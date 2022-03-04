Кислиця в ООН: Зупинити російських убивць – обов'язок міжнародної спільноти
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Зупинити російських убивць та терористів шляхом закриття неба над Україною, надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги, вигнання Росії з міжнародних інституцій – це спільний обов'язок міжнародної спільноти.
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з нападом військ РФ на Запорізьку АЕС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зупинити російських убивць та терористів – це вже спільний обов'язок міжнародної спільноти. Зупинити шляхом закриття неба над Україною. Зупинити шляхом надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги. Зупинити шляхом вигнання Росії з міжнародних інституцій, оскільки вона не заслуговує на те, щоб бути серед цивілізованих і відповідальних націй", - сказав Кислиця.
За його словами, кожен день дає нові докази того, що не лише Україна зазнає нападу Росії, а також Європа, весь світ, людство загалом і "зрештою майбутнє наступних поколінь".
Росія, зазначив постпред, розлючена, що її плани швидкого вторгнення в Україну провалилися, що український народ продовжує мужньо боротися за свою свободу, а весь світ виявив солідарність з Україною.
У відповідь Росія вдалася до воєнних злочинів і злочинів проти людяності й навіть не намагається їх приховувати, сказав він, назвавши РФ "терорашею".
Обстріл і захоплення Росією Запорізької АЕС в місті Енергодарі Кислиця назвав актом ядерного тероризму.
Він поінформував Радбез, що на сьогодні 1-й блок вимкнено. Пошкоджено його головну будівлю. 2-й і 3-й енергоблоки відімкнено від електромережі, проводиться охолодження атомних установок. 4-й блок працює з потужністю 690 МВт. 5-й і 6-й блоки охолоджуються.
Міжнародне співтовариство, підкреслив Кислиця, має адекватно реагувати на дії Російської Федерації, які можуть призвести до безпрецедентної ядерної катастрофи. Усі російські війська мають бути виведені з АЕС, наголосив він.
"У зв’язку з цим просимо розглянути питання захисту атомних електростанцій та іншої критичної інфраструктури в Україні. Невідкладна дискусія щодо встановлення заборони на всі польоти в повітряному просторі України має стати першочерговим завданням Ради Безпеки" , - звернувся він до Радбезу.
Кислиця нагадав, що у березні 2015 року Україна звернулася з проханням про розгортання на території України міжнародної операції з підтримки миру та безпеки під егідою ООН з урахуванням того, що російські збройні сили не можуть брати в них участь.
"Бездіяльність РБ, особливо через позицію Російської Федерації як сторони конфлікту, була б історичною відповідальністю Ради Безпеки та всієї ООН", - зазначив Кислиця, закликавши "діяти зараз, інакше може бути надто пізно не тільки для України, а й для всіх вас".
Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю в результаті обстрілів з важкої техніки російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксовано влучання в перший енергоблок.
Будь ласка, зачекайте...
НАТО може, блдь , вже пора?😡
Правильно, НАТО. Ах да, еще ООН.
"Только что в Киевской области, под Севериновкой, российские оккуационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате, благодаря "friendly fire" были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin. ЗСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить где сейчас находятся их отпрыски - в списках утилизированных оккупантов или пока ещё среди живых. Но это лишь по желанию. Можно не выяснять. Всё равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах", - говорится в сообщении.
..мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
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в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!