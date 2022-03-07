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Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий до серйозної бесіди з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 10 березня в Туреччині.

Про це глава МЗС повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч проводжу із співучасником злочину, агресії проти України. Водночас, на цих переговорах ви можете зробити спробу зупинити цей злочин. Тому давайте серйозно поговоримо", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, якщо Лавров налаштований на розмову, то буде серйозна бесіда.

"Якщо він почне повторювати ту ж пропаганду, яка останнім часом від нього лунає, тоді він від мене почує сувору правду, на яку заслуговує. Якщо пан Лавров налаштований на серйозну бесіду, то я до неї теж готовий. Я готовий говорити з будь-ким заради того, щоб в Україні встановився мир", - підсумував глава МЗС.

Читайте: Глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня, - Anadolu

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
ДМИТРО, ДА ПОШЛИ ТИ ЦЬОГО КОНЯ *****! НЕ СОРОМСЯ!
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07.03.2022 22:23
+7
Мені жалко Кулебу !

Краще бетон лопатою місити аніж з дебільним Конем розмовляти! 😢
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07.03.2022 22:24
+7
Дмитро, від тих перемовин толку не буде, але якщо ти йому даси по *********, то може який шарик чи ролик стане на мєсто. І взагалі то просто красіво.
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07.03.2022 22:27
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Кулеба прихвати банкноту 100 баксов и марафету а иначе коняка ни тпру ни ну...
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07.03.2022 22:23 Відповісти
Мені жалко Кулебу !

Краще бетон лопатою місити аніж з дебільним Конем розмовляти! 😢
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07.03.2022 22:24 Відповісти
ПОТРІБНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЦІЄЇ ГНИЛІ!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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07.03.2022 22:36 Відповісти
лошадь свою дочурку на Загнивающий Запад отправило.
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07.03.2022 22:23 Відповісти
ДМИТРО, ДА ПОШЛИ ТИ ЦЬОГО КОНЯ *****! НЕ СОРОМСЯ!
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07.03.2022 22:23 Відповісти
Та можна й задушити: один куй вже війна йде...
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07.03.2022 22:26 Відповісти
Не сумніваюся- одразу на*уй на вьослах!
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07.03.2022 22:23 Відповісти
С лавровым "мурчать" надо, так оно лучше усваивает..
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07.03.2022 22:24 Відповісти
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07.03.2022 22:24 Відповісти
Та краще як Андрія Карлова в Анкарі... (https://www.youtube.com/watch?v=oL-9UvdGflg)
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07.03.2022 22:38 Відповісти
Так лавров педік невиїздний.
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07.03.2022 22:25 Відповісти
Турция не накладывала санкции
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07.03.2022 22:25 Відповісти
Класний у нас голова МЗС!
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07.03.2022 22:25 Відповісти
Овса не забудь з собою взяти. Бо він буде вже ізголодавший.
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07.03.2022 22:25 Відповісти
зараз коняка вімкне дурня,це його провірений прийомчик
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07.03.2022 22:26 Відповісти
вже хочеться



- ви януковича нам завозите?
- нєт, просто показиваєм.
- лєгітімноє.
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07.03.2022 22:26 Відповісти
вспомнился анекдот 2014 года )))
**
- владимирвладимирович, там украинцы звонят требуют уё**ще...
- в смысле ? меня???
- нет...вы у них , извините, *****, а уе**ще - это их янукович...
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Мне не нравятся идеи переговоров с ********* ни под каким угодно предлогом. И руку не жми хотя бы.
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07.03.2022 22:26 Відповісти
Дмитро, від тих перемовин толку не буде, але якщо ти йому даси по *********, то може який шарик чи ролик стане на мєсто. І взагалі то просто красіво.
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07.03.2022 22:27 Відповісти
Точно. Один хлесткий удар по *****.
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07.03.2022 22:28 Відповісти
хлопче, покури косяк, розслабся й поприкалуйся з нього
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07.03.2022 22:27 Відповісти
Серьёзного разговора с деградировавшей от наркотиков лошадью не получится 100%. Выслушивать бред про нацбатальйоны ю, демилитаризации и "подлётное время" минимум смешно. На что Кулеба надеется-хрен его знает.
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07.03.2022 22:28 Відповісти
Реально? - ні на що.
Але... мусимо з гнидою говорити - весь світ дивиться і на жаль думає, що то, не кінь.
А от руки йому не подавати.
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07.03.2022 22:34 Відповісти
Кінь курвячщий
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07.03.2022 22:28 Відповісти
Замість Кулеби на перемовини краще відправити психіатра з досвідом.
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07.03.2022 22:29 Відповісти
навіщо ця зустріч?Сенс?І знову без участі союзників?Дорослі та самовпевнені дуже стали?
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07.03.2022 22:30 Відповісти
"Загнанных лошадей пристеливают, не правда ли?" Римейк 2022
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07.03.2022 22:30 Відповісти
Семки не забудьте пацану...
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07.03.2022 22:32 Відповісти
Кремлевские террористы это шлак помои...пустая трата времени.
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07.03.2022 22:34 Відповісти
а шо, з цим конем можна говорити серйозно?
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07.03.2022 22:37 Відповісти
Украинцы, прошу не пишите нам русским о происходящем. Вы ничего не сможете изменить. Я как исконно русская женщина вам говорю. Наш народ ментально не способен боротся с властью. Вы для нас украинцы - люди низшего сорта.... Каждый русский так считает, спросите у украинциев которые переехали сюда... Мы 80% не имеем загран паспортов. Нам чужды европейские и украинские ценности. Мы никогда не поймем вас. Будем терпеть сколько понадобится. К сожалению Украинцы это так. Мало кто из нас понимает суть происходящего. Нам санкции по барабану. Закрыли небо - так мы не летаем (80% русских не имеют загранпаспортов). Закрыли IKEA, Clein, TH, и тд. Так мы там не закупаемся ибо 80% закупается на базаре. Доллар по 200?? Так у нас их нет. Многие даже в живу не видели, особенно в селах. Цены растут?? Так они всегда расли. Так что простите меня Русскую что не достучалась до своего народа. Только вы можете бороться с Путиным.... Слава Украини!!
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07.03.2022 22:38 Відповісти
вралов ничего не решает!
хватит позориться украинцам у власти!..
вот из за таких инфантильных лошков, как кулеба и прочих дураков у власти в Украине, у врагов создалось впечатление что все украинцы - это тупые, напонятливые инфантильные лошки..
но ЗСУ и народ Украины это мнение исправил..
о чем кулеба собрался говорить с враловым? ему и кремлёвскому мелкому шизофренику - нужна только капитуляция Украины ..
кулеба, хватит кататься за бюджетные деньги туда-сюда..
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07.03.2022 22:39 Відповісти
Тільки не давайте йому овес перед розмовою... потім... як все підпише...
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07.03.2022 22:40 Відповісти
 
 