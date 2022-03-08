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Івано-Франківськ (341) Київ (13826) добровольці (779) Марцінків (93)

Нам дуже потрібні добровольці на Київ, - мер Франківська Марцінків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нам дуже потрібні добровольці на Київ, - мер Франківська Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав франківців йти добровольцями захищати Київ.

Про це він повідомив у відеозверненні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Ви знаєте, що від Києва дуже багато залежить. Нам дуже потрібні добровольці на Київ. Щоби столиця дала гідний відпір. Тому усі, хто мене чує, хто, можливо, не залучений зараз у Збройні сили України, тероборону та може за станом здоров'я: нам дуже необхідні добровольці! Приходьте на перший поверх білого будинку (адмінбудівлі)", — сказав Марцінків.

Це зараз надзвичайно важливо, відзначив він.

Марцінків також відзначив, що сьогодні, 8 березня, відправляються до Києва за людьми евакуаційні автобуси. Важливо зараз здійснити як гуманітарну, так і евакуаційну допомогу, сказав мер Франківська.

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Топ коментарі
+33
Как войну видят украинцы и как ее "видит" фашистское российское ТВ https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1500236078137192450 (видео).

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина: "Ватная знакомая вдруг осознала, что сыну через месяц 18 лет, и что из этого следует. Теперь и Крым не очень-то наш, и операция Z не нужна, да и вообще, пришло вдруг понимание, как было классно в Крыму до 2014 года. Смотрит телевизор и плачет".
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08.03.2022 10:22
+19
Да она просто гений, другие даже так не могут.
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08.03.2022 10:25
+18
Тоді мені поясніть. Я вже другий тиждень ходжу, телефоную до воєнкомату щоб мене призвали в армію, а відповідь одна: немає вільних місць. І це при тому що я маю УБД
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08.03.2022 10:26
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.

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Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 10:21 Відповісти
Как войну видят украинцы и как ее "видит" фашистское российское ТВ https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1500236078137192450 (видео).

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина: "Ватная знакомая вдруг осознала, что сыну через месяц 18 лет, и что из этого следует. Теперь и Крым не очень-то наш, и операция Z не нужна, да и вообще, пришло вдруг понимание, как было классно в Крыму до 2014 года. Смотрит телевизор и плачет".
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08.03.2022 10:22 Відповісти
Да она просто гений, другие даже так не могут.
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08.03.2022 10:25 Відповісти
Все они, крысы, вдруг прозревают, когда дело вдруг коснется их собственной шкуры.
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08.03.2022 10:27 Відповісти
Тайна буквы "Z" на технике русни: это зеркальное отображение руны ЗИГ (победа, вспомните войска SS). Зеркальное смысловое значение ПОБЕДА - ПОРАЖЕНИЕ, СМЕРТЬ. Еще и для пущей убедительности повернули на 90 град., положили на бочок.
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08.03.2022 10:32 Відповісти
Я це знаю, спробуйте за ватопітекам донести. Упороті по самі нунах.
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08.03.2022 10:33 Відповісти
дякую за посилання!
Пішов ширити його на россіянських просторах Ютубу
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08.03.2022 10:36 Відповісти
Как бы ту паскуду Симонян за горло подержать
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08.03.2022 10:40 Відповісти
Тут своїх нема куди дівати- для чого ці заклики?
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08.03.2022 10:24 Відповісти
Наверное имеется не сам Киев, а вообще на подступах тоже, киевская область...
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08.03.2022 10:26 Відповісти
Читайте текст внимательно "Важливо зараз здійснити як гуманітарну, так і евакуаційну допомогу, сказав мер Франківська. Джерело: https://censor.net/ua/n3322731"
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08.03.2022 10:26 Відповісти
Допомогти в евакуації це да інша справа.
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08.03.2022 10:29 Відповісти
Читайте ще ретельніше.
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08.03.2022 10:37 Відповісти
Ви знаєте, що від Києва дуже багато залежить. Нам дуже потрібні добровольці на Київ. Щоби столиця дала гідний відпір. Тому усі, хто мене чує, хто, можливо, не залучений зараз у Збройні сили України, тероборону та може за станом здоров'я: нам дуже необхідні добровольці! Джерело: https://censor.net/ua/n3322731
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08.03.2022 10:39 Відповісти
Відсутність інофрмації, тому і такі заклики, але це фігня, це непідготовлені люди, їх треба збивати в підрозділи, екіпірувати. Мер трохи не туди заліз.
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08.03.2022 10:27 Відповісти
Слышь "стратег" - закрой рот
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08.03.2022 10:27 Відповісти
Де тут? У БучІ, ГостомелІ, по Ірпеню, біля Бородянки та ін.?
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08.03.2022 10:29 Відповісти
У Києві. До чого тут місця боїв? Там знаходяться виключно ті підрозділи, які мають відповідний наказ.
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08.03.2022 10:36 Відповісти
Тоді мені поясніть. Я вже другий тиждень ходжу, телефоную до воєнкомату щоб мене призвали в армію, а відповідь одна: немає вільних місць. І це при тому що я маю УБД
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08.03.2022 10:26 Відповісти
Таких багато, країна не може зробити це швидше, інакше почнеться хаос.
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08.03.2022 10:28 Відповісти
‼️Шукаємо водіїв вантажівок для перевезення продуктів

Війна внесла корективи у кожну ланку нашої держави. Поки на передовій наші воїни захищають кордони держави, мільйони людей прикривають тили, підтримуючи життєзабезпечення країни.

Щоб продовжувати безперебійно доставляти необхідні продовольчі товари на полиці магазинів в умовах воєного стану, Сільпо дуже потрібні водії вантажних автомобілів по всій Україні. На складах під Києвом, у Львові та Одесі потрібні водії штабелера і навантажувача, комірники, вантажники.

Якщо ви готові долучитися, звертайтеся за телефоном 0 800 301 707
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08.03.2022 10:29 Відповісти
Проведуть злагодження набраних,призвуть інших.
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08.03.2022 10:34 Відповісти
Добровольці куди? Добровольці до ТерОборони? Добровольці в ЗСУ? Чому мер Івано-Франківська вирішує куди кого направити?
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08.03.2022 10:26 Відповісти
Там бредятина полная. Идёшь в военкомат, говорят, идите домой, ждите звонка, а мер орёт про "дуже потрібні". Шо за фигня происходит?
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08.03.2022 10:26 Відповісти
А куди втекли всі київські мажори та еліта? Правильно, в Карпатах! Тепер Київ змушені захищати прості хлопці з села. А дітки суддів, прокурорів смажать шашличок.
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08.03.2022 10:27 Відповісти
Не пиши херню.
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08.03.2022 10:29 Відповісти
Поїдь у Карпати, та переконайся !
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08.03.2022 10:32 Відповісти
Ну потікали трохи, але це малий відсоток, та й толку з них, шмизь мажорна.
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08.03.2022 10:35 Відповісти
Це правда 100%. Їх уже в села не пускають.
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08.03.2022 10:42 Відповісти
А ви чого їх звідти не виганяєте? Москалі б таку ***** не терпіли. НКВД б уже давно розібралося з ними.
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08.03.2022 11:44 Відповісти
В Закарпатті сидять мажори. Підтверджено
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08.03.2022 11:33 Відповісти
У Львові смузі п'ють))
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08.03.2022 10:30 Відповісти
Простих хлопців з карпатських сіл поки що якось не видно на Сході...
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08.03.2022 10:36 Відповісти
Назвати номери бригад?
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08.03.2022 10:38 Відповісти
Кого не шукає? Військомати не в змозі відправити всіх тих, хто вже прийшов.
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08.03.2022 10:43 Відповісти
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08.03.2022 10:27 Відповісти
Я думаю, сейчас людей хватает и в ТО, и ВСУ на этот момент...
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08.03.2022 10:29 Відповісти
Може трохи киян зі львова відпоавити?
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08.03.2022 10:29 Відповісти
Засцяною ганчіркою гнати київських "чоловіків" захищати своє місто.
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08.03.2022 10:34 Відповісти
Ви не розумієте, треба удар с заходу, щоб відбити Київ, він вже майже в облозі. Паде Київ, паде Україна, Львів не устоїть. А щодо ганчірок, не приїзжайте у Київ після війни, жителі Західної України ,вам тут вже не раді. Ви блокуєте допомогу с Заходу своїми дебільним блокпостами. Вас друга світова нічому не навчила, жлоби ви. а не бандеровці.
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08.03.2022 11:47 Відповісти
у всіх зараз емоції...головне знайти собі якесь діло
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08.03.2022 10:34 Відповісти
Я тоже думал в ТО в Харькове, но они берут только с опытом людей пока что....
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08.03.2022 10:33 Відповісти
dzięki polskim braciom!
https://twitter.com/babaikit/status/1501110973133996033
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08.03.2022 10:33 Відповісти
А Трухин , Юрченко и другие такие же Слуги народа типа не годны к военной службе ?
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08.03.2022 10:46 Відповісти
ніде не бачила, щоб слуги народу хоч гривнею допомогли армії чи гуманітарно - людям
а накрали вони немало
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08.03.2022 11:33 Відповісти
 
 