Українські війська відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська 6 березня відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил.
Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
"6 березня російські окупаційні корпуси здійснили низку атак на фронті, щоб скувати сили командування Операції об'єднаних сил.
Атаки були здійснені на чотирьох напрямках - Троїцьке, Золоте, Сєвєродонець та Волноваха. Всі російські атаки відбиті з тяжкими втратами супротивника в людях, танках та БМП", - вказав Бутусов.
За його інформацією, російські командири не шкодують насильно мобілізованих у "ЛДНР" людей.
Ось документи вбитих, взяті українськими воїнами 6 березня у районі Золотого. До багатьох трупів ще не дісталися. Будемо поступово викладати.
Будь ласка, зачекайте...
Фото: Олександр Федорченко
П'ять російських танків, 152-мм САУ "Мста-С", РСЗВ БМ-27 "Ураган" захопили. Один танк знищили. САУ "Мста-С" захопили абсолютно новою. Українська армія зараз міцно утримує Охтирку, Лебедин та Суми. На низці дільниць українці вибили ворога та вийшли на лінію державного кордону. Зараз найбільшу небезпеку становить авіація агресора.
Такий недопалок плешивий,
Що стає Гітлеру підстать,
Ніхто не знав з якого дива,
З нами війну став воювать?
Напав підступно, серед ночі,
Під рев всіх зібраних гармат,
На заяви НАТОвські пророчі,
На нас погнав своїх солдат.
Брати, як німці нас бомбили,
Розруху й смерті нам несли.
Вони тоді не розуміли,
Що самі по смерть свою прийшли.
«Непереможні» здулися москвити,
На полі бою стільки втрат!
Бійці ридають ніби діти,
Двохсотих більшість від солдат.
Вже сотні танків погоріло,
А які втрати БМП,
Ще менше градів уціліло,
Аж карлик слізно щось сопе.
Весь світ стоїть проти Росії,
Москву чекає повний крах,
Вже навіть чукча розуміє,
Що їх чекає справжній жах.
А як же ми братів просили,-
Не чіпай дурінь козаків,
Бо буде вам братська могила,
Та горе й сльози для батьків.
- А это они игру изменили! Были "прятки" а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
Скажи паляниця... Скажи путін *****.