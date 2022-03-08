Медикаменти для екстреної допомоги передав до лікарень Фонд Ахметова

Понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області Фонд Ріната Ахметова.

Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого. Всі закупи координуються із МОЗ, тож медикаменти розподіляються у державні клініки.

Загалом Фонд Ріната Ахметова вже купив та передає МОЗ понад 160 тис. одиниць медикаментів для Запорізької, Донецької, Київської областей.

Допомога надається у межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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