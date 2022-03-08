1 251 2
Медикаменти для екстреної допомоги передав до лікарень Фонд Ахметова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області Фонд Ріната Ахметова.
Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого. Всі закупи координуються із МОЗ, тож медикаменти розподіляються у державні клініки.
Загалом Фонд Ріната Ахметова вже купив та передає МОЗ понад 160 тис. одиниць медикаментів для Запорізької, Донецької, Київської областей.
Допомога надається у межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Женя Одеський
показати весь коментар08.03.2022 10:56 Відповісти Мені подобається 1
Аметист
показати весь коментар08.03.2022 11:51 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...