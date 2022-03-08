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Кабмін розширив програму евакуації бізнесу з зони бойових дій

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Кабмін розширив програму евакуації бізнесу з зони бойових дій

У Кабміні вирішили розширити наявну програму евакуації та включити до переліку підприємства, що працюють в зоні бойових дій.

Про те, як саме нею можна скористатися, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Гетманцева, власники або менеджери підприємств можуть самостійно звернутися з проханням щодо евакуації. Для цього потрібно лише заповнити анкету.

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"Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".
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Цікаво, а де Коломойський І.В. ну так, на всякий випадок
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08.03.2022 15:09 Відповісти
 
 