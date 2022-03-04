Кислиця в ООН: Зупинити російських убивць – обов'язок міжнародної спільноти

Зупинити російських убивць та терористів шляхом закриття неба над Україною, надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги, вигнання Росії з міжнародних інституцій – це спільний обов'язок міжнародної спільноти.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з нападом військ РФ на Запорізьку АЕС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зупинити російських убивць та терористів – це вже спільний обов'язок міжнародної спільноти. Зупинити шляхом закриття неба над Україною. Зупинити шляхом надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги. Зупинити шляхом вигнання Росії з міжнародних інституцій, оскільки вона не заслуговує на те, щоб бути серед цивілізованих і відповідальних націй", - сказав Кислиця.

За його словами, кожен день дає нові докази того, що не лише Україна зазнає нападу Росії, а також Європа, весь світ, людство загалом і "зрештою майбутнє наступних поколінь".

Росія, зазначив постпред, розлючена, що її плани швидкого вторгнення в Україну провалилися, що український народ продовжує мужньо боротися за свою свободу, а весь світ виявив солідарність з Україною.

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У відповідь Росія вдалася до воєнних злочинів і злочинів проти людяності й навіть не намагається їх приховувати, сказав він, назвавши РФ "терорашею".

Обстріл і захоплення Росією Запорізької АЕС в місті Енергодарі Кислиця назвав актом ядерного тероризму.

Він поінформував Радбез, що на сьогодні 1-й блок вимкнено. Пошкоджено його головну будівлю. 2-й і 3-й енергоблоки відімкнено від електромережі, проводиться охолодження атомних установок. 4-й блок працює з потужністю 690 МВт. 5-й і 6-й блоки охолоджуються.

Міжнародне співтовариство, підкреслив Кислиця, має адекватно реагувати на дії Російської Федерації, які можуть призвести до безпрецедентної ядерної катастрофи. Усі російські війська мають бути виведені з АЕС, наголосив він.

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"У зв’язку з цим просимо розглянути питання захисту атомних електростанцій та іншої критичної інфраструктури в Україні. Невідкладна дискусія щодо встановлення заборони на всі польоти в повітряному просторі України має стати першочерговим завданням Ради Безпеки" , - звернувся він до Радбезу.

Кислиця нагадав, що у березні 2015 року Україна звернулася з проханням про розгортання на території України міжнародної операції з підтримки миру та безпеки під егідою ООН з урахуванням того, що російські збройні сили не можуть брати в них участь.

"Бездіяльність РБ, особливо через позицію Російської Федерації як сторони конфлікту, була б історичною відповідальністю Ради Безпеки та всієї ООН", - зазначив Кислиця, закликавши "діяти зараз, інакше може бути надто пізно не тільки для України, а й для всіх вас".

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю в результаті обстрілів з важкої техніки російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксовано влучання в перший енергоблок.