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ЄС вимагає від Росії припинити обстріли гуманітарних коридорів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС вимагає від Росії припинити обстріли гуманітарних коридорів

Євросоюз рішуче засуджує перешкоджання росією відкриттю гуманітарних коридорів в Україні та продовження обстрілів попри відповідні домовленості.

Про це йдеться у заяві ЄС, висловленій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Потреба у створенні гуманітарних коридорів, а також захисту та безпечного проходу мирного населення завдяки локальному припиненню вогню є нагальною. Ми рішуче засуджуємо те, що Росія, як агресор, не лише перешкоджає відкриттю таких коридорів, а й, на жаль, порушує досягнуті домовленості, продовжуючи обстрілювати Маріуполь, Волноваху, Харків, Чернігів, Суми та інші українські міста", - йдеться у заяві.

Наголошується, що гуманітарним організаціям України та ООН, МКЧХ, медичному персоналу та неурядовим організаціям, які надають допомогу, "має бути негайно гарантований безпечний, швидкий і безперешкодний доступ до усіх людей в біді на всій території України у межах її міжнародно визнаних кордонів".

В Євросоюзі зазначили, що наразі має місце найбільша загарбницька війна в Європі з часів Другої світової війни, яка була розпочата президентом Путіним проти України, та повідомили про найрішучіше засудження неспровокованого, невиправданого і жорстокого вторгнення Росії в незалежну і суверенну державу.

Читайте: Росія здійснює акти ядерного тероризму, - Україна в ОБСЄ

Автор: Богдан Гуньковський
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Если суть всего только в "коридорах", то всё затянется слишком надолго..А как же на счёт "убраться "нах?
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08.03.2022 03:23 Відповісти
Требуют,рекомендуют,обеспокоены,внимательно следят, и так далее,и тому подобное.
А тем временем украинские бойцы вылавливают "заблудившихся бешеных собак" на земле. в воздухе и в воде.Уже больше 10000 удалось дефиницировать и дезинфицировать
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08.03.2022 03:38 Відповісти
Генератор епітетів знову акивувався,, рішуче засудження, рішуче засудження, слоган дня , вау
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08.03.2022 07:07 Відповісти
 
 