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ОБСЕ (4854) Цимбалюк Евгений (39)

Украину поддержали практически все делегации, - Цимбалюк о заседании ОБСЕ

Украину поддержали практически все делегации, - Цимбалюк о заседании ОБСЕ

Заседание ОБСЕ в Вене 13 января было еще одной маленькой дипломатической победой - такую ​​оценку высказал постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Радио Свобода.

Он положительно оценил заседание ОБСЕ. По словам Цимбалюка, он пытался донести до всех партнеров, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы.

Дипломат подчеркнул, что прекращение российской агрессии и оккупации Крыма и ОРДЛО "будет лучшей гарантией безопасности в Европе".

"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязыванию российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности, или планов безопасности", - сказал Цимбалюк.

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Российские СМИ ранее распространили заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича. Он заявил по итогам встречи, что, если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то придется принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности". При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

Переговоры в Вене 13 января были направлены на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной, в то время как Москва, Вашингтон и его европейские партнеры ищут путь, чтобы избежать серьезного кризиса безопасности.

Встреча является последней за эту неделю дипломатической мерой, созванной на фоне обвинений Запада в том, что Москва накопила танки, артиллерию, около 100 тысяч военных у границы с Украиной и может готовить новое вторжение.
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Топ комментарии
+11
практично це як? хто був фактично проти?
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13.01.2022 20:43
+8
"...если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то придется принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности". Параша уже заявила, что разместит свои "ударные силы" на Кубе и в Венесуэле. Первые "силы" уже туда поплыли.
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13.01.2022 21:45
+5
ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО
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13.01.2022 21:49
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практично це як? хто був фактично проти?
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13.01.2022 20:43 Ответить
36 стран ОБСЕ поддержали инициативу по мониторингу границы с РФ

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/2/7316062/
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14.01.2022 11:44 Ответить
Там РФ наговорила гораздо круче.
"
Он добавил, что «необходимость юридически оформленных гарантий безопасности носит безусловный характер» для России, которОй «не нужен мир любой ценой».
"
Вот так вот, практически прямым текстом угрожает войной.
https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20220113-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5
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13.01.2022 20:51 Ответить
???
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13.01.2022 21:40 Ответить
Он добавил, что «необходимость юридически оформленных гарантий безопасности носит безусловный характер» для России, которОй «не нужен мир...

Дальше можно не продолжать.
Сколько существует Расея, столько она и воюет
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14.01.2022 11:34 Ответить
"...если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то придется принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности". Параша уже заявила, что разместит свои "ударные силы" на Кубе и в Венесуэле. Первые "силы" уже туда поплыли.
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13.01.2022 21:45 Ответить
стара історія цієї карикатури, але співзвучно.
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13.01.2022 21:49 Ответить
І що вони там робитимуть ті "ударні сили"?
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14.01.2022 12:33 Ответить
ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО
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13.01.2022 21:49 Ответить
*****: " якщо не виконають наші хотєлки, то ми так перднемо, шо аж обісрем всіх.
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13.01.2022 22:18 Ответить
І в скільки нам це обішлося????
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13.01.2022 22:53 Ответить
Кому нам і що обійшлося?
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14.01.2022 11:45 Ответить
це велика перемога, тепер можна далі красти
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13.01.2022 23:41 Ответить
Так , велике крадівництво не зупиняється
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14.01.2022 11:47 Ответить
Я себе почуваю у безпеці за міцно зачиненими дверима із рушницею у руках. І надії на допомогу від сусідів, які дбають про власну безпеку не маю.
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14.01.2022 02:19 Ответить
Твоя хата с краю.
Але зачинені двері не захистять. Хата може згоріти разом з дверима
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14.01.2022 11:37 Ответить
На жаль Ви усе сприймаєте буквально, бо маєте обмежене мислення. Не дивно що через таке сприйняття громадянської спільноти ми досі не зрозуміли усієї трагедії і не бачимо шляхів до вирішення проблем.
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14.01.2022 15:38 Ответить
 
 