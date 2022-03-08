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Apple зупинив роботу реклами в App Store для РФ

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Apple зупинив роботу реклами в App Store для РФ

Техгігант Apple зупинив роботу реклами застосунків на майданчику App Store у Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

"Apple Search Ads було призупинено в App Store в росії до подальшого повідомлення", – йдеться в листі, надісланому розробникам. "Усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в росії, призупинено, і жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в росії на період призупинення".

Google та інші технологічні компанії Alphabet Inc. з пошуковими операціями зробили подібні кроки за останні дні.

Раніше компанія припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в росії, а також відключила у країні Apple Pay. Також компанія видалила кремлівські новинні застосунки RT News і Sputnik News з App Store за межами Росії.

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Рашка має бути випиляна з цивілізації.
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08.03.2022 01:05 Відповісти
1,7 процента мирового ввп наивно решил потягаться с 98,3 процентами эконимики. Из культр-мультур там и выпиливать ничего не придется. Победобесие и поклонение войне чуждо умственно развитым народам Мира,понимающим весь ужас и последствия оных.
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08.03.2022 01:58 Відповісти
 
 