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Із Пущі-Водиці евакуювали 520 осіб, їх розмістили в дитсадках, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Із Пущі-Водиці евакуювали 520 осіб, їх розмістили в дитсадках, - КМДА

Через наближення активних бойових дій до Пущі-Водиці (Оболонський район м. Києва) звідти евакуювали 520 осіб, яких розмістили в дитсадках в інших районах столиці, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За два дні з Пущі-Водиці евакуйовано 520 осіб через наближення активних бойових дій. Евакуйованих людей розмістили у дитячих садках Києва. Частина жителів Пущі-Водиці оселилися в родичів в інших районах Києва", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що евакуйованих, які мають проблеми зі здоров'ям, доставлено до лікарень.

"Міська влада робить усе можливе для допомоги жителям. У місті створено гуманітарний штаб. Він забезпечує медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує. Якщо ви можете надати допомогу або вона вам потрібна, заповніть відповідну форму на сайті: https://potreby.kyivcity.gov.ua/", - підсумували в КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перешкоджають евакуації, - голова Київської ОДА

Автор: Наталя Джума
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520 человек для Пущи єто немного, для тех, кто в состоянии оценить масштабі.
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08.03.2022 12:13 Відповісти
Во время второй мировой войны моя мать пряталась в Пуще-Водице у бабушки. Теперь все наоборот
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08.03.2022 12:13 Відповісти
ещё в 60-х в Пуще дикий лес был.
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08.03.2022 12:18 Відповісти
❗️КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.

🔸Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing

✅Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

🇺🇦Продовжуємо працювати для перемоги!
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08.03.2022 12:18 Відповісти
Надеюсь орки там оздоровятся и подзагорят, падлы!
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08.03.2022 13:13 Відповісти
 
 