УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14733 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
2 208 9
Латвія (848) Росія (47133) телебачення (730)

Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів

Національна рада електронних медіа ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"NEPLP продовжує дотримуватись рішень про міжнародні санкції у зв'язку із жорстокою війною росії в Україні. Рішення Ради про заборону поширення телеканалів-агресорів у Латвії є логічним кроком для захисту нашого інформаційного простору та зміцнення національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Заборонено наступні канали: 

  • THT-Comedy,
  • THT4 International,
  • TNT,
  • TNT Music,
  • FRIDAY International,
  • KHL TV
  • KHL HDTV,
  • "Кинопремьера"
  • "Киносвидание",
  • "Мужское кино",
  • "Ля-минор ТВ",
  • "Авто Плюс",
  • "Ностальгия",
  • "ЖИВИ!",
  • "Кто есть кто",
  • "Малиш-ТВ",
  • "Русская ночь",
  • Zee TV.

Рішення про заборону розповсюдження програм у NEPLP було ухвалено7 березня 2022 року і набуде чинності після його опублікування в латвійському "Офіційному віснику".

Також читайте: Якщо нас не стане, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни, - Зеленський про агресію РФ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.03.2022 03:51 Відповісти
Молодці , латвійці !👍🏼👍🏼👍🏼

Гнати потрібно мокшанських потвор звідусіль , так як це ЗЛО 😡
показати весь коментар
08.03.2022 04:32 Відповісти
Izvini, a kto takije latvijci, mi znajem latishei, ukraincov, moldovani idr. no vse oni mogut bitj zhiteli Latviji ili dazhe i grazhdanami Latviji.
U nas nacionaljnoje gosudarstvo i mi ne stidimsa svojei nacionaljnosti i starajemsa ne stiditj drugih / no rusnja ne nacionaljnostj.
показати весь коментар
08.03.2022 08:39 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда.
показати весь коментар
08.03.2022 06:12 Відповісти
на жаль,у європі не всі такі...

більшість країн НАТО проти вступу України, оскільки за рівнем демократії та законодавчо не відповідають членам альянсу - пишуть західні ЗМІ
показати весь коментар
08.03.2022 06:22 Відповісти
Латиші тримали 18 каналів росТВ!? А скільки своїх?
показати весь коментар
08.03.2022 06:29 Відповісти
jest regionaljnije i po mojemu ostalos 4 ili 5 svoih / na milion s hvostikom ljudei dumajesh malo, ja dumaju dostatochno. Da i tv ljudjam ne osobo uvlikateljno, rusne da, im net bashki vot i balon nad plechami nado chto to zalivatj.
показати весь коментар
08.03.2022 08:41 Відповісти
Да, блин, "просто бизнес" и в результате додемократились до войны в Украине! Большинство из этих каналов как раз могло бы быть, а вот нахрена терпели фашистскую пропаганду тех, которые забанили в прошлом году и в два захода в этом, вообще непонятно! Так что не 18 каналов было, а далеко за 25!!! И при этом ватные мрази ныли про "ущемления русскоязычных" и просили ЗАЩИТЫ У ПУТИНА! Кстати, ПОКА эти ещё работают, думаю завтра отключат, когда официальный вестник опубликует.
показати весь коментар
08.03.2022 11:49 Відповісти
 
 