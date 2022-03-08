Зеленський відзначив державними нагородами 96 українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 96 українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Глава Української держави повідомив під час відеозвернення.

Зокрема, Зеленський розповів, що Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджуються майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці; капітан Силівакін Ростислав Олександрович – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині. Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – лейтенант Лозовий Ігор Сергійович, який, діючи у складі групи зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, що рухалась у напрямку траси Житомир-Київ і була знищена; лейтенант Потуремець Віталій Вікторович у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу міста Київ, був поранений. Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджується майстер-сержант командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович – завдяки його холодним діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов із оточення, дорогою знищуючи ворога.

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"Усі 96 наших героїв, як ці п‘ятеро. Наша вдячність усім військовим. Наша вдячність Збройним Силам України. Наша вдячність безмежна. Слава України", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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