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$723 млн підтримки отримає Україна від Світового банку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

$723 млн підтримки отримає Україна від Світового банку

Рада Світового банку ухвалила рішення про підтримку України на суму $723 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням сайт Банку.

"Пакет, затверджений Радою, складається з додаткової позики на 350 мільйонів доларів і гарантій у розмірі 139 мільйонів доларів, а також мобілізації грантового фінансування в розмірі 134 мільйони доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця підтримка допоможе уряду України надавати критично важливі послуги громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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08.03.2022 02:42 Відповісти
РФ задіяла майже 100% бойової потужності, накопиченої раніше на кордонах України.
Попри це, українські бійці продовжують знищувати орду:
Сьогодні увечері ППО ПС ЗСУ під Києвом збито 2 ворожі літаки. Також наш льотчик-ас під Обуховим збив ракету "Калібр" у повітрі.
Під Маріуполем знищено танкову роту рашистів, 6 ББМ та близько 40 російських окупантів.
Сьогодні ЗСУ звільнили Миколаївський аеропорт.
Офіцери армії РФ викидають свої паспорти і розбігаються по Чернігівській області.
На Сумщині взяли у полон ще 14 російських фашистів.
Загалом, російський ворог з початку нападу РФ має бойові втрати:
особового складу - понад 11 000 осіб,
танків ‒ 290 од,
бойових броньованих машин ‒ 999 од,
артилерійських систем - 117 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 23 од,
літаків - 46 од,
гелікоптерів - 68 од,
автомобільної техніки - 454 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
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08.03.2022 02:53 Відповісти
 
 