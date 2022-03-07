Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий до серйозної бесіди з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 10 березня в Туреччині.

Про це глава МЗС повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч проводжу із співучасником злочину, агресії проти України. Водночас, на цих переговорах ви можете зробити спробу зупинити цей злочин. Тому давайте серйозно поговоримо", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, якщо Лавров налаштований на розмову, то буде серйозна бесіда.

"Якщо він почне повторювати ту ж пропаганду, яка останнім часом від нього лунає, тоді він від мене почує сувору правду, на яку заслуговує. Якщо пан Лавров налаштований на серйозну бесіду, то я до неї теж готовий. Я готовий говорити з будь-ким заради того, щоб в Україні встановився мир", - підсумував глава МЗС.

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