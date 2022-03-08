Кулеба закликав главу МЗС Великої Британії запровадити нові санкції проти Росії
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з британською колегою Елізабет Трасс.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я наголосив на потребі запровадити нові санкції проти Росії за її триваючі варварські військові злочини в Україні. Вдячний Сполученому Королівству за підтримку України в цей критичний час", - йдеться в повідомленні.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.03.2022 00:13 Відповісти Мені подобається 1
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