Асоціація енергобірж Europex виключила російську біржу зі свого складу
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Асоціація Європейських Енергетичних Бірж (Association of European Energy Exchanges, Europex) виключає Санкт-Петербурзьку міжнародну товарну біржу (SPIMEX) зі свого складу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це йдеться в заяві Europex.
"Europex та її члени глибоко стурбовані та засмучені ситуацією в Україні та рішуче засуджують вторгнення Росії та триваючу агресію.
У відповідь на дії російського уряду проти України Генеральна Асамблея Europex ухвалила рішення виключити Санкт-Петербурзьку міжнародну товарну біржу (SPIMEX) з Асоціації, фактично припиняючи її асоційоване членство відсьогодні", - йдеться у заяві від 7 березня.
"Наші думки з тими, хто став жертвою цієї війни, і зокрема з нашими українськими колегами з UEEX, Української енергетичної біржі, які базуються в Києві та Полтаві.
Одну з офісних будівель UEEX вже обстріляли, і більшість співробітників наразі працюють із укриттів та бункерів, але їм вдається підтримувати працездатність торгової платформи. Перш за все, це людська та гуманітарна катастрофа", - заявив генеральний секретар Europex Крістіан Байєр
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Топ-1️⃣0️⃣:
1. США
2. Китай
3. Київська область
4. Харків
5. Миколаїв
6. Чернігів
7. Суми
8. Київ
9. Збройне формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором
...русскім стрьомно бути навіть на порносайтах.
татуха "я русскій" вже не канає...
з такого вислову як "русскій гомосексуал" і русскій лібєрал - вже сміються в цілому світі.
особливо після втечі звідти пугачихи з філоімітатором.
якщо вони татуюють літери "зет" у себе на грудях - це вже невиліковне.
вони не заручники путіна, вони завсіди були його співучасниками.
коли згадую розстріл Харківської та Київської телевеж - нагадує 1991 рік, телевежу Вільнюса...
тоді теж хтось набивав собі наколки лєніна.