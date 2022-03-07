ЕС пока не откажется от российских энергоносителей, - Шольц

Германия и ЕС в целом поддерживают введение жестких санкций против РФ, но не готовы прямо сейчас отказаться полностью от российского энергоимпорта.

Это объяснил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы правительства, все шаги разработаны так, чтобы они сильно ударили по России и были устойчивыми в долгосрочной перспективе.

В то же время, политик признал, "Европа сознательно освободила поставки энергоносителей из России от санкций, ведь нет другого способа обеспечить Европу поставками энергии для отопления, транспорта, электроснабжения и промышленности". Это, по его словам, очень важно для предоставления базовых услуг повседневной жизни европейских граждан.

Федеральное правительство, сказал он, месяцами сотрудничает со своими партнерами в Европейском Союзе и за его пределами, чтобы развить альтернативы российской энергетике. Но это не может произойти в один день.

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"Поэтому с нашей стороны осознаное решение продолжить деятельность бизнес-предприятий в сфере энергоснабжения с Россией", - заявил Шольц.

Он также сказал, что Германия приветствует все международные усилия по реагированию на вторжение России в Украину дальновидными и целенаправленными санкциями. Санкции против российских финансовых учреждений, Центрального банка в Москве и более 500 человек говорят сами за себя. То же касается и экспортных ограничений на важные товары.

В тот же день представитель правительства Штеффен Гебештрайт сказал, что ЕС продолжает обсуждение с США и Великобританией вопросов уменьшения энергозависимости от РФ. Список последующих возможных санкций постоянно проверяется.

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Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, со своей стороны, добавил, что "если будет такая санкция, которая заставит Россию немедленно отвести свои войска, она будет сразу применена, какой бы ни была цена. Но пока такой санкции нет".

Ранее о невозможности немедленной блокировки поставок российских газа, нефти и угля заявили министры экономики Роберт Габек и финансов Кристиан Линднер.