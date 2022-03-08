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Червоний Хрест (347) Верещук (605) гуманітарний коридор (168)

Червоний Хрест діє всупереч своєму призначенню через страх перед Росією, – Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Червоний Хрест діє всупереч своєму призначенню через страх перед Росією, – Верещук

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що Міжнародний Червоний Хрест, який мав би допомогти забезпечити гуманітарні коридори, не виконує свого головного призначення через страх перед РФ.

Про це вона заявила під час телемарафону українських каналів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я спілкуюсь зараз дуже багато з Червоним Хрестом... і спостерігаю, як ті, хто має нейтральний статус і мали б забезпечити гуманітарні коридори, плазуючи, фактично принижуючись перед Російською Федерацією, бояться у них навіть взяти листа, в якому Російська Федерація мала б підтвердити наявність і акцептацію маршруту, який ми погодили.

Читайте також: Україна звернулася до Червоного Хреста по допомогу у створенні гуманітарних коридорів

Не говорячи про те, щоб дати автівку, яка стане на чолі колони та засвідчуватиме, що це діти, жінки, що це медикаменти та продукти".

Верещук звернулася до Емманюеля Макрона, Бориса Джонсона та Джо Байдена із закликом допомогти відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням, тисячам людей, в тому числі – іноземним громадянам.

Дивіться також: Верещук закликала Червоний Хрест зробити гуманітарні коридори в Києві та області. ВIДЕО
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Топ коментарі
+24
всі ці міжнародні організації, включно з чевоним хрестом. давно вже не виконують ті функції, які на них покладкні, а натомість тільки думають як набивати власні кишені. Після перемоги треба буде розібратись зі всіма цими гадючниками.
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08.03.2022 00:46
+14
Так Європа вся сцить
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08.03.2022 00:43
+8
Оооо!!!
Я навіть її за цей виступ став трохи поважати (зовсім трохи).
З Хрестом та ОБСЕ така же сама ситуація, але 8 років про це ніхто так відкрито не говорив.
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08.03.2022 00:48
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Так Європа вся сцить
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08.03.2022 00:43 Відповісти
З одного боку обісрана паРаша, а з іншого - обісцяна від страху перед обісраною паРашою Європа... Жах та й годі!
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08.03.2022 12:39 Відповісти
всі ці міжнародні організації, включно з чевоним хрестом. давно вже не виконують ті функції, які на них покладкні, а натомість тільки думають як набивати власні кишені. Після перемоги треба буде розібратись зі всіма цими гадючниками.
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08.03.2022 00:46 Відповісти
Забезпечити гуманітарний коридор під час військових дій військовою силою?
Це утопія - в такому разі військові дії будуть просто продовжуватись. І ніякого коридору не буде.
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08.03.2022 00:58 Відповісти
Оооо!!!
Я навіть її за цей виступ став трохи поважати (зовсім трохи).
З Хрестом та ОБСЕ така же сама ситуація, але 8 років про це ніхто так відкрито не говорив.
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08.03.2022 00:48 Відповісти
Ще одне свідчення моральної і мпотенції Заходу.
Як же все у вас там прогнило...
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08.03.2022 00:51 Відповісти
РАЗОЧАРОВАТЕЛЬНО!
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08.03.2022 00:55 Відповісти
А Червоний Хрест тим часом поперджає що дороги які рашка запропонувала для євакуації заміновані. Я гребу що вони можуть зробити в настількі ******** ситуації.
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08.03.2022 01:01 Відповісти
Удивительное время. Великие имена заслуженно становятся ничем и неизвестные заслуженно становятся Великими. На сломе Истории все становится без прикрас- все становится тем,чем является. Слетает мишура надоевшего пи*добольства, слов,которые давно потеряли свое первоначальное значение и смыслы. Клятв,которым давно никто не верит. Только обнаженные кости реальности.
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08.03.2022 01:32 Відповісти
НЕОБХОДИМЫ МОЩНЫЕ ДИВЕРСИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ !!!
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08.03.2022 03:33 Відповісти
Не торопись. У путлера есть ядерная кнопка. Кто даст гарантию, что после таких диверсий не последует ядерный удар (малой мощности) по центральной Украине? Хочешь рискнуть?
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08.03.2022 08:28 Відповісти
КАК ТОЛЬКО ОН НАЖМЁТ, ЕГО СРАЗУ ПРИЖМУТ !)
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08.03.2022 17:12 Відповісти
В таком случае рашистам не придётся сочинять байки. Короче ****** затея.
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08.03.2022 12:37 Відповісти
УЖЕ ПОХЙ ОНИ И ИХ БАЙКИ !!!
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08.03.2022 17:13 Відповісти
абсолютно!
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08.03.2022 20:26 Відповісти
Путлер один на кнопку жать не будет. Она процедура включает в себя действие многих лиц. Он один ничего не решает. А только пугает и все делают вид что верят. И продолжают игру в войны.
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08.03.2022 13:07 Відповісти
 
 