Окупанти планують активізувати авіацію, щоб вдарити по великих містах, - Генштаб ЗСУ
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Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі.
Про це йдеться в оператувному зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
" Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва. На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України" - зазначили в Генштабі.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника.
"Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Генштабу, У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення.
На окремих напрямках біля Конотопу та Охтирки ворог втратив до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.
"Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях", - сказано в повідомленні.
В Генштабі також нагоосили, що морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗСУ можливо нанесуть упереджуючий удар ракетами по скупченні літаків на аеродромах
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
Польша однозначно заинтересована в победе Украины. Но!
Чем дольше у нас идёт война, тем больше Польша получит недорогой рабочей силы, в которой крайне нуждается её экономика.
Наразі слово саме за Польщею. А вони тягнуть...
Чому б це?
Может старики ещё пока и не едут в большом количестве-но при плохом расскладе -поедут все,а это уже не 500000 а миллионов 5 .
Да и при продлении войнухи будет кризис планетарного масштаба (он уже начинается на энергетическом и продовольственном рынках пока,но пойдет рикошетом по всему)-что тоже уменшит потребность в работниках
Далі вони планують масово запустити авіацію. Щоб ці міста зрівняти з землею. Як в Сирії.
вони потім скажуть: "ми давали гуманітарні коридори для мирних. самі винуваті"
Про кацапські "зелені коридори" навіть не згадую. Думаю, вже всі бачили, як ці підори херачили по цивільних.
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Якщо, звісно, ті ЗРК на драгметали ще не порозтягали.
"Круг" вже давно знятий з озброєння, на нього вже років 15 навіть фахівців не готують у військових вишах
Якщо 15 років тому припинили готувати спеців, то їх і серед кадрових військових знайти можна. А якщо серез ветеранів - то навіть і я міг би користь принести. Свого часу я був дуже непоганим старшим оператором на СОЦ 1С12М1Ш.
****...москалів.
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Слава нації
Смерть москалям
судя по "качеству" армии оккупанта, не сложно предположить, что ядерные силы находятся в аналогичном состоянии.... )
https://youtu.be/yegO3fhxt_w