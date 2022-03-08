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Из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек, их разместили в детсадах, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек, их разместили в детсадах, - КГГА

Из-за приближения активных боевых действий в Пущу-Водицу (Оболонский район г. Киева) оттуда эвакуировали 520 человек, которых разместили в детсадах других районов столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За два дня из Пущи-Водицы эвакуированы 520 человек из-за приближения активных боевых действий. Эвакуированных людей разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников в других районах Киева", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что эвакуированные, имеющие проблемы со здоровьем, доставлены в больницы.

"Городская власть делает все возможное для помощи жителям. В городе создан гуманитарный штаб. Он обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего в этом нуждается. Если вы можете оказать помощь или она вам нужна, заполните соответствующую форму на сайте: https ://potreby.kyivcity.gov.ua/", - подытожили в КГГА.

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520 человек для Пущи єто немного, для тех, кто в состоянии оценить масштабі.
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08.03.2022 12:13 Ответить
Во время второй мировой войны моя мать пряталась в Пуще-Водице у бабушки. Теперь все наоборот
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08.03.2022 12:13 Ответить
ещё в 60-х в Пуще дикий лес был.
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08.03.2022 12:18 Ответить
❗️КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.

🔸Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing

✅Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

🇺🇦Продовжуємо працювати для перемоги!
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08.03.2022 12:18 Ответить
Надеюсь орки там оздоровятся и подзагорят, падлы!
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08.03.2022 13:13 Ответить
 
 