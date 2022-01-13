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ОБСЄ (3479) Цимбалюк Євгеній (50)

Україну підтримали практично всі делегації, - Цимбалюк про засідання ОБСЄ

Україну підтримали практично всі делегації, - Цимбалюк про засідання ОБСЄ

Засідання ОБСЄ у Відні 13 січня було "ще однією маленькою дипломатичною перемогою" – таку оцінку висловив постійний представник України в міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає кореспондент Радіо Свобода.

Він позитивно оцінив засідання ОБСЄ. За словами Цимбалюка, він намагався донести до усіх партнерів, що нині безпека України дорівнює безпеці всієї Європи.

Дипломат наголосив, що припинення російської агресії та окупації Криму і ОРДЛО "буде найкращою гарантією безпеки у Європі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адекватної відповіді від ОБСЄ щодо російських "гарантій безпеки" ми не почули, - постпред РФ Лукашевич про сьогоднішні перемовини

"Україну підтримали практично всі делегації, які висловлювалися з питання неподільності безпеки. Ми чітко заявили, що для нас є неприйнятним повернення до якихось сфер впливу або нав’язування російського наративу з точки зору участі в безпекових організаціях, і Україна може вільно обирати свій шлях з точки зору безпекових союзів, чи безпекових планів", – сказав Цимбалюк.

Російські медіа раніше поширили заяву постійного представника Росії при ОБСЄ Олександра Лукашевича. Він заявив за підсумками зустрічі, що, якщо Москва не отримає "конструктивної відповіді" на свої вимоги, то муситиме вдатися до заходів для "усунення неприйнятних загроз національній безпеці". При цьому він не уточнив, про які конкретно заходи йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ про вимоги Росії: Не можна винагороджувати агресію, погрози та шантаж

Переговори у Відні 13 січня були спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

Зустріч є останнім за цей тиждень дипломатичним заходом, скликаним на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення.

Також читайте: В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску РФ, - Кулеба

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Топ коментарі
+11
практично це як? хто був фактично проти?
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13.01.2022 20:43
+8
"...если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то придется принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности". Параша уже заявила, что разместит свои "ударные силы" на Кубе и в Венесуэле. Первые "силы" уже туда поплыли.
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13.01.2022 21:45
+5
ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО
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13.01.2022 21:49
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практично це як? хто був фактично проти?
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13.01.2022 20:43 Відповісти
36 стран ОБСЕ поддержали инициативу по мониторингу границы с РФ

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/2/7316062/
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14.01.2022 11:44 Відповісти
Там РФ наговорила гораздо круче.
"
Он добавил, что «необходимость юридически оформленных гарантий безопасности носит безусловный характер» для России, которОй «не нужен мир любой ценой».
"
Вот так вот, практически прямым текстом угрожает войной.
https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20220113-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5
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13.01.2022 20:51 Відповісти
???
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13.01.2022 21:40 Відповісти
Он добавил, что «необходимость юридически оформленных гарантий безопасности носит безусловный характер» для России, которОй «не нужен мир...

Дальше можно не продолжать.
Сколько существует Расея, столько она и воюет
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14.01.2022 11:34 Відповісти
"...если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то придется принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности". Параша уже заявила, что разместит свои "ударные силы" на Кубе и в Венесуэле. Первые "силы" уже туда поплыли.
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13.01.2022 21:45 Відповісти
стара історія цієї карикатури, але співзвучно.
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13.01.2022 21:49 Відповісти
І що вони там робитимуть ті "ударні сили"?
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14.01.2022 12:33 Відповісти
ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО
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13.01.2022 21:49 Відповісти
*****: " якщо не виконають наші хотєлки, то ми так перднемо, шо аж обісрем всіх.
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13.01.2022 22:18 Відповісти
І в скільки нам це обішлося????
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13.01.2022 22:53 Відповісти
Кому нам і що обійшлося?
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14.01.2022 11:45 Відповісти
це велика перемога, тепер можна далі красти
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13.01.2022 23:41 Відповісти
Так , велике крадівництво не зупиняється
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14.01.2022 11:47 Відповісти
Я себе почуваю у безпеці за міцно зачиненими дверима із рушницею у руках. І надії на допомогу від сусідів, які дбають про власну безпеку не маю.
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14.01.2022 02:19 Відповісти
Твоя хата с краю.
Але зачинені двері не захистять. Хата може згоріти разом з дверима
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14.01.2022 11:37 Відповісти
На жаль Ви усе сприймаєте буквально, бо маєте обмежене мислення. Не дивно що через таке сприйняття громадянської спільноти ми досі не зрозуміли усієї трагедії і не бачимо шляхів до вирішення проблем.
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14.01.2022 15:38 Відповісти
 
 