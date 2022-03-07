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Окупанти планують активізувати авіацію, щоб вдарити по великих містах, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти планують активізувати авіацію, щоб вдарити по великих містах, - Генштаб ЗСУ

Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі.

Про це йдеться в оператувному зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

" Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва. На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України" - зазначили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника.

"Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення.

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На окремих напрямках біля Конотопу та Охтирки ворог втратив до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.

"Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях", - сказано в повідомленні.

В Генштабі також нагоосили, що морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.
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Топ коментарі
+43
Все лезут и лезут. Как тараканы.
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07.03.2022 19:32
+27
Так тараканы хоть за едой ползут, а эти за смертью..
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07.03.2022 19:33
+20
Ага- побачити Україну і здохнути.
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07.03.2022 19:37
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Все лезут и лезут. Как тараканы.
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07.03.2022 19:32 Відповісти
Так тараканы хоть за едой ползут, а эти за смертью..
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07.03.2022 19:33 Відповісти
Ага- побачити Україну і здохнути.
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07.03.2022 19:37 Відповісти
Орда 21 століття. Їх менталітет не змінився ще з тої пори. Це пряма аналогія. Нам треба впоратися з цими дикими варварами. Це історична місія України і українців. Минулий напад Орди ми пережили і цей відіб'ємо. Нищимо ворога безжально!
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07.03.2022 19:47 Відповісти
Окупанти планують активізувати авіацію, щоб вдарити по великих містах, - Генштаб ЗСУ
===============
ЗСУ можливо нанесуть упереджуючий удар ракетами по скупченні літаків на аеродромах
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07.03.2022 22:11 Відповісти
Требую продолжение сушкопада..
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07.03.2022 19:32 Відповісти
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 19:33 Відповісти
Саме це зараз і відбувається. Промова Зеленського сколихнула суспільство, і воно вже закипає. Усюди тільки це зараз і обговорюється - на всіх каналах, во всіх газетах, на всіх рівнях, і всюди поміж людей. Кожну годину! Окрім президента та міністрів, в США є ще Конгресс, який рівний і навіть сильніший за них по впливу і рішеннях. Байден виділив Україні 300 мільйонів. Конгресс виділив 10 мілліардів. Люди тиснуть на Конгресс і депутати вимушені с цим рахуватися. Так ще рано впадати у розпач щодо цього питання. Так само працює і Європа. Люди можуть дотиснути свою владу. Боротьба наростає. Це питання ще зовсім не закрите! Тримаймося.
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08.03.2022 01:29 Відповісти
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:33 Відповісти
Перебрасывают в белорусскую область, чтобы проломить оборону с севера.Надеюсь, стингеры их уже ждут.
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07.03.2022 19:34 Відповісти
Навіть зачекалися.
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07.03.2022 19:36 Відповісти
Почему Польша не даёт самолёты?
Польша однозначно заинтересована в победе Украины. Но!
Чем дольше у нас идёт война, тем больше Польша получит недорогой рабочей силы, в которой крайне нуждается её экономика.
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07.03.2022 19:35 Відповісти
Це не Польща не дає, а блок НАТО.
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07.03.2022 19:36 Відповісти
Сполучені Штати вже дали ДОБРО на поставку нам старих радянських літаків, замість них обіцяють їм F 16.
Наразі слово саме за Польщею. А вони тягнуть...
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07.03.2022 19:39 Відповісти
Про це вже стояв би неймовірний гвалт- а наразі тиша.
Чому б це?
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07.03.2022 19:43 Відповісти
Тиша? Маса інфи в ЗМІ.
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07.03.2022 19:47 Відповісти
Хоч одне посилання, пліз.
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07.03.2022 19:48 Відповісти
А чому пан не скористається Гугелом ?
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07.03.2022 19:49 Відповісти
Бо там всюди написано, що слова Байдена невірно зрозуміли- тож у вас є якась інша інформація, що ви так впевнено кажете? То можна посилання?
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07.03.2022 19:51 Відповісти
Двохсоті кацапи ******* тишу....
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07.03.2022 19:47 Відповісти
она получит больше минусов в итоге-торговля с россией и украиной тоже большая,предприятия частично закроются,работников им надо мужиков в основном ,а не куча стариков и женщин с детьми.
Может старики ещё пока и не едут в большом количестве-но при плохом расскладе -поедут все,а это уже не 500000 а миллионов 5 .
Да и при продлении войнухи будет кризис планетарного масштаба (он уже начинается на энергетическом и продовольственном рынках пока,но пойдет рикошетом по всему)-что тоже уменшит потребность в работниках
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07.03.2022 19:48 Відповісти
Є один чіткий маркер, який вказує на те, що це питання буде вирішене позитивно для України. Не хачу деталізувати.
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07.03.2022 19:50 Відповісти
росія зробила гуманітарні кридори, щоб все мирне населення вийшло.

Далі вони планують масово запустити авіацію. Щоб ці міста зрівняти з землею. Як в Сирії.
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07.03.2022 19:37 Відповісти
Нікуди населення не виходить, не мели дурниць.
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07.03.2022 19:38 Відповісти
не виходить.

вони потім скажуть: "ми давали гуманітарні коридори для мирних. самі винуваті"
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07.03.2022 19:48 Відповісти
Позбувайся меншовартості- українцям вже давно плювати, що там ***** пи*дить.
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07.03.2022 19:53 Відповісти
"Російським окупантам наказали розстрілювати цивільних в Україні. У разі відмови вбивати жінок і дітей - відкривати вогонь по своїм. У цьому Службі безпеки України зізнався один із загарбників, якого підстрелили свої ж. Ролик опублікували в Telegram." ©

Про кацапські "зелені коридори" навіть не згадую. Думаю, вже всі бачили, як ці підори херачили по цивільних.
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07.03.2022 19:50 Відповісти
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07.03.2022 19:38 Відповісти
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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07.03.2022 19:39 Відповісти
Знімайте з консервації ЗРК Круг. Він хоч і старенький, але на безриб"ї і рак риба.
Якщо, звісно, ті ЗРК на драгметали ще не порозтягали.
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07.03.2022 19:42 Відповісти
Ого! На вигляд штука страшна.))
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07.03.2022 19:49 Відповісти
Може Ви мали на увазі ЗРК "Куб"?
"Круг" вже давно знятий з озброєння, на нього вже років 15 навіть фахівців не готують у військових вишах
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07.03.2022 19:57 Відповісти
Куб поступається Кругу в дальності. Хоча, як на мене, треба знімати з консервації і той і той тип ЗРК, якщо вони ще боєздатні. І навіть якщонебоєздатні - СОЦ може виконувати функції відлякування ворожих літунів або і фальшивої цілі для їх засобів ураження.
Якщо 15 років тому припинили готувати спеців, то їх і серед кадрових військових знайти можна. А якщо серез ветеранів - то навіть і я міг би користь принести. Свого часу я був дуже непоганим старшим оператором на СОЦ 1С12М1Ш.
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07.03.2022 20:15 Відповісти
Бачив сюжет, десь в 2017-2018 роках, що куб активно відновлювався і ставився на озброєння.
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07.03.2022 20:35 Відповісти
Ракети там непогані. Канал керування зобити більш захищеним - півсправи зроблено. А якщо ще поміхостійкість СОЦ та СНР підвищити - то взагалі чудово.
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07.03.2022 21:31 Відповісти
Ми ці комплекси на військовій кафедрі вивчали в 1990-92 р.
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07.03.2022 21:20 Відповісти
Так, КПІ готував командирів ПУ 2П24 для ЗРК Круг. У нас лейтенанти дворічники з КПІ служили.
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07.03.2022 21:27 Відповісти
путин планирует сирийский сценарий для Киева и Харькова.

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07.03.2022 19:45 Відповісти
Обосрется и здохнет на висилице, а мы выживем и будем жить в веках
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07.03.2022 19:48 Відповісти
Народ мій є! Народ мій завже буде! Ніхто не переможе мій народ!
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07.03.2022 19:46 Відповісти
Якийсь Алєксєй Технолог вподобав цю новину. Напевно кацап під нашим прапором, або просто дурень.
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07.03.2022 19:48 Відповісти
травить пилотов и менять керосин на воду и не надо небо закрывать, оно само для них закроется..., белорусы, на вас надежда
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07.03.2022 19:51 Відповісти
я люблю тебя , Украинский солдат ! я очень очень тебя люблю !!!

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07.03.2022 19:51 Відповісти
За Броди і за Львів..
****...москалів.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 19:51 Відповісти
Нам своє робить: окупантів до д'ної ями все валить, валить. Згине російський окупант-воскресне Україна.
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07.03.2022 19:54 Відповісти
Третьей Мировой уже не избежать. Не могу объяснить как, но я знаю. Это у меня с детства.
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07.03.2022 20:00 Відповісти
возможно, но она будет короткой.....
судя по "качеству" армии оккупанта, не сложно предположить, что ядерные силы находятся в аналогичном состоянии.... )
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07.03.2022 21:00 Відповісти
Это будет везде. Возможно Пакистан с Индией сцепятся, Китай с Японией и далее по списку
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07.03.2022 21:05 Відповісти
та не думаю..... штаты переоснастили часть своих ракет зарядами малой мощности, достаточной, просто чтобы уничтожить пусковые шахты.....
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07.03.2022 21:10 Відповісти
Ну дай Бог
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07.03.2022 21:12 Відповісти
подивимось...., далi буде.... )
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07.03.2022 21:14 Відповісти
подоспела новая инфа по нашей теме
https://youtu.be/yegO3fhxt_w
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Посмотрю позже, буду занят, за день-два отпишусь возможно в другой теме.
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07.03.2022 22:02 Відповісти
О чем он говорит ? Вся боеспособная авиация еще в начале февраля была переброшена к границам Украины, а его как послушаешь, так они только начинают это делать))) Повторюсь, все, что есть у кацапни, уже давно у наших кордонов.
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07.03.2022 20:17 Відповісти
Американский авианосец USS Harry S. Truman на этой неделе находился в северной части Эгейского моря частично для того, чтобы убедиться, что он сможет выполнять полеты оттуда в случае эскалации напряженности в регионе.
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07.03.2022 20:25 Відповісти
А західні лідери й далі виражають найглибшу стурбованість.
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07.03.2022 20:52 Відповісти
 
 