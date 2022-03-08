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Асоціація енергобірж Europex виключила російську біржу зі свого складу

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Асоціація енергобірж Europex виключила російську біржу зі свого складу

Асоціація Європейських Енергетичних Бірж (Association of European Energy Exchanges, Europex) виключає Санкт-Петербурзьку міжнародну товарну біржу (SPIMEX) зі свого складу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це йдеться в заяві Europex.

"Europex та її члени глибоко стурбовані та засмучені ситуацією в Україні та рішуче засуджують вторгнення Росії та триваючу агресію.

У відповідь на дії російського уряду проти України Генеральна Асамблея Europex ухвалила рішення виключити Санкт-Петербурзьку міжнародну товарну біржу (SPIMEX) з Асоціації, фактично припиняючи її асоційоване членство відсьогодні", - йдеться у заяві від 7 березня.

"Наші думки з тими, хто став жертвою цієї війни, і зокрема з нашими українськими колегами з UEEX, Української енергетичної біржі, які базуються в Києві та Полтаві.

Одну з офісних будівель UEEX вже обстріляли, і більшість співробітників наразі працюють із укриттів та бункерів, але їм вдається підтримувати працездатність торгової платформи. Перш за все, це людська та гуманітарна катастрофа", - заявив генеральний секретар Europex Крістіан Байєр

Також читайте: Німеччина має намір відмовитися від російських енергоресурсів, - міністр економіки ФРН Хабек

Автор: Наталя Джума
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10. Цигани з трактором
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08.03.2022 12:58 Відповісти
11. Робiтник Укрпошти.
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08.03.2022 14:53 Відповісти
хто може має вихід на наших дипломатів - кацапи пробують обійти блокування систем віза/мастеркард, карти яких дійсні до закінчення терміну їх дії, продовжуючи їх термін, аж до безстроковості.
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08.03.2022 13:01 Відповісти
Кацапы могут попытаться свернуть эти карты в трубочку...но с вероятностью в 100 процентов им их придется запихивать себе в сраки прям так как они есть...прямоугольником...
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08.03.2022 13:17 Відповісти
Знаете что европейские друзья Вы уже достали своей глубокой озабоченностью! С 2008 года только и слышно про вашу обеспокоенность, озабоченность!!! ТОГДА НУЖНО БЫЛО РЕАГИРОВАТЬ 08.08.2008 года! Тогда не6 было-бы не Крыма ни Донбасса и не было-бы этого ада что сейчас происходит!!!!
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08.03.2022 13:06 Відповісти
Ще один гвіздок у кришку домовини російского рейху!
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08.03.2022 13:10 Відповісти
Андрій Соловйов

...русскім стрьомно бути навіть на порносайтах.
татуха "я русскій" вже не канає...
з такого вислову як "русскій гомосексуал" і русскій лібєрал - вже сміються в цілому світі.
особливо після втечі звідти пугачихи з філоімітатором.
якщо вони татуюють літери "зет" у себе на грудях - це вже невиліковне.
вони не заручники путіна, вони завсіди були його співучасниками.
коли згадую розстріл Харківської та Київської телевеж - нагадує 1991 рік, телевежу Вільнюса...
тоді теж хтось набивав собі наколки лєніна.
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08.03.2022 13:19 Відповісти
Еще на шаг ближе к каменному веку.
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08.03.2022 15:47 Відповісти
 
 