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Медикаменти для екстреної допомоги передав до лікарень Фонд Ахметова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Медикаменти для екстреної допомоги передав до лікарень Фонд Ахметова

Понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області Фонд Ріната Ахметова.

Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого. Всі закупи координуються із МОЗ, тож медикаменти розподіляються у державні клініки.

Загалом Фонд Ріната Ахметова вже купив та передає МОЗ понад 160 тис. одиниць медикаментів для Запорізької, Донецької, Київської областей.

Допомога надається у межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів

Автор: Наталя Джума
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Нахер ви цього ублюдка рекламуєте
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08.03.2022 10:56 Відповісти
Медикаменты он передает... А в своих супермаркетах сразу после начала войны задрал цены на 50 %. Патриот, бл...
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08.03.2022 11:51 Відповісти
 
 