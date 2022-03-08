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Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Національна рада електронних медіа ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"NEPLP продовжує дотримуватись рішень про міжнародні санкції у зв'язку із жорстокою війною росії в Україні. Рішення Ради про заборону поширення телеканалів-агресорів у Латвії є логічним кроком для захисту нашого інформаційного простору та зміцнення національної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Заборонено наступні канали:
- THT-Comedy,
- THT4 International,
- TNT,
- TNT Music,
- FRIDAY International,
- KHL TV
- KHL HDTV,
- "Кинопремьера"
- "Киносвидание",
- "Мужское кино",
- "Ля-минор ТВ",
- "Авто Плюс",
- "Ностальгия",
- "ЖИВИ!",
- "Кто есть кто",
- "Малиш-ТВ",
- "Русская ночь",
- Zee TV.
Рішення про заборону розповсюдження програм у NEPLP було ухвалено7 березня 2022 року і набуде чинності після його опублікування в латвійському "Офіційному віснику".
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Гнати потрібно мокшанських потвор звідусіль , так як це ЗЛО 😡
U nas nacionaljnoje gosudarstvo i mi ne stidimsa svojei nacionaljnosti i starajemsa ne stiditj drugih / no rusnja ne nacionaljnostj.
більшість країн НАТО проти вступу України, оскільки за рівнем демократії та законодавчо не відповідають членам альянсу - пишуть західні ЗМІ