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Цього тижня будуть "серйозні новини" щодо членства України в ЄС, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Цього тижня будуть

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цього тижня буду серйозні новини щодо членства України в ЄС.

Про це глава МЗС повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація змінилася. Я поки що не буду говорити про те, які конкретно країни зараз мають скептичну позицію. Але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні, але чекайте, цього тижня будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членством у Європейському Союзі", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, тиждень тому Україна до вступу в ЄС була на відстані як "з Києва до Місяця", а тепер "приблизно як з Києва до Вінниці".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Менше би тріпались про 70 літаків, то може дали би.
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08.03.2022 01:05 Відповісти
А вони їх в воєнторгі купили,це ж так можна.
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08.03.2022 01:10 Відповісти
Так, купити Україні літаки у воєнторгу або в шахті можливо та ще й в лізинг.
У цих справах добре розуміється Лана Зеркаль.
Лана, де ти зараз???
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08.03.2022 01:17 Відповісти
Кризисный юг в любом случае скептически ко всем возможным новым членам ЕС относится, но тут главное Германию додавить по идее..
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08.03.2022 01:06 Відповісти
Украина ОБЯЗАТЕЛЬНО станет членом ЕС,это только вопрос времени
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08.03.2022 01:09 Відповісти
Пока всу защищает Украину и нато
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08.03.2022 01:16 Відповісти
Так, новини справді серйозні - Україна йде до Європи, а скотопараша до ж...пи.
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08.03.2022 01:09 Відповісти
 
 