УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14394 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 252 7
Австралія (259) війна (56174) Росія (47133) санкції (6830)

Австралія оголосила про запровадження нових санкцій проти російських пропагандистів та воєначальників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Австралія оголосила про запровадження нових санкцій проти російських пропагандистів та воєначальників

Австралія оголосила про запровадження санкцій щодо більшої кількості російських громадян через розпочату Росією війну в Україні. Новий раунд заходів спрямований на покарання осіб, які поширюють пропаганду та дезінформацію.

Міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що цей крок визнає "підступну тактику" та її потужний вплив у конфлікті, повідомляє НВ із посиланням на The Sydney Morning Herald, передає Цензор.НЕТ.

"Вторгнення Росії в Україну супроводжувалося широкомасштабною кампанією дезінформації як усередині Росії, так і на міжнародному рівні, - сказала вона. - На жаль, для Росії президент Путін закрив незалежні голоси і замкнув звичайних росіян у світі, що характеризується брехнею і дезінформацією".

Нові санкції буде застосовано до 10 осіб, які заохочували вороже ставлення до України та просували прокремлівську пропаганду у спробі узаконити вторгнення. Водночас Пейн не назвала імен цих осіб.

Новий раунд санкцій також запроваджує цільові фінансові санкції проти Збройних сил Росії, зокрема проти ще шести військових високопосадовців і фактично забороняє експорт товарів з Австралії для російських військових.

"Австралія та партнери продовжать виставляти рахунки Росії за кричущу, незаконну та абсолютно невиправдану війну в Україні, - сказала Пейн. - Разом із партнерами ми витіснимо Росію з наших економік, постачання та ефіру".

"Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої збройні сили з України", - підсумувала вона.

Також читайте: Австралія запровадила санкцій проти Путіна та членів Радбезу Росії

Нагадаємо, 28 лютого прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про ухвалення рішення про санкції проти президента РФ Володимира Путіна та інших представників керівництва країни-агресора за вторгнення Росії в Україну.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доброго ранку українці
..

Тримаймося
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
08.03.2022 06:48 Відповісти
Пусть "великая" ПАРАША радуется
показати весь коментар
08.03.2022 06:48 Відповісти
к нам прибудут боевые кенгуру
показати весь коментар
08.03.2022 06:56 Відповісти
Шкода що захід вважає винними у агресії лише пропагандистів і воєначальників, санкції потрібні проти усіх расєян без виключення, вони підтримують і обирають таку владу...
показати весь коментар
08.03.2022 07:19 Відповісти
Заходу по)(. Для галочки все. Від того, що Панасонік не буде продаватись в Московії, там не стане злам свідомості.
показати весь коментар
08.03.2022 08:49 Відповісти
Я і кажу, треба усіх расєян зачинити у расєї як у гето, лише тоді, можливо, вони зрозуміють що чинять щось не так коли підтримують путєна. А що до твого Панасоніка, мова їде не про продаж у расєї, західному бізнесу не треба було вкладатися у виробництво на расєї, так що не плутай, друже, Божий дар з яєчнею...
показати весь коментар
08.03.2022 10:29 Відповісти
Всі вони все розуміють.
показати весь коментар
08.03.2022 23:10 Відповісти
 
 