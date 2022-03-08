Щоб зупинити Путіна, Україна потребує допомоги, - Кулеба

Народ України героїчно протистоїть вторгненню армії Путіна. Майже два тижні ворог українського народу не може похвалитися очікуваними перемогами на війні. Але щоб зупинити Путіна, Україна потребує допомоги.

Про те, на яку підтримку чекає Київ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у статті для Washington Post. Про це інформує ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібна додаткова підтримка. Росія має зіткнутися з жорсткішими санкціями, щоб завадити їй фінансувати своє вторгнення; Україні будуть потрібні зобов'язання щодо підтримки постійного потоку необхідних озброєнь; і нашому народу буде потрібна фінансова допомога для мирних жителів, які постраждали від російської агресії, а потім і для відновлення нашої нації", - написав Кулеба.

Міністр подякував світовій громадськості за безпрецедентну підтримку та попросив про ще більш рішучі кроки.

"Ми бачимо, відчуваємо і цінуємо світову солідарність. Захоплення нашим народом, збройними силами та президентом наповнює нас гордістю. Але щоб зупинити Путіна, будуть потрібні рішучі та негайні кроки. Нам потрібні літаки. Потрібні ефективні системи ППО та ПРО. Нам потрібно захистити наше небо, щоб російські літаки та ракети не вбили більше мирних жителів", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

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Кулеба нагадав, що українські військові з героїзмом, стоїцизмом та стійкістю, небаченими з часів останнього конфлікту, що охопив світ, відбивають атаки ворога.

"Україна переможе - світло переможе пітьму, як сказав президент Володимир Зеленський. Україна вже зірвала путінський бліцкриг, завдала катастрофічних втрат окупантам і завадила Росії досягти стратегічних цілей свого вторгнення. Ми тримаємося", - запевнив міністр.