
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07.03.2022 17:23 Відповісти
Та уже насрать, все уже поняли это давно, я лично жду когда наконец то откроется биржа в парашке, и воочию увидеть их гиперзвуковое оружие срубль!
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07.03.2022 17:30 Відповісти
Треба їх признати спонсорами російських окупантів.
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07.03.2022 17:32 Відповісти
А може їх теж в гаазі судить, за фінансування тероризму?
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07.03.2022 17:33 Відповісти
І за цей євросоюз люди життя віддали на майдані? Вибачте, але ми цілковито ******* нація. Маю надію, що Україна наведе там порядок. І перших, кого пошле за російським кораблем, то буде німеччина. Довбані, цинічні, продажні фашисти. Ви гірше россії. Ті хоча би яесно нас ненавидять.
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07.03.2022 17:33 Відповісти
не за Євросоюз віддавали а за те, щоб не стати як Білорусія, коли ваших дітей відправляють на війну помирати по всьому Світу, заради амбіцій чергового диктатора, ви тільки можете очима блимати як в рф.
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07.03.2022 17:53 Відповісти
А можа, гер Шольц, вы тады зноў пачнеце проста кідаць украінцаў у печы крэматорыяў? Ну, раз Еўропа "немає іншого способу забезпечити Європу постачанням енергії для опалення, транспорту, електропостачання та промисловості"? Напэўна, для вас гэта будзе нават танней, чым купляць нафту і газ у Путлера...
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07.03.2022 17:33 Відповісти
Це, за його словами, дуже важливо для надання базових послуг у повсякденному житті європейських громадян

---

Украінцы - гэта і ёсць еўрапейскія грамадзяне.

Сёння менавіта яны адзіныя сапраўдныя еўрапейцы!
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07.03.2022 17:35 Відповісти
В долгосрочной перспективе кацапы могут бомбить Берлин, дибилы *** необучаемые.
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07.03.2022 17:39 Відповісти
Коротко
..
Для євро гроші не пахнуть
...
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:42 Відповісти
Громадяни німці !!! То не лампа освітлює вашу оселю , то вбиті життя Українців . Дивлячись на світло яке йде від неї ви бачите останні хвилини життя душі , яка відходить до раю . Хай у ваших оселях наступить темрява .
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07.03.2022 17:44 Відповісти
Говорив кілька днів тому і впевнено повторю зараз. Коли ми переможемо (інші варіанти не обговорюються) - нам треба чітко проголосити власну національну ідею і розбудовувати власну державу, власний світ. Так, у співдружності із Заходом - але водночас на дистанції. Бо нахрін ту інтеграцію до ЄС і НАТО!
І дійсно, що ми забули в ЄС, щоб ставати чліном того союзу? Що нас там приваблює? Ліволіберальна повісточка? Прогинатися під усілякі меншини, щоб не образити якихось збоченців? Толерантно стелитися під ісламістів, які відрізатимуть нам голови? Соромитись того, що ми занадто білі, політкошерно напустити повну країну кольорових мігрантів і перемішувати європейський генофонд із кров'ю нижчих рас, щоб скоріше перетворитися на безрасових і безнаціональних бастардів? І труситися від жаху перед кожним ******, зраджуючи друзів і партнерів заради шкірних інтересів?
Нахій!
Давайте краще створимо наш Український Світ - оновлену і водночас стару добру Європу, де живі справжні європейські цінності. Які Україна зараз демонструє зажирілому й зтупілому марічкосвітові стурбованців.
А там хто хоче, нехай приєднується до нас.

Слава Україні!
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07.03.2022 17:54 Відповісти
з усієї поваги Welt, не варто винаходити велосипед... Рух по спіралі, доводить просту істину- маємо все, щоб бути самодостатніми, але й сусіда, що перекреслює будь-який вибір, окрім об'єднання у колективній безпеці.
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07.03.2022 20:13 Відповісти
Дуже сподіваюся, що цього разу справу буде доведено до кінця і кацапщина у той чи інший спосіб зникне з політичної мапи світу, тобто із цим сусідом буде покінчено.
Будуть інші загрози - наприклад, зелена чума нікуди не зникне (маю на увазі радикальний ісламізм, а не те, про що всі подумали ). Червоний Дракон теж небезпечна сила, особливо якщо приросте Сибіром - хоча з Китаєм, на відміну від кацапів, можна домовлятися. Тож виклики і проблеми будуть.
Однак упевнений, що без ********* світ стане набагато кращим і безпечнішим.
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07.03.2022 20:38 Відповісти
Благополучные и трусливые черви с одной стороны отождествляются с нищими,тупыми,агрессивными и не менее трусливыми червями с другой. Они одинаково уродливы, всего лишь каждый по своему. Вторые в добавок просто не умеют накладывать макияж на свою уродливость, по причине генетической недоразвитости, они и на убой сейчас идут как скот( а может это и есть скот) по последней причине. Нам нужно стать единой нацией раз и навсегда,по настоящему и в будущем использовать их ущербность(одних и других) на благо нашего процветания. А оно будет. Слава ВСУ!!! Слава Украине!!!Слава нации!!!✌️
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07.03.2022 17:55 Відповісти
Вот так подцепили Европу орки на газовую иглу. А вам неоднократно говорили, что СП2 и другое это кацапское оружие
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07.03.2022 18:31 Відповісти
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:10 Відповісти
Недарма кацапи називають вас гєйропа!

Підари кончені.
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07.03.2022 19:18 Відповісти
Німетчина ви Співучасники вбивств населення України
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07.03.2022 19:25 Відповісти
 
 