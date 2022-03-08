Нам дуже потрібні добровольці на Київ, - мер Франківська Марцінків
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав франківців йти добровольцями захищати Київ.
Про це він повідомив у відеозверненні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, що від Києва дуже багато залежить. Нам дуже потрібні добровольці на Київ. Щоби столиця дала гідний відпір. Тому усі, хто мене чує, хто, можливо, не залучений зараз у Збройні сили України, тероборону та може за станом здоров'я: нам дуже необхідні добровольці! Приходьте на перший поверх білого будинку (адмінбудівлі)", — сказав Марцінків.
Це зараз надзвичайно важливо, відзначив він.
Марцінків також відзначив, що сьогодні, 8 березня, відправляються до Києва за людьми евакуаційні автобуси. Важливо зараз здійснити як гуманітарну, так і евакуаційну допомогу, сказав мер Франківська.
Будь ласка, зачекайте...
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям
P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина: "Ватная знакомая вдруг осознала, что сыну через месяц 18 лет, и что из этого следует. Теперь и Крым не очень-то наш, и операция Z не нужна, да и вообще, пришло вдруг понимание, как было классно в Крыму до 2014 года. Смотрит телевизор и плачет".
Пішов ширити його на россіянських просторах Ютубу
Війна внесла корективи у кожну ланку нашої держави. Поки на передовій наші воїни захищають кордони держави, мільйони людей прикривають тили, підтримуючи життєзабезпечення країни.
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а накрали вони немало