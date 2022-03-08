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YouTube заблокував канал кремлівського пропагандиста Соловйова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
YouTube-канал кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова заблоковано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що канал Соловйова заблоковано через порушення Умов використання YouTube.
Топ коментарі
+24 Хроники Хаоса
показати весь коментар08.03.2022 00:29
+13 Юрий Новак
показати весь коментар08.03.2022 00:31
+12 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар08.03.2022 00:29
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Його будуть слухати тiльки мухосранскi
МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
"На момент блокування канал налічував ХХХк підписників, ХХХ відео, ХХХХХк переглядів....."
Нам би було набагато приємніше читати таку новину та обсмоктувати подробиці.