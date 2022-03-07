"Не варто деяким підприємцям намагатися заробити на війні", - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль застеріг бізнесменів від підвищення цін та спроб заробити на війні.

Про це йдеться у зверненні очільника уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шмигаль повідомив, що уряд та місцева влада активно вживають додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності.

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Кабінет Міністрів, зокрема, ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

"Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні", - наголосив Шмигаль.

Також уряд ухвалив рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" по ціні 7 грн за кубічний метр.

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"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - зазначив керівник уряду.

"Хочу також подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина!", - наголосив він.