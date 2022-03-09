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Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Головне управляння розвідки Міноборони опублікувало персональну інформацію про російських пілотів, які бомблять українські міста

Пресслужба ГУР Міноборони повідомляє, інформує Цензор.НЕТ, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі.

Крім того, українські захисники поприлюднили детальну інформацію та контакти сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).

Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:

Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)

Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476

Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630

Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786

Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190

Сторінка в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на сторінці вказані додаткові зв’язки), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171

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Топ коментарі
+22
Детоубийцы! Проклятие невинно убитых ляжет не только на них, но и на их детей и внуков.
Горите в Аду твари
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07.03.2022 23:25
+11
Розвідка не має ділитися, розвідка має "тихо прийшов, тихо пішов". Баканов, вдуплися!
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07.03.2022 23:25
+10
Надіюсь їм жити не довго
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07.03.2022 23:26
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Детоубийцы! Проклятие невинно убитых ляжет не только на них, но и на их детей и внуков.
Горите в Аду твари
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Розвідка не має ділитися, розвідка має "тихо прийшов, тихо пішов". Баканов, вдуплися!
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Баканов - СБУ, а це ГУР МО.
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07.03.2022 23:42 Відповісти
це тотальна війна, розвідка все правильно робить
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07.03.2022 23:42 Відповісти
Бакан агент пуйла
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07.03.2022 23:55 Відповісти
Надіюсь їм жити не довго
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07.03.2022 23:26 Відповісти
Або вже віджилися , або нині в Україні на пайку чекають ((
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08.03.2022 00:00 Відповісти
Нужно тварям свечку за упокой поставить
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07.03.2022 23:26 Відповісти
Раз знаете, то пора по примеру моссада действовать. Убивать фашистов спящих и взрывать ИХ дома.
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07.03.2022 23:26 Відповісти
Скажут, что их обманули, поэтому нужно сейчас с ними связываться и сказать им, что такие отмазки про плохого Пуиина уже не пройдут. И если их возьмут в плен, то их расстреляют. Потому что предупреждали.
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07.03.2022 23:33 Відповісти
Де наш Зорян і Шкіряк?
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07.03.2022 23:34 Відповісти
А тем временем Алина Кабаева со своими четырьмя вышкребками засела в своей вилле в Швейцарии. Не хочет **** разделить судьбу как Ева Браун. А придется. Не дай бог Ублюдок развяжет ядерный Холокост - ни одна тварь связанная с ним не будет жить дальше, всех найдут и уничтожат. Всем миром будут искать, слишком много желающих останется.
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07.03.2022 23:56 Відповісти
шууухєррр, космос убівают..!

РОГОЗИН@Rogozin

· 4 ч


Нельзя натаскивать украинских националистов против русского населения, спонсировать расстрел Донбасса, снабжать сгнивший киевский режим оружием, вводить санкции против ЦУПа и при этом делать вид, что в космосе всё ладно. Так не бывает.
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07.03.2022 23:56 Відповісти
ЕСЛИ КТО ТО ИЗ ИХ ДЕТЕЙ УМРЕТ ИМ БУДЕТ УРОК !!!
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08.03.2022 00:50 Відповісти
Вырезать из семьи и оставить жить
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08.03.2022 00:56 Відповісти
 
 