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Країнам ЄС запропонували транслювати українські канали замість російських, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Країнам ЄС запропонували транслювати українські канали замість російських, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував колегам - міністрам з країн ЄС відключити російські і ввімкнути українські телеканали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я виступав перед міністрами культури та медіа країн ЄС і запропонував їм кілька реальних кроків, що потрібно зробити. А саме відключити російські телеканали з європейських сателітних платформ. Це означає, що кількість бруду і пропаганди зменшиться в рази, і вони стануть менш доступними для самих росіян. Натомість ми запропонували замість них включити українські телеканали. В принципі, всі міністри підтримали цю ідею, тепер ми чекаємо конкретних кроків", - пояснив міністр.

За словами Ткаченка, так само не була забута сфера культури, тому що росіяни останнім часом використовували її в першу чергу для просування власних наративів.

"Тому так само і це запропонували – не тільки зменшити кількість зв’язків з російськими культурними діячами, які фінансуються кривавими грошима, але й припинити або призупинити діяльність росіян в таких організаціях, як ЮНЕСКО, Єврімаж, багатьох інших, зупинити діяльність культурних російських центрів в країнах Європи і багато інших ініціатив, щоб на час війни, до моменту виведення російських військ з території України, ми очистили європейський простір від навали пропагандистської російської культури", - додав він.

Також читайте: "Усі російські державні телеканали зламано", – Anonymous

Автор: Богдан Гуньковський
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Я маю питання... Мої батьки уїхали з України 40 років тому. Зараз їм подобаеться дивитися русько-мовне телебачення, яке, на жаль з РФ'іі. Ось мені і моїй сестрі треба було мати профілактичну сессію з батьками яки тут, в Амеріці надивились Кремльоского зомбоящекy. Нам хотілось б ім допомогти, тому я маю питання: Че мають в Україні русько-мовни ТВ канали, але другі нероссійски русько-мовни канали аки адекватні і говорять правду, і не крівду.
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08.03.2022 02:11 Відповісти
Тільки не "русько-мовне", а російськомовне . Це принципово , бо руське то від Русі , де кацапів не було ...
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08.03.2022 02:20 Відповісти
Зараз всі популярні канали україномовні. Є телеканал дом, там транслюють новини на російській мові.
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08.03.2022 02:35 Відповісти
Очень толкове предложение. Вот могут же зеленые......
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08.03.2022 02:20 Відповісти
а будут транслировать "слугу урода" и "папика"
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08.03.2022 02:24 Відповісти
А єдиний канал іномовлення занапастили. Пропаган"дом" з нього зробили
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08.03.2022 02:33 Відповісти
Якщо ваші батьки не розуміють українську мову, то адекватних російськомовних каналів в США нема. На жаль. На превеликий жаль тут засилля російськомовного лайна, яке ллється з кожного телеящика.
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08.03.2022 02:30 Відповісти
Нажаль, я теж добре знаю що це таке. Один з місцевих ватних російськомовних зомбо-каналів навіть особисто звинуватив мене в тероризмі (я потрапив у новини на всіх головних ТБ каналах в Україні і багатьох місцевих газет і обкладинку "комсомольської правди" у 2013 році).
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08.03.2022 03:34 Відповісти
 
 