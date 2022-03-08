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Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії

Американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність в РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Procter & Gamble

 "Ми припинили всі нові капіталовкладення в Росії та зупиняємо всю медійну, рекламну діяльність. Ми значно скорочуємо наш продуктовий портфель, щоб зосередитись на основних товарах для здоров'я, гігієни та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім'ям, які залежать від них у своєму повсякденному житті", - відзначається у повідомленні.

 Компанії, зокрема, належать бренди Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
От зачем им гигиена?? Они приходят к тому, кем были сотни лет. В конце концов есть лыко, береста, пенька.... сухой ягель тоже гигроскопичен. пусть сами делают памперсы. На базе Сколково хороший завод можно построить - и памперсы будут, и туалетная берес... тьфу, то есть бумага.
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08.03.2022 02:09
+10
Отлично. В каменный век упырей, там им место
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08.03.2022 02:05
+8
і зостануться дарагіє рассєянє з віхтями в сраках )
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08.03.2022 02:04
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і зостануться дарагіє рассєянє з віхтями в сраках )
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08.03.2022 02:04 Відповісти
Отлично. В каменный век упырей, там им место
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08.03.2022 02:05 Відповісти
От зачем им гигиена?? Они приходят к тому, кем были сотни лет. В конце концов есть лыко, береста, пенька.... сухой ягель тоже гигроскопичен. пусть сами делают памперсы. На базе Сколково хороший завод можно построить - и памперсы будут, и туалетная берес... тьфу, то есть бумага.
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08.03.2022 02:09 Відповісти
Прощай немытая росия...
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08.03.2022 06:13 Відповісти
Залізна завіса накриває скотопарашу - вони це довго просили та й випросили.

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08.03.2022 02:12 Відповісти
Импортозамещение - им памперсы из гипса ...
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08.03.2022 02:15 Відповісти
рф введет персональные санкции, и теперь Вильяму Проктеру и Джеймсу Гэмблу заблокируют счета в росийских банках и запретят въезд на территорию рф.
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08.03.2022 02:16 Відповісти
Не верю... Неужели они такие мрази? Это бесчеловечно...
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08.03.2022 04:59 Відповісти
Proshchai prokladki, no fignja, vati zhe tam nemerenno
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08.03.2022 02:17 Відповісти
Хотели же назад в СССР. Ну нате
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08.03.2022 02:20 Відповісти
все ССАрмии капут пампермов уже небудет
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08.03.2022 02:21 Відповісти
будуть ходити обiсранi
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08.03.2022 02:41 Відповісти
Нее, лопуха много.....
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08.03.2022 03:52 Відповісти
НАДО ИМ ВАТНЫЕ ФАБРИКИ СПАЛИТЬ !) ТОГДА ИХ, ИХ ЖЕ БАБЫ ЗАГРЫЗУТ )))
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08.03.2022 03:50 Відповісти
Будут использовать вату из старых фуфаек. Короче, вернутся к истокам.
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08.03.2022 08:57 Відповісти
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08.03.2022 05:38 Відповісти
Почитала комментарии расцеян на ютубе, в каждом пятом-десятом готовятся к белорусскому трикотажу. Это ИХ комментарии. Они даже не скрывают, что у них практически нет легкой промышленности. На войну они пошли, голожопые.
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08.03.2022 08:25 Відповісти
 
 