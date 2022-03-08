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Російські окупанти перетворили мирний Ізюм на руїни, - заступник мера Мацокін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти перетворили мирний Ізюм на руїни, - заступник мера Мацокін

В Ізюмі Харківської області місцеві жителі шостий день перебувають у бомбосховищах через атаки російських окупантів. У місті немає продуктів, тепла, світла, води, не працює зв'язок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це написав заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.

"Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів та контор, у будівлі лікарні немає вікон, у дитячу спортивну школу влучив снаряд. Центральний парк - як місце кривавого побоїща", - написав він.

За словами чиновника, Ізюм завжди був мирним містом, на його території ніколи не розташовувалися військові частини.

Мацокін додав, що у місті гуманітарна катастрофа – через постійні артобстріли люди не мають можливості виїхати, а волонтери – підвезти допомогу. У лікарнях немає ліків, породіллі з немовлятами змушені перебувати у підвалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська ворога знищують місто Ізюм. Це геноцид. Закрийте небо над Україною, - Денісова

Заступник мера просить надати містянам "зелений коридор" для виїзду та завезення гуманітарної допомоги.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Нічого не можна пробачати руССкім,якби жалюгідно вони не виглядали полонені.
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08.03.2022 06:27
+9
родила земля нового гитлера- суку *****, будь проклята его мать, которая родила этого убийцу
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08.03.2022 06:27
+8
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08.03.2022 06:28
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08.03.2022 06:26 Відповісти
Песня за Украину, которая мне понравилась. Но у меня не хватает опыта в рассылке видео. Хотелось бы чтоб она попала и на наше телевидение.
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08.03.2022 06:31 Відповісти
Bella ciao в украинском варианте от Христины Соловий , которую она посвятила нашим героям, ВСУ и всем, кто сейчас борется за Украину
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08.03.2022 08:46 Відповісти
Вбивати , ні! Знищувати як непотріб, змішувати з землею, щоб сліду не було видно.
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08.03.2022 06:27 Відповісти
родила земля нового гитлера- суку *****, будь проклята его мать, которая родила этого убийцу
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08.03.2022 06:27 Відповісти
к огромному сожалению, мать у него коллективная, и не только в пределах х@йляндии...
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08.03.2022 06:38 Відповісти
Нічого не можна пробачати руССкім,якби жалюгідно вони не виглядали полонені.
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08.03.2022 06:27 Відповісти
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08.03.2022 06:28 Відповісти
пленных будет теперь меньше
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08.03.2022 06:37 Відповісти
Російським солдатам в Україні дозволили "знять маску "ВИЗВОЛИТЕЛЯ ВІД БАНДЕРОФАШИЗМУ" Вони зрозуміли що стали в очах українців справжніми окупантами і перестали прикидаться!
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08.03.2022 06:37 Відповісти
Какие же вы (мы)украинцы всё таки дураки россия не придерживается никаких правил войны ,бомбит жилые кварталы и гражданское население ,прикрывается ими ,как шитом и расстреливает ,а мы их в плену кормим и поим ,сообщаем матерям ,что их сыновья в плену .Невозможно воевать и победить врага играя по правилам ,когда он их не собирается придерживаться ,так как он волен делать с нами всё ,что он хочет ,а мы в этом отношении к врагу ограничены
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08.03.2022 06:48 Відповісти
Що ви хочете від кровожерливих тварюк, які як тактику прагнення до перемоги в історії всіх своїх війн, обрали закидати супротивника трупами своїх солдат.
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08.03.2022 06:52 Відповісти
Лапотные репоеды за все ответят. Будет и на нашей улице празник !!!
Слава Украине !
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08.03.2022 07:34 Відповісти
А Світ спокійно спостерігає як знищують Україну!
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08.03.2022 07:40 Відповісти
Особенно пшеки - соседи. "не давать самолёты"
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08.03.2022 08:17 Відповісти
 
 