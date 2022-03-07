Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий до серйозної бесіди з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 10 березня в Туреччині.
Про це глава МЗС повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч проводжу із співучасником злочину, агресії проти України. Водночас, на цих переговорах ви можете зробити спробу зупинити цей злочин. Тому давайте серйозно поговоримо", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, якщо Лавров налаштований на розмову, то буде серйозна бесіда.
"Якщо він почне повторювати ту ж пропаганду, яка останнім часом від нього лунає, тоді він від мене почує сувору правду, на яку заслуговує. Якщо пан Лавров налаштований на серйозну бесіду, то я до неї теж готовий. Я готовий говорити з будь-ким заради того, щоб в Україні встановився мир", - підсумував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Краще бетон лопатою місити аніж з дебільним Конем розмовляти! 😢
- ви януковича нам завозите?
- нєт, просто показиваєм.
- лєгітімноє.
**
- владимирвладимирович, там украинцы звонят требуют уё**ще...
- в смысле ? меня???
- нет...вы у них , извините, *****, а уе**ще - это их янукович...
Але... мусимо з гнидою говорити - весь світ дивиться і на жаль думає, що то, не кінь.
А от руки йому не подавати.
Свернуть
ОТВЕТИТЬ
хватит позориться украинцам у власти!..
вот из за таких инфантильных лошков, как кулеба и прочих дураков у власти в Украине, у врагов создалось впечатление что все украинцы - это тупые, напонятливые инфантильные лошки..
но ЗСУ и народ Украины это мнение исправил..
о чем кулеба собрался говорить с враловым? ему и кремлёвскому мелкому шизофренику - нужна только капитуляция Украины ..
кулеба, хватит кататься за бюджетные деньги туда-сюда..