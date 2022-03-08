Нардепа Шевченка затримали під час спроби перейти польський кордон

Народного депутата Євгена Шевченка дійсно затримали під час спроби перейти українсько-польський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію, поширену раніше низкою ЗМІ, підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

Водночас співрозмовник агентства не навів додаткових деталей затримання.

Шевченко відомий своєю підтримкою Олександра Лукашенка.

Виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років нині заборонений.

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