Из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек, их разместили в детсадах, - КГГА

Из-за приближения активных боевых действий в Пущу-Водицу (Оболонский район г. Киева) оттуда эвакуировали 520 человек, которых разместили в детсадах других районов столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За два дня из Пущи-Водицы эвакуированы 520 человек из-за приближения активных боевых действий. Эвакуированных людей разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников в других районах Киева", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что эвакуированные, имеющие проблемы со здоровьем, доставлены в больницы.

"Городская власть делает все возможное для помощи жителям. В городе создан гуманитарный штаб. Он обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего в этом нуждается. Если вы можете оказать помощь или она вам нужна, заполните соответствующую форму на сайте: https ://potreby.kyivcity.gov.ua/", - подытожили в КГГА.

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