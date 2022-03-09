Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
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Головне управляння розвідки Міноборони опублікувало персональну інформацію про російських пілотів, які бомблять українські міста
Пресслужба ГУР Міноборони повідомляє, інформує Цензор.НЕТ, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі.
Крім того, українські захисники поприлюднили детальну інформацію та контакти сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).
Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:
Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)
Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476
Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630
Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786
Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190
Сторінка в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на сторінці вказані додаткові зв’язки), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171
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Горите в Аду твари
РОГОЗИН@Rogozin
· 4 ч
Нельзя натаскивать украинских националистов против русского населения, спонсировать расстрел Донбасса, снабжать сгнивший киевский режим оружием, вводить санкции против ЦУПа и при этом делать вид, что в космосе всё ладно. Так не бывает.