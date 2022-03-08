Цього тижня будуть "серйозні новини" щодо членства України в ЄС, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цього тижня буду серйозні новини щодо членства України в ЄС.
Про це глава МЗС повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація змінилася. Я поки що не буду говорити про те, які конкретно країни зараз мають скептичну позицію. Але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні, але чекайте, цього тижня будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членством у Європейському Союзі", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, тиждень тому Україна до вступу в ЄС була на відстані як "з Києва до Місяця", а тепер "приблизно як з Києва до Вінниці".
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Будь ласка, зачекайте...
Менше би тріпались про 70 літаків, то може дали би.
У цих справах добре розуміється Лана Зеркаль.
Лана, де ти зараз???