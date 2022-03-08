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Нардепа Шевченка затримали під час спроби перейти польський кордон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нардепа Шевченка затримали під час спроби перейти польський кордон

Народного депутата Євгена Шевченка дійсно затримали під час спроби перейти українсько-польський кордон.

 Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію, поширену раніше низкою ЗМІ, підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

Водночас співрозмовник агентства не навів додаткових деталей затримання.

Шевченко відомий своєю підтримкою Олександра Лукашенка.

Виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років нині заборонений.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+78
А чому на польському, а не на білоруському?
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07.03.2022 23:14
+73
Бу-га-га-га... В штрафбат його... Або рви копати...
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07.03.2022 23:14
+34
Пояс шахида ему на пузо и на танки ! 😁
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07.03.2022 23:15
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Бу-га-га-га... В штрафбат його... Або рви копати...
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07.03.2022 23:14 Відповісти
Ага, Шуфрича вже відпустили...
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08.03.2022 08:18 Відповісти
підер пля
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07.03.2022 23:14 Відповісти
А чому на польському, а не на білоруському?
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07.03.2022 23:14 Відповісти
А як думаєш? Бо бульбашам кірдик.
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07.03.2022 23:19 Відповісти
да, вот это интересный вопрос!
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08.03.2022 00:39 Відповісти
Пояс шахида ему на пузо и на танки ! 😁
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07.03.2022 23:15 Відповісти
Денег не хватило?
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07.03.2022 23:15 Відповісти
херовата ваша вата
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07.03.2022 23:15 Відповісти
херовата ваша херовата ))))
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07.03.2022 23:27 Відповісти
курва зелена
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07.03.2022 23:15 Відповісти
Видать через Польшу решил попасть в Беларусь , чтоб ещё раз от всей души лизнуть задницу Бульбашенко )
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07.03.2022 23:15 Відповісти
поселить скота в Буче или Бородянке, что б наблюдал русский мир
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07.03.2022 23:16 Відповісти
А шо такое? Чо не через Бяларусь то?
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07.03.2022 23:16 Відповісти
а чого ти курва в польшу тікав а не в білорусь?
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07.03.2022 23:16 Відповісти
Заблудился....
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07.03.2022 23:19 Відповісти
І чому його не пристрелили при спробі втечі?
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07.03.2022 23:16 Відповісти
Прикуйте его перед границей в Белоруссией, откуда орки прут...пусть громко кричит лукашенку, чтоб не пускал.
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07.03.2022 23:17 Відповісти
У женском платьи?
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07.03.2022 23:17 Відповісти
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07.03.2022 23:19 Відповісти
Рови копати хай йде, падлюка
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07.03.2022 23:17 Відповісти
Так був коридор на Білорусь. Не-в Європу захотілось. Скотина.
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07.03.2022 23:18 Відповісти
У наших депутатов все харчи отобрали. Но при этом забыли об этих.... Может вспомните и конфискуете у них ВСЁ? Сосали бабло с бункерного, сосали бабло с Украины. А теперь попрятались и не при делах.
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07.03.2022 23:18 Відповісти
А он из какой фракции?
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07.03.2022 23:19 Відповісти
слуга народу.
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Давно исключен
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Исключён за поддержку режима Лукашенко.
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07.03.2022 23:23 Відповісти
лукашенко тоже было рвался защищать угнетенный бендеровцами бамбас. Но через несколько дней боевых действий резко засунул язык в жопу
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07.03.2022 23:42 Відповісти
Какая разница?
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Зелених покидьків.
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Давно исключен
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Бувших не буває, як про ментів.
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07.03.2022 23:24 Відповісти
Зеленский? Ну да.
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08.03.2022 01:06 Відповісти
СН - был.
Исключен за лояльность к Лукашенко.
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07.03.2022 23:22 Відповісти
ОК, спасибо за подсказку.
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07.03.2022 23:34 Відповісти
ЖАЛЬ, але напевно відпустять.
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07.03.2022 23:19 Відповісти
Не за нинішніх обставин
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07.03.2022 23:23 Відповісти
его надо арестовать, он же с русскими - откровенный коллаборант! расстрелять его!
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Оце гімно вже не повинно бути депутатом
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07.03.2022 23:20 Відповісти
сидел ******* под шконкой ждал, что придут "асвабадители", а теперь видно понял, что тем на подходах ноги повыдёргивали и решил накивать пятками.
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07.03.2022 23:21 Відповісти
Там сегодня была новость про намарадереные две норковые шубы и мясорубку на дачу. Совершенно,, случайно,, эти две новости никак не связаны?
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07.03.2022 23:21 Відповісти
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08.03.2022 04:43 Відповісти
одна надія що затримали не через вік цьої консерви .
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07.03.2022 23:21 Відповісти
цієї, щойно вилуплене ко-ко.
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07.03.2022 23:37 Відповісти
дати автомата в руки небезбечно, а в ******** і в сізо так ! хлопці дійте!
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Та СКІЛЬКИ Ж це наволочі зібралося серед "Слуг" Народу?!
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Вёсла без лодки ему и вплавь !!!
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07.03.2022 23:24 Відповісти
Как ватник, так сразу в страну НАТО тикает.
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07.03.2022 23:26 Відповісти
- Чого в країну НАТО тікав, а не Бєларусь?
- Я зрадник, але не ідіот.
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07.03.2022 23:35 Відповісти
Зеленский,насчет этого черта будеш звонить Баканову?Ведь это говно было твоим доверенным лицом на выборах.
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07.03.2022 23:27 Відповісти
слуг біля 40 відсутніх, мовчать. напене до земля обітованної з.......сь. А баба Дуля де ? тут її друга кошмарять а вона мовчить. Тенденція, однако.
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07.03.2022 23:33 Відповісти
Есть шанс завтра с 10 мск по гуманитарному коридору от кацапов из Киева прямо в бульба бульбостан дёрнуть.

Если не пристрелят те самые коцапы. Но они обещали
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07.03.2022 23:34 Відповісти
Може не в тему,але пора відмовлятись від терміну НАРОДНИЙ - шевченко бойко бужанский рабинович шуфрич фу!!!
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07.03.2022 23:38 Відповісти
Антинародний дупутат
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07.03.2022 23:48 Відповісти
Інородний ...
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07.03.2022 23:58 Відповісти
На кордоні не було дерев з гілляками, шолі?
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07.03.2022 23:46 Відповісти
Таких треба особо витончено... дві берізки!!!
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08.03.2022 00:36 Відповісти
ТОР 2 знищила Українська армія https://youtube.com/shorts/zqqIxRkvzaU?feature=share
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07.03.2022 23:46 Відповісти
не знаю що з такими як він робити. але він може як Чєчєтов сігануть з етажів. . . . . я просто йому підказую вихід з ганьби.. ..
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07.03.2022 23:52 Відповісти
А яким чином затримали ? Ноги хоч прострелили чи ні ?
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07.03.2022 23:57 Відповісти
А кто в курсе,что с вечно ************? Это я про Шуфрича *********.
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08.03.2022 00:08 Відповісти
в женском платье??
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08.03.2022 01:43 Відповісти
Расстрелять.
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08.03.2022 02:56 Відповісти
 
 