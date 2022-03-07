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"Не варто деяким підприємцям намагатися заробити на війні", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль застеріг бізнесменів від підвищення цін та спроб заробити на війні.

Про це йдеться у зверненні очільника уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шмигаль повідомив, що уряд та місцева влада активно вживають додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності.

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Кабінет Міністрів, зокрема, ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

"Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні", - наголосив Шмигаль.

Також уряд ухвалив рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" по ціні 7 грн за кубічний метр.

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"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - зазначив керівник уряду.

"Хочу також подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина!", - наголосив він.
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Топ коментарі
+2
А вони взяли і послухали.
Су...кому війна,а кому..баблос.
Пс)))) Зі Львова до кордону пеоевізники гребуть по 2 шт гривень
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07.03.2022 20:24
+1
Прирівняти підвищення цін до мародерства.
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07.03.2022 20:38
+1
кажу на свому прикладі . Набрали на 10 тис грн для військових . Наколінники для будівельників , окуляри , стрічку клейку жовту , плівку чорну на вікна , ще щось було ... підійшли до гл адміна , перерахували , заплатили 4 тисячі . Так , можна було і безкоштовно на Армію , але просто повірили на слово і без жодних заперечень перерахували .
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07.03.2022 20:47
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А вони взяли і послухали.
Су...кому війна,а кому..баблос.
Пс)))) Зі Львова до кордону пеоевізники гребуть по 2 шт гривень
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07.03.2022 20:24 Відповісти
А до війни скільки було?
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07.03.2022 20:26 Відповісти
700 гривень платили до Польщі, місто Ополе. Від кордону десь 500км.
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07.03.2022 20:30 Відповісти
Може 50 км?
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Есть такое! 2200-2900 грн. Можно найти за 600, если помогут волонтеры. А так беда, люди на границе по 7-10 часов стоят с детьми и никто даже кипятка не принесет в отличии от поляков, которые принимают, кормят, дают жилье по мере возможности...
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07.03.2022 20:49 Відповісти
полицаи вместе НАБУ пусть лучше ******** пограничным займутся а не предпринимателями.... которые установили 4-5т. $ на Молдавсой границе за пропуск мажоров призывного возраста. И да,после войны, у гнид попередников и у этого асфальукладчика нужно спросить, где стратегические резервы подевались?????, там по крайней мере до 2000г прод.запасы были рассчитаны на 45 млн.населения и 2.5-3 года ведения войны, опять у наших гнид все "мишы съели" (Во время аудита Госрезерва выявили недостачу 2800 вагонов зерна на 800 млн грн, которые "съели мыши". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол 02 июня 2020) память у мудаков поотшибало после кокса.
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07.03.2022 21:20 Відповісти
На бумаге все есть
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07.03.2022 21:36 Відповісти
Одні віддають останнє, а якісь чорти хочуть заробити чи вкрасти.
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07.03.2022 20:25 Відповісти
Отут точно підтримаю Шмигаля- це буде останнім, що такий бізнесмен зробить в цьому житті. Останнє!
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07.03.2022 20:25 Відповісти
Заїдь в Кропивницький. Там ще й війни не бачили, а ціни курва кожні 5 хвилин на продукти зростають. Або шось робіть з цими мерзотниками і зрадниками. Або люди їх просто будуть палити. Разом із власниками. І це не жарти. Хліб від 25 грн. То як називається? А за комунальні послуги вимагаєте платити вчасно. Хіба за таке життя люди гинули і продовжують гинути? Заберіть у багатіїв. У Азметова, Коломойського. Там на 10 років війни вистачить.
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07.03.2022 20:28 Відповісти
Хай Герегам з їхніми сраними епіцентрами хтось займеться. Зробили величезну націнку на товари, які зараз потрібні.
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07.03.2022 20:28 Відповісти
кажу на свому прикладі . Набрали на 10 тис грн для військових . Наколінники для будівельників , окуляри , стрічку клейку жовту , плівку чорну на вікна , ще щось було ... підійшли до гл адміна , перерахували , заплатили 4 тисячі . Так , можна було і безкоштовно на Армію , але просто повірили на слово і без жодних заперечень перерахували .
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07.03.2022 20:47 Відповісти
интересно, как дела у сывоносой барыги, ото нагребет бабла
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07.03.2022 20:36 Відповісти
Прирівняти підвищення цін до мародерства.
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07.03.2022 20:38 Відповісти
я цілком розумію тих, хто невдоволений підняттям цін. але бензин-соляра виросли? Долар теж виріс. Багато хто, хто займався роздрібною торгівлею, просто перестав купляти товар і виїзжати торгувати. Чому? - а тому, що ціни на опті підвищилися, поки спродається - може вийти в мінус. От певно наміняли доларів і сидять собі ждуть. Той же маркет-опт ціни підвищив. І все одно покупців черги. Бо приїхало багато з Харкова. А в них гроші як видно є.
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07.03.2022 23:19 Відповісти
 
 