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Германия (6000) Россия (91205) санкции (10609) энергетика (2033) Евросоюз (15858) альтернативная энергетика (121) Шольц Олаф (542)

ЕС пока не откажется от российских энергоносителей, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ЕС пока не откажется от российских энергоносителей, - Шольц

Германия и ЕС в целом поддерживают введение жестких санкций против РФ, но не готовы прямо сейчас отказаться полностью от российского энергоимпорта.

Это объяснил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы правительства, все шаги разработаны так, чтобы они сильно ударили по России и были устойчивыми в долгосрочной перспективе.

В то же время, политик признал, "Европа сознательно освободила поставки энергоносителей из России от санкций, ведь нет другого способа обеспечить Европу поставками энергии для отопления, транспорта, электроснабжения и промышленности". Это, по его словам, очень важно для предоставления базовых услуг повседневной жизни европейских граждан.

Федеральное правительство, сказал он, месяцами сотрудничает со своими партнерами в Европейском Союзе и за его пределами, чтобы развить альтернативы российской энергетике. Но это не может произойти в один день.

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"Поэтому с нашей стороны осознаное решение продолжить деятельность бизнес-предприятий в сфере энергоснабжения с Россией", - заявил Шольц.

Он также сказал, что Германия приветствует все международные усилия по реагированию на вторжение России в Украину дальновидными и целенаправленными санкциями. Санкции против российских финансовых учреждений, Центрального банка в Москве и более 500 человек говорят сами за себя. То же касается и экспортных ограничений на важные товары.

В тот же день представитель правительства Штеффен Гебештрайт сказал, что ЕС продолжает обсуждение с США и Великобританией вопросов уменьшения энергозависимости от РФ. Список последующих возможных санкций постоянно проверяется.

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Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, со своей стороны, добавил, что "если будет такая санкция, которая заставит Россию немедленно отвести свои войска, она будет сразу применена, какой бы ни была цена. Но пока такой санкции нет".

Ранее о невозможности немедленной блокировки поставок российских газа, нефти и угля заявили министры экономики Роберт Габек и финансов Кристиан Линднер.
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Топ комментарии
+45
разве кто-то сомневался?
немцы за свой кошелек будут у ***** до победного отсасывать.
на крови украинцев.
к сожалению.
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07.03.2022 16:42
+43
************* , БЛАГОДАРЯ ВАМ ,ВЫЗРЕЛ ГНОЙНЫЙ ПЕДОФИЛ ГИТЛЕР № 2
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07.03.2022 16:51
+27
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07.03.2022 16:42
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07.03.2022 16:41 Ответить
************* , БЛАГОДАРЯ ВАМ ,ВЫЗРЕЛ ГНОЙНЫЙ ПЕДОФИЛ ГИТЛЕР № 2
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07.03.2022 16:51 Ответить
немцы в очередной раз (уже третий) привели Европу к войне, що за нация #банутая. не могут на три шага вперед подумать, делают три шага потом думают
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07.03.2022 17:11 Ответить
Та який там із нього Гітлер? Це зкріпне кацапське *****, до Гітлера йому як до Рейк'явика на міжповерховому дротоході.
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07.03.2022 17:32 Ответить
уже 0,0069
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07.03.2022 16:46 Ответить
Консервы лезут со всех сторон
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07.03.2022 17:02 Ответить
*ляди.
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07.03.2022 16:41 Ответить
Адвокати путіна.
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07.03.2022 16:41 Ответить
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07.03.2022 16:42 Ответить
Норм. Нефть в обмен на продовольствие.
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07.03.2022 16:42 Ответить
нажаль, кацапи - один із найбільших виробників збіжжя
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07.03.2022 16:54 Ответить
тільки збіжжя це піде на експорт.
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07.03.2022 17:46 Ответить
єдиний більш-менш прийнятний варіант, якщо без їхньої нафти зусім ніяк
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07.03.2022 20:42 Ответить
разве кто-то сомневался?
немцы за свой кошелек будут у ***** до победного отсасывать.
на крови украинцев.
к сожалению.
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07.03.2022 16:42 Ответить
за евро дают уже 155 фантиков московитов
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07.03.2022 16:43 Ответить
Попереду- рулони.
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07.03.2022 16:44 Ответить
Обухов))
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07.03.2022 16:46 Ответить
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07.03.2022 16:50 Ответить
уже 165
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07.03.2022 17:32 Ответить
І це вихідні аж до 9 березня.
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07.03.2022 17:34 Ответить
биржи не отдыхают)
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07.03.2022 17:36 Ответить
Вони з початку війни не відкривалися.
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07.03.2022 17:38 Ответить
"якщо буде така санкція, яка змусить Росію негайно відвести свої війська, її буде відразу вжито, якою б не була ціна. Але наразі такої санкції немає" - небо закрити та й усе. За кілька тижнів орків тут не буде.
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07.03.2022 16:43 Ответить
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07.03.2022 16:43 Ответить
Не верю! (С)
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07.03.2022 16:43 Ответить
Могли б хоча би ціни збити до мінімуму різко зменшивши закупки...
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07.03.2022 16:44 Ответить
На полшишечки
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07.03.2022 16:45 Ответить
В Германии и Нидерландах надо организовать мощные митинги ЗА УКРАИНУ . И власть испугается и перестанет вставлять палки в колёса в продвижении Украины в НАТО И ЕС.
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07.03.2022 16:46 Ответить
та вже ж було
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07.03.2022 16:55 Ответить
Да. Согласен. Нужно ДАВИТЬ на жителей этих стран, и правительство будет вынужденно/неохото подчинится этому. А так - просто бизнес на крови.
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07.03.2022 16:58 Ответить
Потрібно, щоб всі, хто виїхав вимушено з України, рушили до Німеччини.
У Польщі вже мільон - на Берлін!
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07.03.2022 17:40 Ответить
посилаються на кулуарні розмови "окремих дипломатів" - це не є офіційна позиція країни.

Прем'єр-міністр Нідерландів - абсолютний бандерівець. Є звичайно партейки на підсмоктуванні у кабаєва, ті що референдум каламутили, вони і зараз країну зсередини хитають, Вчора була велика демонстрація в Гаазі, таких люмпенів ще не доводилося бачити
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07.03.2022 19:14 Ответить
Почти, как у Н. Мордюковой -- " А не будете слушаться - отключим газ"
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07.03.2022 16:46 Ответить
Да мьі уже все про поняли, хер канцлер. И про вас, и про нас, и про наш гнилой евросоюз.
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07.03.2022 16:46 Ответить
Не разводить панику. Моментально такое не провернешь. Это не торговые палатки свернуть. Все будет делаться, но постепенно.
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07.03.2022 16:47 Ответить
Ага, ці тормози думали 3 дні відключати рашку від swift або не відключати. Звичайно вони це зроблять, коли буде багато смертей і виходу вже не буде. Так само із закриттям неба.
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07.03.2022 17:07 Ответить
Не удивлюсь,если и тут ограничатся просто пи***жом
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07.03.2022 17:12 Ответить
Не факт. СП2 они строили уже в условиях оккупации Крыма и войны на Донбасе. Этих буржуев необходимо бодрить постоянно, думают они исключительно за свое бабло. Есть знакомые в немецких компаниях, они радуются что с Украиной их ничего не связывает и война не касается их бизнеса.
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07.03.2022 17:42 Ответить
Бабло не пахне.
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07.03.2022 16:47 Ответить
зараз получать п..ди від Байдена - і передумають
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07.03.2022 16:48 Ответить
Фінансування тероризма як воно є.
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07.03.2022 16:48 Ответить
Шлюхи европейские!
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07.03.2022 16:49 Ответить
Кто б сомневался в этих гандонах.

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07.03.2022 16:50 Ответить
**********!!!
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07.03.2022 16:50 Ответить
ага, помощники, война войной но бизнес надо вести, толерантная европа
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07.03.2022 16:50 Ответить
Немцы - такие же ****** как и кацапы, только европейские.
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07.03.2022 16:50 Ответить
Срані гешефтмайстери....Від гордості тевтонських рицарів залишився тільки сморід! За свіжу копійку вдавляться, суки.
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07.03.2022 16:51 Ответить
Эти шлюхи ещё получат свое, прийдёт время.
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07.03.2022 16:51 Ответить
Не зря немцы с кацапами по жизни вместе идут.
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07.03.2022 16:52 Ответить
нормальное явление.
1 покупать будут по хорошей цене
2расчет не деньгами а товаром, а это сбыт.
3 не нужно будет посылать гуманитарку и при этом доить корову рф.
4 европе нах.й не нужны голодные беженци из параши, а их будет в случае голода ох как докуя.
так что не все так просто как есть на первый взгляд..
это ***** без мозгов а европейцы с мозгами.
а нам, главное, чтоб закончилась война и та же европа и весь мир,
помогли восстановить Украину.
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07.03.2022 16:53 Ответить
Ті ж самі розмови та дії були в 1990х. І вони ефективно "підняли з колін" російський впк. Бо німці не контролюють як гроші зароблені на нафті розподілюються в росії, а вони там йдуть на агресію.
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07.03.2022 17:16 Ответить
почитай уважно.
йдеться не про німців а про ЄС.
і радуйся як що нас не кинуть після війни, від слова ЗОВСІМ.
мабудь знаєш такий вислів:
ніхто, ні кому, нічого не винен.
так само як ми нічого не винні параші.
як би не їх допомога зараз,
ми мали б 50-100 тисяч 200х бо не здалибся
і армію підарасів на всій території України.
так, вони ЄС ТА США) грають свою музику, але маємо те що маємо.
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07.03.2022 17:53 Ответить
Раньше надо было диверсифицировать. А сегодня смерти украинских детей на совести потомков фашистов.
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07.03.2022 16:53 Ответить
"у повсякденному житті європейських громадян " - ваші криваві торгові партнери кожен день забирають ці самі життя у сотен мирних українців! А вам головне - жопа у теплі!
Як же шкода, що кацапська Орда не на Рейні, Ла-Манші, чи у Каліфорніїї...
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07.03.2022 16:54 Ответить
Шольц, как и фрау Штази. Политические жмурики.
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07.03.2022 16:54 Ответить
Фріци співучасники рашистської окупації і війни в Україні.Постачання зброї в Україну ,по вказівці куйла заблокували, вступ України в ЄС все по тій же вказівці блокують теж,а купляючи енергоносії в рашиста вони тим самим фінансують кровопролитну війну рашиста. Німці ідіть за руским кораблем .
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07.03.2022 16:55 Ответить
русский корабль иди ***** - ​Украинская ракета поразила корабль ЧФ РФ "Василий Быков"

Video: https://t.me/Dialog_Ukraine/21631
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07.03.2022 16:55 Ответить
пока ес на подсосе у фюрера, Украина одна
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07.03.2022 16:57 Ответить
Німці якісь гівнюки. При всіх їх відомих "орднунг унд дісціплінен" - якось від них неприємно пахне. Кожний раз, коли здається, що ось! вже прозріли! вже порозумніли! ***** - знов за рибу гроші. Не дивно, що Велика Британія вирішила вийти з цього замкненого кола.
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07.03.2022 16:59 Ответить
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07.03.2022 17:00 Ответить
вони дуже хочуть, щоб ми програли якнайшвидше. Ми їм не даємо наварюватись на договорняках. Всі ці стоячі авації та інші формальні форми підтримки - це як проводи в останню путь. Пафосно, зі сльозинкою, а за спиною вже ділять залишки.

Поки ми не покажемо, що далі буде гірше і це все надовго, вони не будуть рипатись. Навіть будуть намагатися нас вмовити на часткову капітуляцію.
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07.03.2022 17:00 Ответить
https://dumskaya.net/news/podvig-ukrainskih-m
oryakov-pod-udar-rszo-rossiys-160920/

уничтожения лапотного патрульного корабля
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07.03.2022 17:03 Ответить
Эти ферштейнеры породили Гитлера, и они же породили Гитлера-2. Дерьмо. Хуже русских.
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07.03.2022 17:04 Ответить
о чем можно говорить с подонками...
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07.03.2022 17:05 Ответить
Колишні фашисти фінансують нинішніх рашистів,нічого дивного, дві прокляті країни,зо знищували та знищюють життя на планеті.Криваві вбивці.
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07.03.2022 17:10 Ответить
******! (простите, но более подходящего слова на это БАРЫЖНИЧЕСТВО и МЕЩАНСТВО у меня нет в моем словарном запасе ругани)!
Видит Бог, Германии это СКОРО АУКНЕТСЯ, любое действие и БЕЗДЕЙСТВИЕ имеет свои ПОСЛЕДСТВИЯ, и что-то мне говорит, что они не будут "приятными"!
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07.03.2022 17:10 Ответить
Кончені фріци.

Фоточок з розбомбленими будинками тіпа стало менше, градус напруги тіпа зменшився, можна з Путіним потанцювати ще трохи. *****, кончені ******* - я навіть не про Шольца, а про істеблішмент який він просто представляє.
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07.03.2022 17:11 Ответить
План путлера знищіти ЕС,вважаю що такі країни що підтримують рф в його плані ,повинні бути викючени з ЕС , вони влізли тудиі діють як руйнівники.
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07.03.2022 17:16 Ответить
хто би сумнівався(((
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07.03.2022 17:17 Ответить
1.00 Euro =
158.16693 Russian Rubles
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07.03.2022 17:18 Ответить
Суки продажні 😡. P.S. Хто-небудь знає , чому Марина та Богдан не вийшли в денний ефір «Без цензури»? З ними все в порядку?
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07.03.2022 17:18 Ответить
вот за это ***** на них нападёт!
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07.03.2022 17:21 Ответить
дибіл!
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07.03.2022 17:23 Ответить
Та уже насрать, все уже поняли это давно, я лично жду когда наконец то откроется биржа в парашке, и воочию увидеть их гиперзвуковое оружие срубль!
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07.03.2022 17:30 Ответить
Треба їх признати спонсорами російських окупантів.
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07.03.2022 17:32 Ответить
А може їх теж в гаазі судить, за фінансування тероризму?
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07.03.2022 17:33 Ответить
І за цей євросоюз люди життя віддали на майдані? Вибачте, але ми цілковито ******* нація. Маю надію, що Україна наведе там порядок. І перших, кого пошле за російським кораблем, то буде німеччина. Довбані, цинічні, продажні фашисти. Ви гірше россії. Ті хоча би яесно нас ненавидять.
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07.03.2022 17:33 Ответить
не за Євросоюз віддавали а за те, щоб не стати як Білорусія, коли ваших дітей відправляють на війну помирати по всьому Світу, заради амбіцій чергового диктатора, ви тільки можете очима блимати як в рф.
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07.03.2022 17:53 Ответить
А можа, гер Шольц, вы тады зноў пачнеце проста кідаць украінцаў у печы крэматорыяў? Ну, раз Еўропа "немає іншого способу забезпечити Європу постачанням енергії для опалення, транспорту, електропостачання та промисловості"? Напэўна, для вас гэта будзе нават танней, чым купляць нафту і газ у Путлера...
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07.03.2022 17:33 Ответить
Це, за його словами, дуже важливо для надання базових послуг у повсякденному житті європейських громадян

---

Украінцы - гэта і ёсць еўрапейскія грамадзяне.

Сёння менавіта яны адзіныя сапраўдныя еўрапейцы!
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07.03.2022 17:35 Ответить
В долгосрочной перспективе кацапы могут бомбить Берлин, дибилы *** необучаемые.
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07.03.2022 17:39 Ответить
Коротко
..
Для євро гроші не пахнуть
...
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:42 Ответить
Громадяни німці !!! То не лампа освітлює вашу оселю , то вбиті життя Українців . Дивлячись на світло яке йде від неї ви бачите останні хвилини життя душі , яка відходить до раю . Хай у ваших оселях наступить темрява .
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07.03.2022 17:44 Ответить
Говорив кілька днів тому і впевнено повторю зараз. Коли ми переможемо (інші варіанти не обговорюються) - нам треба чітко проголосити власну національну ідею і розбудовувати власну державу, власний світ. Так, у співдружності із Заходом - але водночас на дистанції. Бо нахрін ту інтеграцію до ЄС і НАТО!
І дійсно, що ми забули в ЄС, щоб ставати чліном того союзу? Що нас там приваблює? Ліволіберальна повісточка? Прогинатися під усілякі меншини, щоб не образити якихось збоченців? Толерантно стелитися під ісламістів, які відрізатимуть нам голови? Соромитись того, що ми занадто білі, політкошерно напустити повну країну кольорових мігрантів і перемішувати європейський генофонд із кров'ю нижчих рас, щоб скоріше перетворитися на безрасових і безнаціональних бастардів? І труситися від жаху перед кожним ******, зраджуючи друзів і партнерів заради шкірних інтересів?
Нахій!
Давайте краще створимо наш Український Світ - оновлену і водночас стару добру Європу, де живі справжні європейські цінності. Які Україна зараз демонструє зажирілому й зтупілому марічкосвітові стурбованців.
А там хто хоче, нехай приєднується до нас.

Слава Україні!
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07.03.2022 17:54 Ответить
з усієї поваги Welt, не варто винаходити велосипед... Рух по спіралі, доводить просту істину- маємо все, щоб бути самодостатніми, але й сусіда, що перекреслює будь-який вибір, окрім об'єднання у колективній безпеці.
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07.03.2022 20:13 Ответить
Дуже сподіваюся, що цього разу справу буде доведено до кінця і кацапщина у той чи інший спосіб зникне з політичної мапи світу, тобто із цим сусідом буде покінчено.
Будуть інші загрози - наприклад, зелена чума нікуди не зникне (маю на увазі радикальний ісламізм, а не те, про що всі подумали ). Червоний Дракон теж небезпечна сила, особливо якщо приросте Сибіром - хоча з Китаєм, на відміну від кацапів, можна домовлятися. Тож виклики і проблеми будуть.
Однак упевнений, що без ********* світ стане набагато кращим і безпечнішим.
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07.03.2022 20:38 Ответить
Благополучные и трусливые черви с одной стороны отождествляются с нищими,тупыми,агрессивными и не менее трусливыми червями с другой. Они одинаково уродливы, всего лишь каждый по своему. Вторые в добавок просто не умеют накладывать макияж на свою уродливость, по причине генетической недоразвитости, они и на убой сейчас идут как скот( а может это и есть скот) по последней причине. Нам нужно стать единой нацией раз и навсегда,по настоящему и в будущем использовать их ущербность(одних и других) на благо нашего процветания. А оно будет. Слава ВСУ!!! Слава Украине!!!Слава нации!!!✌️
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07.03.2022 17:55 Ответить
Вот так подцепили Европу орки на газовую иглу. А вам неоднократно говорили, что СП2 и другое это кацапское оружие
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07.03.2022 18:31 Ответить
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:10 Ответить
Недарма кацапи називають вас гєйропа!

Підари кончені.
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07.03.2022 19:18 Ответить
Німетчина ви Співучасники вбивств населення України
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07.03.2022 19:25 Ответить
 
 