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Росія здійснює акти ядерного тероризму, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія здійснює акти ядерного тероризму, - Україна в ОБСЄ

Росія здійснює акти ядерного тероризму в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

Цимбалюк поінформував іноземні делегації про те, що 4 березня Європа була на межі ядерної катастрофи, адже російські війська обстріляли Запорізьку АЕС – найбільшу атомну електростанцію в Європі.

"Російські снаряди впали в районі сховища відпрацьованого ядерного палива. Крім того, відбулося пряме попадання в приміщення ядерного реактора. Уявляєте рівень безвідповідальності такого наказу про атаку на ядерний реактор?", - наголосив він.

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За його словами, у разі пошкодження ЗАЕС російськими ударами може відбутися величезний викид радіоактивних речовин – за підрахунками, радіоактивна хмара, насамперед, пошириться у напрямку території рф на відстань до 1100 км від АЕС. А протягом двох днів вона також "зачепить узбережжя Чорного моря та території Болгарії та Туреччини".

"Отже, у мене традиційне запитання до російських дипломатів: як ви ставитеся до таких безвідповідальних наказів вашого керівництва? Чи ж вам також байдуже на співвітчизників?" - наголосив він.

Цимбалюк вказав на те, що персонал як ЗАЕС, так і Чорнобильської АЕС змушений наразі працювати у важкому психологічному середовищі під тиском з боку агресора.

Водночас він звернув увагу делегацій країн-учасниць ОБСЄ на те, що росія поширює брехню щодо захоплення нею Запорізької АЕС – як про те, що станція нібито з 28 лютого була під контролем рф, так і про нібито українську атаку на АЕС.

Також він поінформував, що 6 березня російські війська обстріляли Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", пошкодивши ядерну установку "Джерело нейтронів". "Така атака створює ризики радіоактивного зараження. Насправді Росія зараз здійснює акти ядерного тероризму, чи не так?", - заявив очільник місії України в ОБСЄ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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рф - запрещенная в Афганистане террористическая организация...
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08.03.2022 01:36 Відповісти
даже Талибан в глубоком **** от происходящего и призывает к миру.
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08.03.2022 02:05 Відповісти
ИГИЛ выступил с резким осуждением РФ, которая своим бесчеловечным варварством бросает тень на весь международный терроризм.
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08.03.2022 02:45 Відповісти
Цікаво і що же нам відповіли "поважні особи" в ОБСЕ - висловили стурбованість?
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08.03.2022 01:41 Відповісти
Рiшучу стурбованнiсть
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08.03.2022 01:43 Відповісти
мастурбованність
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08.03.2022 01:45 Відповісти
Дають грошей, підсипають санкцій і спостерігають, скільки ми протримаємось. Сенсація та видовище.
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08.03.2022 08:17 Відповісти
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/t8od22/pro_putin_chechen_forces_captured_4_ukrainian/ hitta lite tjetjener ni vet säkert vart dom är , De ser ut att slå ner va redo på morgonen. 200 dollar som visar video när de sprängs svergie betalar !
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08.03.2022 01:51 Відповісти
 
 