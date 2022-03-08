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Кулеба закликав главу МЗС Великої Британії запровадити нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав главу МЗС Великої Британії запровадити нові санкції проти Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з британською колегою Елізабет Трасс.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наголосив на потребі запровадити нові санкції проти Росії за її триваючі варварські військові злочини в Україні. Вдячний Сполученому Королівству за підтримку України в цей критичний час", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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08.03.2022 00:13 Відповісти
 
 