"Ворог не пройде", - Кличко щодо ситуації в Києві
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Місто Київ - є ціллю агресора, і столична влада робить усе для того, щоб кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост став по-справжньому форпостом.
Про це в ефірі телемарафону розповів Міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація контрольована. Зараз обладнуються усі блокпости і в'їзди - перше і друге кільце навколо Києва. Ми розуміємо, що місто Київ - це є ціль агресора. І робимо все для того, щоб кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост став справжнім форпостом. І можу чітко сказати, що ворог не пройде. Будемо захищати наше місто, наші домівки, нашу країну", - сказав Кличко.
Міський голова також спростував інформацію про те, що в місті є проблеми з водою. "Історія з водою - це фейкова інформація, однозначно у нас все працює. У мене прохання до всіх - довіряйте виключно офіційним джерелам інформації, тому що ворог зараз сіє паніку, його намагання - поширювати фейкову інформацію. В місті Києві все під контролем, все працює", - наголосив він.
Також він закликав мешканців за можливості залишатися вдома.
"Громадський транспорт зараз працює в обмеженому режимі. Він працює лишк для тих людей, яким вкрай необхідно пересуватися і це представники нашої критичної інфраструктури. Деякі маршрути скасовано, але з усім тим ключові маршрути в обмеженому стані працюють", - розповів він.
Як повідомлялося, ніч на 8 березня у Києві минула спокійно. У місті сьогодні працюють магазини, аптеки, зоомагазини, є зв’язок, працює уся комунальна інфраструктура та медична галузь.
Будь ласка, зачекайте...
https://m.youtube.com/watch?v=42eoVOfWlFI
Дана Яровая:
Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!
Розповсюджуйте на ФБ !
У центрі вони можливо і нормальні, а на околицях ПЛАКАТИ с ЖАЛЮ хочеться на них дивлячись!
Їжаки "картонні", бетону дуже мало, озброєння нема.
Слава Нації.
Делают не специалисты, стихийно и потому неправильно...
А в этом деле нужен как раз грамотное управление, организация обороны и город в лице власти, как раз мог бы организовать и Специалиста по обороне Киева, который бы составил план обороны, определил бы места блок постов, продумал бы стратегию защиты и исходя из этогу и тактику. Город мог бы напрячь тот же завод Ковальски и многочисенных Застрощиков насчет бетонных блоков, манипуляторов. И люди бы защищали бы свой город! Дайте по наряду Полиции, на контрольных точках города, вооружите не всех, а ключевых защитиков, хотбы, дав статус ТО.
И тогда можно что то говорить о том, что власть хоть что то сделала, для защиты Киева. Не вижу причин, что мешает другим городам организовывать оборону подобным образом! Запорожье, Днепр, не спите! Действуйте вместе с властью и народом! И тогда точно враг не пройдет!