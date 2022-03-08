Нам дуже потрібні добровольці на Київ, - мер Франківська Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав франківців йти добровольцями захищати Київ.

Про це він повідомив у відеозверненні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Ви знаєте, що від Києва дуже багато залежить. Нам дуже потрібні добровольці на Київ. Щоби столиця дала гідний відпір. Тому усі, хто мене чує, хто, можливо, не залучений зараз у Збройні сили України, тероборону та може за станом здоров'я: нам дуже необхідні добровольці! Приходьте на перший поверх білого будинку (адмінбудівлі)", — сказав Марцінків.

Це зараз надзвичайно важливо, відзначив він.

Марцінків також відзначив, що сьогодні, 8 березня, відправляються до Києва за людьми евакуаційні автобуси. Важливо зараз здійснити як гуманітарну, так і евакуаційну допомогу, сказав мер Франківська.

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