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"Z означає звірі", - Кислиця на екстреному засіданні Радбезу ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Літера Z, якою російські війська позначають свою військову техніку в Україні, означає "звірі".

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Кислиця нагадав, що в Заксенхаузені нацистської Німеччини було збудовано блок знищення з крематорієм і газовою камерою, який есесівці називали "Станція Z".

Також він наголосив, що Росія продовжує цинічно нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права, її війська блокують численні спроби української влади евакуювати мирне населення гуманітарними коридорами, відмовляють у доступі міжнародних організацій для надання допомоги найбільш постраждалим містам.

"Ще страшніше - російські війська відкривають вогонь по евакуйованих та машинах, обстрілюють дороги, виділені для гуманітарних коридорів", - зазначив Кислиця.

Під час засідання Радбезу, додав постпред, "стався ще один жахливий приклад нехтування Росією власних зобов’язань щодо гуманітарних коридорів": за наявною інформацією, РФ зірвала досягнуті домовленості щодо гуманітарних коридорів на завтрашній день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця в ООН: Зупинити російських убивць – обов'язок міжнародної спільноти

Нагадаємо, 8 березня має відбутися третій раунд переговорів української та російської делегацій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Кислица мог бы и видеоматериалы демонстрировать в ООН . Причём информацию и видеоматериалы можно на постоянной основе разместить в холлах ООН. Чтобы ВРАГИ Украины ходили по территории ООН как по минному полю
А из ПАСЕ рашу уже выгнали за убийства мирных граждан ?
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08.03.2022 05:25
+18
В Украине убит очередной российский генерал ГРУ
01:51

Под Харьковом убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Очередные потери среди высшего командного состава российской армии. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов - российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне, войне в Сирии и в аннексии Крыма.
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08.03.2022 06:00
+17
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08.03.2022 05:40
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вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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08.03.2022 05:23 Відповісти
************
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08.03.2022 05:55 Відповісти
Кислица мог бы и видеоматериалы демонстрировать в ООН . Причём информацию и видеоматериалы можно на постоянной основе разместить в холлах ООН. Чтобы ВРАГИ Украины ходили по территории ООН как по минному полю
А из ПАСЕ рашу уже выгнали за убийства мирных граждан ?
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08.03.2022 05:25 Відповісти
Да щас выгонят. Ждут проплаты.
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08.03.2022 06:36 Відповісти
Ні,цим "Z вірі" він принижує всіх тварин- хижаків.До ООН ,які ********** всякі"фентезі" точніше буде "Zомбі".Можливо їм стане зрозуміліше,що кацапів,збуквою,чи без,треба тільки нищити.І найефективніше саме в голофу,інформаційно,ломом,каменем,кулею...
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08.03.2022 10:20 Відповісти
Zвірі кремлядські..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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08.03.2022 05:26 Відповісти
Каждым нацистам нужен свой знак. У Гитлера была свастика.
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08.03.2022 05:29 Відповісти
Страна Z (zombie)
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08.03.2022 05:30 Відповісти
Згодна, zombi , бо лізуть і ведуть себе як zombi! В мене стійка асоціація саме з цим. І знищуються тільки пострілом саме у голову, бо zombоvani всі!!!!!! Слава ВСУ! Героям Слава!
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08.03.2022 08:13 Відповісти
Да даже звери не убивают так беспощадно свой вид. Да, бывают драки мужских особей, но самок своих не трогают. Они хуже животных. Мусор человеческой цивилизации. А мусор, как известно, подлежит утилизации.
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08.03.2022 05:32 Відповісти
Z оначає-******* вам, москалі
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08.03.2022 05:34 Відповісти
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08.03.2022 05:40 Відповісти
Раша - То не Нація - то сброд бидла
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08.03.2022 05:47 Відповісти
Звірі до такого не вдаються, гестапівці в домовині перевертаються . Обнуленией їх фюрер , обнулені їх зкмлі і онулені вони всі - Z - НУЛЬ!
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08.03.2022 05:44 Відповісти
В Украине убит очередной российский генерал ГРУ
01:51

Под Харьковом убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Очередные потери среди высшего командного состава российской армии. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов - российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне, войне в Сирии и в аннексии Крыма.
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08.03.2022 06:00 Відповісти
‼Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

▪️ Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова - російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.
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08.03.2022 06:02 Відповісти
Ещё бы его однофамильца-гниду ликвидировать.
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08.03.2022 06:39 Відповісти
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08.03.2022 06:08 Відповісти
Звірі так себе не поводять, вони не звірі, вони Zомбі!
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08.03.2022 06:15 Відповісти
Озвірін
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08.03.2022 07:25 Відповісти
Z означает задроты - живущие за колючкой.
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08.03.2022 08:01 Відповісти
Z означает звери",V- варвары ну и так далее
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08.03.2022 09:51 Відповісти
 
 