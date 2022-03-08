Нардепа Шевченка затримали під час спроби перейти польський кордон
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Народного депутата Євгена Шевченка дійсно затримали під час спроби перейти українсько-польський кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію, поширену раніше низкою ЗМІ, підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.
Водночас співрозмовник агентства не навів додаткових деталей затримання.
Шевченко відомий своєю підтримкою Олександра Лукашенка.
Виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років нині заборонений.
Топ коментарі
+78 irenka ko
показати весь коментар07.03.2022 23:14
+73 Лысый коротышка
показати весь коментар07.03.2022 23:14
+34 Roman I 19915c5b
показати весь коментар07.03.2022 23:15
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Исключен за лояльность к Лукашенко.
- Я зрадник, але не ідіот.
Если не пристрелят те самые коцапы. Но они обещали