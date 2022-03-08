"Z означає звірі", - Кислиця на екстреному засіданні Радбезу ООН
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Літера Z, якою російські війська позначають свою військову техніку в Україні, означає "звірі".
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Кислиця нагадав, що в Заксенхаузені нацистської Німеччини було збудовано блок знищення з крематорієм і газовою камерою, який есесівці називали "Станція Z".
Також він наголосив, що Росія продовжує цинічно нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права, її війська блокують численні спроби української влади евакуювати мирне населення гуманітарними коридорами, відмовляють у доступі міжнародних організацій для надання допомоги найбільш постраждалим містам.
"Ще страшніше - російські війська відкривають вогонь по евакуйованих та машинах, обстрілюють дороги, виділені для гуманітарних коридорів", - зазначив Кислиця.
Під час засідання Радбезу, додав постпред, "стався ще один жахливий приклад нехтування Росією власних зобов’язань щодо гуманітарних коридорів": за наявною інформацією, РФ зірвала досягнуті домовленості щодо гуманітарних коридорів на завтрашній день.
Нагадаємо, 8 березня має відбутися третій раунд переговорів української та російської делегацій.
Будь ласка, зачекайте...
А из ПАСЕ рашу уже выгнали за убийства мирных граждан ?
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
01:51
Под Харьковом убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Очередные потери среди высшего командного состава российской армии. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов - российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне, войне в Сирии и в аннексии Крыма.
▪️ Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова - російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.