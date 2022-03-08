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YouTube заблокував канал кремлівського пропагандиста Соловйова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

YouTube заблокував канал кремлівського пропагандиста Соловйова

YouTube-канал кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова заблоковано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що канал Соловйова заблоковано через порушення Умов використання YouTube.

Також читайте: Захарова, Симоньян, Соловйов, Ротенберги і ЦСКА: хто потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС проти Росії. СПИСОК

YouTube заблокував канал кремлівського пропагандиста Соловйова 01
YouTube заблокував канал кремлівського пропагандиста Соловйова 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Наконец то мразь забанили. Я устал на это вонючее говно страйки кидать. Спасибо ютуб. Вы лучшие.
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08.03.2022 00:29
+13
Не здавайся! Кидати потрібно ще на педофіла шарія. Що б не тільки в нас, а й зовсім заблочили...
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08.03.2022 00:31
+12
Давно пора. Сколько там говна в ушки расисян было вылито за эти годы, не пересчитать. Гиркина бы ещё не помешало
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08.03.2022 00:29
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Наконец то мразь забанили. Я устал на это вонючее говно страйки кидать. Спасибо ютуб. Вы лучшие.
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08.03.2022 00:29 Відповісти
Не здавайся! Кидати потрібно ще на педофіла шарія. Що б не тільки в нас, а й зовсім заблочили...
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08.03.2022 00:31 Відповісти
Ще б його в реалі забанити(((
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08.03.2022 00:47 Відповісти
ему не только его главный канал анал забанили, но и все другие слюни пускает и грозится чтобы в рашке ютуб заблочили
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08.03.2022 09:40 Відповісти
Давно пора. Сколько там говна в ушки расисян было вылито за эти годы, не пересчитать. Гиркина бы ещё не помешало
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08.03.2022 00:29 Відповісти
Гиркина надо отстреливать. А про ютуб.. там много ещё говна. Надеюсь забанят всех уродов..
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08.03.2022 00:31 Відповісти
шмария когда?
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08.03.2022 00:31 Відповісти
В Украине уже
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08.03.2022 00:31 Відповісти
....допи.....ся,
Його будуть слухати тiльки мухосранскi
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08.03.2022 00:31 Відповісти
На зоне его будут слушать. В гробу. Такие мрази своей смертью не умирают.
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08.03.2022 00:33 Відповісти
"А меня за что?"
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08.03.2022 00:33 Відповісти
"за то шо яврей!"
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08.03.2022 00:44 Відповісти
Фашисты еврея-потомка Левитана домика на озере Комо лишают.
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08.03.2022 00:46 Відповісти
Левітан у могилі б перевернувся, якби взнав, хто до нього у потомки хоче пролізти)))
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08.03.2022 00:48 Відповісти
Соловьев о Крыме.

МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
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08.03.2022 00:36 Відповісти
Скажем так его и так не особо там смотрели))) а вот за озеро Коми там наверно абиду затаил
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08.03.2022 00:37 Відповісти
Главное его выловить когда тут всё накроется. Бежать то ему некуда, кроме Китая. А Китай таким животным побрезгует скорее всего.
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08.03.2022 00:43 Відповісти
А, где ж ему харчеваться теперь?
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08.03.2022 00:41 Відповісти
Ви би робили допис:
"На момент блокування канал налічував ХХХк підписників, ХХХ відео, ХХХХХк переглядів....."
Нам би було набагато приємніше читати таку новину та обсмоктувати подробиці.
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08.03.2022 00:44 Відповісти
Ещё пару дней назад хотел вглянуть на его жалкое отчаяние, и такое уже было.
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08.03.2022 00:45 Відповісти
Чуть на ху"ла натиснули громадяни і він вже резервістів і строковиків в Україну відправляти не буде.На них тиску не було практично ніколи.
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08.03.2022 00:48 Відповісти
Вы что, всерьез поверили хцйлу? Это же лапша для внутреннего потребления, чтобы поднадзорное стадо не беспокоилось. "В армию забрали? Ничего страшного, в Украину не пошлют, путен ведь обещал!"
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08.03.2022 02:16 Відповісти
ща ныть начнет- это пАтаму шо я еврей. ахахахаха
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08.03.2022 00:51 Відповісти
зря, там для СБУ работы непочатый край. у него там много всякой мрази из Украины паслось.
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08.03.2022 06:30 Відповісти
Кто бы лысый уральский пельмень заблокировал навсегда...
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08.03.2022 08:50 Відповісти
Осталось его за_банить.
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08.03.2022 09:13 Відповісти
 
 