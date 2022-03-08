Країнам ЄС запропонували транслювати українські канали замість російських, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував колегам - міністрам з країн ЄС відключити російські і ввімкнути українські телеканали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я виступав перед міністрами культури та медіа країн ЄС і запропонував їм кілька реальних кроків, що потрібно зробити. А саме відключити російські телеканали з європейських сателітних платформ. Це означає, що кількість бруду і пропаганди зменшиться в рази, і вони стануть менш доступними для самих росіян. Натомість ми запропонували замість них включити українські телеканали. В принципі, всі міністри підтримали цю ідею, тепер ми чекаємо конкретних кроків", - пояснив міністр.

За словами Ткаченка, так само не була забута сфера культури, тому що росіяни останнім часом використовували її в першу чергу для просування власних наративів.

"Тому так само і це запропонували – не тільки зменшити кількість зв’язків з російськими культурними діячами, які фінансуються кривавими грошима, але й припинити або призупинити діяльність росіян в таких організаціях, як ЮНЕСКО, Єврімаж, багатьох інших, зупинити діяльність культурних російських центрів в країнах Європи і багато інших ініціатив, щоб на час війни, до моменту виведення російських військ з території України, ми очистили європейський простір від навали пропагандистської російської культури", - додав він.

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