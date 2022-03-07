ЕС пока не откажется от российских энергоносителей, - Шольц
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Германия и ЕС в целом поддерживают введение жестких санкций против РФ, но не готовы прямо сейчас отказаться полностью от российского энергоимпорта.
Это объяснил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам главы правительства, все шаги разработаны так, чтобы они сильно ударили по России и были устойчивыми в долгосрочной перспективе.
В то же время, политик признал, "Европа сознательно освободила поставки энергоносителей из России от санкций, ведь нет другого способа обеспечить Европу поставками энергии для отопления, транспорта, электроснабжения и промышленности". Это, по его словам, очень важно для предоставления базовых услуг повседневной жизни европейских граждан.
Федеральное правительство, сказал он, месяцами сотрудничает со своими партнерами в Европейском Союзе и за его пределами, чтобы развить альтернативы российской энергетике. Но это не может произойти в один день.
"Поэтому с нашей стороны осознаное решение продолжить деятельность бизнес-предприятий в сфере энергоснабжения с Россией", - заявил Шольц.
Он также сказал, что Германия приветствует все международные усилия по реагированию на вторжение России в Украину дальновидными и целенаправленными санкциями. Санкции против российских финансовых учреждений, Центрального банка в Москве и более 500 человек говорят сами за себя. То же касается и экспортных ограничений на важные товары.
В тот же день представитель правительства Штеффен Гебештрайт сказал, что ЕС продолжает обсуждение с США и Великобританией вопросов уменьшения энергозависимости от РФ. Список последующих возможных санкций постоянно проверяется.
Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, со своей стороны, добавил, что "если будет такая санкция, которая заставит Россию немедленно отвести свои войска, она будет сразу применена, какой бы ни была цена. Но пока такой санкции нет".
Ранее о невозможности немедленной блокировки поставок российских газа, нефти и угля заявили министры экономики Роберт Габек и финансов Кристиан Линднер.
Пожалуйста, подождите...
немцы за свой кошелек будут у ***** до победного отсасывать.
на крови украинцев.
к сожалению.
У Польщі вже мільон - на Берлін!
Прем'єр-міністр Нідерландів - абсолютний бандерівець. Є звичайно партейки на підсмоктуванні у кабаєва, ті що референдум каламутили, вони і зараз країну зсередини хитають, Вчора була велика демонстрація в Гаазі, таких люмпенів ще не доводилося бачити
1 покупать будут по хорошей цене
2расчет не деньгами а товаром, а это сбыт.
3 не нужно будет посылать гуманитарку и при этом доить корову рф.
4 европе нах.й не нужны голодные беженци из параши, а их будет в случае голода ох как докуя.
так что не все так просто как есть на первый взгляд..
это ***** без мозгов а европейцы с мозгами.
а нам, главное, чтоб закончилась война и та же европа и весь мир,
помогли восстановить Украину.
йдеться не про німців а про ЄС.
і радуйся як що нас не кинуть після війни, від слова ЗОВСІМ.
мабудь знаєш такий вислів:
ніхто, ні кому, нічого не винен.
так само як ми нічого не винні параші.
як би не їх допомога зараз,
ми мали б 50-100 тисяч 200х бо не здалибся
і армію підарасів на всій території України.
так, вони ЄС ТА США) грають свою музику, але маємо те що маємо.
Як же шкода, що кацапська Орда не на Рейні, Ла-Манші, чи у Каліфорніїї...
Video: https://t.me/Dialog_Ukraine/21631
Поки ми не покажемо, що далі буде гірше і це все надовго, вони не будуть рипатись. Навіть будуть намагатися нас вмовити на часткову капітуляцію.
oryakov-pod-udar-rszo-rossiys-160920/
уничтожения лапотного патрульного корабля
Видит Бог, Германии это СКОРО АУКНЕТСЯ, любое действие и БЕЗДЕЙСТВИЕ имеет свои ПОСЛЕДСТВИЯ, и что-то мне говорит, что они не будут "приятными"!
Фоточок з розбомбленими будинками тіпа стало менше, градус напруги тіпа зменшився, можна з Путіним потанцювати ще трохи. *****, кончені ******* - я навіть не про Шольца, а про істеблішмент який він просто представляє.
158.16693 Russian Rubles
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Украінцы - гэта і ёсць еўрапейскія грамадзяне.
Сёння менавіта яны адзіныя сапраўдныя еўрапейцы!
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Для євро гроші не пахнуть
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Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям
І дійсно, що ми забули в ЄС, щоб ставати чліном того союзу? Що нас там приваблює? Ліволіберальна повісточка? Прогинатися під усілякі меншини, щоб не образити якихось збоченців? Толерантно стелитися під ісламістів, які відрізатимуть нам голови? Соромитись того, що ми занадто білі, політкошерно напустити повну країну кольорових мігрантів і перемішувати європейський генофонд із кров'ю нижчих рас, щоб скоріше перетворитися на безрасових і безнаціональних бастардів? І труситися від жаху перед кожним ******, зраджуючи друзів і партнерів заради шкірних інтересів?
Нахій!
Давайте краще створимо наш Український Світ - оновлену і водночас стару добру Європу, де живі справжні європейські цінності. Які Україна зараз демонструє зажирілому й зтупілому марічкосвітові стурбованців.
А там хто хоче, нехай приєднується до нас.
Слава Україні!
Будуть інші загрози - наприклад, зелена чума нікуди не зникне (маю на увазі радикальний ісламізм, а не те, про що всі подумали ). Червоний Дракон теж небезпечна сила, особливо якщо приросте Сибіром - хоча з Китаєм, на відміну від кацапів, можна домовлятися. Тож виклики і проблеми будуть.
Однак упевнений, що без ********* світ стане набагато кращим і безпечнішим.
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Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
Підари кончені.