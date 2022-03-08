Австралія оголосила про запровадження нових санкцій проти російських пропагандистів та воєначальників

Австралія оголосила про запровадження санкцій щодо більшої кількості російських громадян через розпочату Росією війну в Україні. Новий раунд заходів спрямований на покарання осіб, які поширюють пропаганду та дезінформацію.

Міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що цей крок визнає "підступну тактику" та її потужний вплив у конфлікті, повідомляє НВ із посиланням на The Sydney Morning Herald, передає Цензор.НЕТ.

"Вторгнення Росії в Україну супроводжувалося широкомасштабною кампанією дезінформації як усередині Росії, так і на міжнародному рівні, - сказала вона. - На жаль, для Росії президент Путін закрив незалежні голоси і замкнув звичайних росіян у світі, що характеризується брехнею і дезінформацією".

Нові санкції буде застосовано до 10 осіб, які заохочували вороже ставлення до України та просували прокремлівську пропаганду у спробі узаконити вторгнення. Водночас Пейн не назвала імен цих осіб.

Новий раунд санкцій також запроваджує цільові фінансові санкції проти Збройних сил Росії, зокрема проти ще шести військових високопосадовців і фактично забороняє експорт товарів з Австралії для російських військових.

"Австралія та партнери продовжать виставляти рахунки Росії за кричущу, незаконну та абсолютно невиправдану війну в Україні, - сказала Пейн. - Разом із партнерами ми витіснимо Росію з наших економік, постачання та ефіру".

"Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої збройні сили з України", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, 28 лютого прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про ухвалення рішення про санкції проти президента РФ Володимира Путіна та інших представників керівництва країни-агресора за вторгнення Росії в Україну.