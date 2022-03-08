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Кубраков: транспортну інфраструктуру відновлять за рік, збитки – 10 мільярдів доларів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кубраков: транспортну інфраструктуру відновлять за рік, збитки – 10 мільярдів доларів

Збитки для транспортної інфраструктури від війни становлять понад 10 млрд доларів, відновити її переважно вдасться за рік.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За його словами, на кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладання, аеропорти) збитки від російської агресії перевищили 10 млрд доларів.

"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми також будемо відновлювати цю країну не самостійно", – заявив Кубраков.

Він переконаний, що більшість об’єктів буде відновлено за рік, а найскладніші та найбільші комплекси – "це максимум до 2 років".

"Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", – запевнив міністр.

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знов велике крадівництво
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08.03.2022 00:37 Відповісти
Надо сразу намечать новые транспортные коридоры - автобаны
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08.03.2022 00:39 Відповісти
ПОМИЛКА ! один нуль не дописано
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08.03.2022 09:46 Відповісти
 
 