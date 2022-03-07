Окупанти планують активізувати авіацію, щоб вдарити по великих містах, - Генштаб ЗСУ

Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі.

Про це йдеться в оператувному зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

" Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва. На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України" - зазначили в Генштабі.

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Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника.

"Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення.

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На окремих напрямках біля Конотопу та Охтирки ворог втратив до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.

"Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях", - сказано в повідомленні.

В Генштабі також нагоосили, що морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.