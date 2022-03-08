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"Ворог не пройде", - Кличко щодо ситуації в Києві

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Місто Київ - є ціллю агресора, і столична влада робить усе для того, щоб кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост став по-справжньому форпостом.

Про це в ефірі телемарафону розповів Міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація контрольована. Зараз обладнуються усі блокпости і в'їзди - перше і друге кільце навколо Києва. Ми розуміємо, що місто Київ - це є ціль агресора. І робимо все для того, щоб кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост став справжнім форпостом. І можу чітко сказати, що ворог не пройде. Будемо захищати наше місто, наші домівки, нашу країну", - сказав Кличко.

Міський голова також спростував інформацію про те, що в місті є проблеми з водою. "Історія з водою - це фейкова інформація, однозначно у нас все працює. У мене прохання до всіх - довіряйте виключно офіційним джерелам інформації, тому що ворог зараз сіє паніку, його намагання - поширювати фейкову інформацію. В місті Києві все під контролем, все працює", - наголосив він.

Також він закликав мешканців за можливості залишатися вдома.

"Громадський транспорт зараз працює в обмеженому режимі. Він працює лишк для тих людей, яким вкрай необхідно пересуватися і це представники нашої критичної інфраструктури. Деякі маршрути скасовано, але з усім тим ключові маршрути в обмеженому стані працюють", - розповів він.

Як повідомлялося, ніч на 8 березня у Києві минула спокійно. У місті сьогодні працюють магазини, аптеки, зоомагазини, є зв’язок, працює уся комунальна інфраструктура та медична галузь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам дуже потрібні добровольці на Київ, - мер Франківська Марцінків

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Кличко, Кім -народні мери. Хай щастить нам всім. Слава Україні
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08.03.2022 12:43
+2
Кім не мер.
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08.03.2022 12:44
+1
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

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08.03.2022 13:25
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Кличко, Кім -народні мери. Хай щастить нам всім. Слава Україні
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08.03.2022 12:43 Відповісти
Кім не мер.
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08.03.2022 12:44 Відповісти
Начинается эвакуация из Сум на Полтаву.

https://m.youtube.com/watch?v=42eoVOfWlFI
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08.03.2022 12:47 Відповісти
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 13:25 Відповісти
Вітаха... Респект!!!!
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08.03.2022 13:02 Відповісти
Бачив я деякі ті "блокпости":
У центрі вони можливо і нормальні, а на околицях ПЛАКАТИ с ЖАЛЮ хочеться на них дивлячись!
Їжаки "картонні", бетону дуже мало, озброєння нема.
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08.03.2022 13:12 Відповісти
не *****
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08.03.2022 13:32 Відповісти
Якщо в м. Києві ситуація контрольована і стабільна, переходьте до контр наступу. Знищуйте паразитів Путіна. Виходьте на Державний кордон України.
Слава Нації.
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08.03.2022 13:24 Відповісти
Врет, как дышит. Обычные люди делают, что могут. Одни отдают свои машины, груженные кирпичом, другие свой труд, не зная куда себя деть от невозможности реализовать себя.
Делают не специалисты, стихийно и потому неправильно...
А в этом деле нужен как раз грамотное управление, организация обороны и город в лице власти, как раз мог бы организовать и Специалиста по обороне Киева, который бы составил план обороны, определил бы места блок постов, продумал бы стратегию защиты и исходя из этогу и тактику. Город мог бы напрячь тот же завод Ковальски и многочисенных Застрощиков насчет бетонных блоков, манипуляторов. И люди бы защищали бы свой город! Дайте по наряду Полиции, на контрольных точках города, вооружите не всех, а ключевых защитиков, хотбы, дав статус ТО.
И тогда можно что то говорить о том, что власть хоть что то сделала, для защиты Киева. Не вижу причин, что мешает другим городам организовывать оборону подобным образом! Запорожье, Днепр, не спите! Действуйте вместе с властью и народом! И тогда точно враг не пройдет!
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08.03.2022 13:54 Відповісти
 
 