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Новини Політика України
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Росія (28488) тероризм (1548) Радбез ООН (255) Кислиця (75) Запорізька АЕС (40)

Кислиця в ООН: Зупинити російських убивць – обов'язок міжнародної спільноти

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кислиця в ООН: Зупинити російських убивць – обов'язок міжнародної спільноти

Зупинити російських убивць та терористів шляхом закриття неба над Україною, надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги, вигнання Росії з міжнародних інституцій – це спільний обов'язок міжнародної спільноти.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з нападом військ РФ на Запорізьку АЕС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зупинити російських убивць та терористів – це вже спільний обов'язок міжнародної спільноти. Зупинити шляхом закриття неба над Україною. Зупинити шляхом надання Україні безпекової та гуманітарної допомоги. Зупинити шляхом вигнання Росії з міжнародних інституцій, оскільки вона не заслуговує на те, щоб бути серед цивілізованих і відповідальних націй", - сказав Кислиця.

За його словами, кожен день дає нові докази того, що не лише Україна зазнає нападу Росії, а також Європа, весь світ, людство загалом і "зрештою майбутнє наступних поколінь".

Росія, зазначив постпред, розлючена, що її плани швидкого вторгнення в Україну провалилися, що український народ продовжує мужньо боротися за свою свободу, а весь світ виявив солідарність з Україною.

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У відповідь Росія вдалася до воєнних злочинів і злочинів проти людяності й навіть не намагається їх приховувати, сказав він, назвавши РФ "терорашею".

Обстріл і захоплення Росією Запорізької АЕС в місті Енергодарі Кислиця назвав актом ядерного тероризму.

Він поінформував Радбез, що на сьогодні 1-й блок вимкнено. Пошкоджено його головну будівлю. 2-й і 3-й енергоблоки відімкнено від електромережі, проводиться охолодження атомних установок. 4-й блок працює з потужністю 690 МВт. 5-й і 6-й блоки охолоджуються.

Міжнародне співтовариство, підкреслив Кислиця, має адекватно реагувати на дії Російської Федерації, які можуть призвести до безпрецедентної ядерної катастрофи. Усі російські війська мають бути виведені з АЕС, наголосив він.

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"У зв’язку з цим просимо розглянути питання захисту атомних електростанцій та іншої критичної інфраструктури в Україні. Невідкладна дискусія щодо встановлення заборони на всі польоти в повітряному просторі України має стати першочерговим завданням Ради Безпеки" , - звернувся він до Радбезу.

Кислиця нагадав, що у березні 2015 року Україна звернулася з проханням про розгортання на території України міжнародної операції з підтримки миру та безпеки під егідою ООН з урахуванням того, що російські збройні сили не можуть брати в них участь.

"Бездіяльність РБ, особливо через позицію Російської Федерації як сторони конфлікту, була б історичною відповідальністю Ради Безпеки та всієї ООН", - зазначив Кислиця, закликавши "діяти зараз, інакше може бути надто пізно не тільки для України, а й для всіх вас".

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю в результаті обстрілів з важкої техніки російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксовано влучання в перший енергоблок.

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Топ коментарі
+5
Блінкен сказав що перекриття неба може спровокувати повномасштабну війну в європі, але як параша може тягнути повномаштабну війну з нато якщо вона тут всирається..? нічого не розумію з їх побоювань
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05.03.2022 00:08
+3
Росія обстрілює НАЙБІЛЬШУ АЕС В ЄВРОПІ.
НАТО може, блдь , вже пора?😡
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05.03.2022 00:03
+3
Рада Безпеки ООН вислухали та ухвалили висловити глибоку занепокоєність
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05.03.2022 00:05
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Росія обстрілює НАЙБІЛЬШУ АЕС В ЄВРОПІ.
НАТО може, блдь , вже пора?😡
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05.03.2022 00:03 Відповісти
Как ответили мне недавно: "Нет у них выходные" А может начальник в отпуске! Как можно быть настолько слепыми и не видеть что происходит и куда это весь мир заведёт!!!
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05.03.2022 00:10 Відповісти
Україна пішла в дипломатичний наступ.тоді як )(улостан закривається іформаційно.шоб його"рабське народонасєлєніє" не знало правди
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05.03.2022 00:05 Відповісти
Цікава ідея. У Штатах сенатори, кі входять у групу підтримки України, запрпонували Байдену, як врятувати українські міста без запровадження безполітної зони. Вони намагаються переконати Байдена надати гуманітарну повітряну допомогу.
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05.03.2022 00:21 Відповісти
Сейчас они сильно сильно озабочаться и путин выведит войска и выплатит репарации и месяц на коленях стоять будет а потом застрелиться
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05.03.2022 00:05 Відповісти
Рада Безпеки ООН вислухали та ухвалили висловити глибоку занепокоєність
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05.03.2022 00:05 Відповісти
Какой синоним можно подобрать к слову ИМПОТЕНТ?
Правильно, НАТО. Ах да, еще ООН.
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05.03.2022 00:06 Відповісти
Блінкен сказав що перекриття неба може спровокувати повномасштабну війну в європі, але як параша може тягнути повномаштабну війну з нато якщо вона тут всирається..? нічого не розумію з їх побоювань
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05.03.2022 00:08 Відповісти
Можна було б сказати, що вони побоюються застосування уйлом ядерної зброї, але ж обстріл АЕС це по суті те саме
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05.03.2022 00:23 Відповісти
ООН -це взагалі як зібрання жека в ссср.....поговорили і пішли бухать......
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05.03.2022 00:09 Відповісти
huzhe - eti esho i nichevo nereshajut.
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05.03.2022 01:04 Відповісти
Кацапы, добро пожаловать... в крематорий, можно сразу парами.

"Только что в Киевской области, под Севериновкой, российские оккуационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате, благодаря "friendly fire" были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin. ЗСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить где сейчас находятся их отпрыски - в списках утилизированных оккупантов или пока ещё среди живых. Но это лишь по желанию. Можно не выяснять. Всё равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах", - говорится в сообщении.
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05.03.2022 00:12 Відповісти
Коротко
..мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям

.
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05.03.2022 00:16 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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05.03.2022 01:09 Відповісти
 
 