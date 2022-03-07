Украинские войска отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил
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Украинские войска 6 марта отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил.
Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
"6 марта российские оккупационные корпуса совершили целый ряд атак на фронте, чтобы сковать силы командования Операции объединенных сил.
Атаки были совершены на четырех направлениях – Троицкое, Золотое, Северодонецк и Волноваха. Все российские атаки отражены с тяжелыми потерями противника в людях, танках и БМП", – указал Бутусов.
По его информации, российские командиры не жалеют насильственно мобилизованных в ЛДНР людей.
Вот документы убитых, взятые украинскими воинами 6 марта в районе Золотого. До многих трупов еще не добрались. Будем постепенно выкладывать.
Пожалуйста, подождите...
Фото: Олександр Федорченко
П'ять російських танків, 152-мм САУ "Мста-С", РСЗВ БМ-27 "Ураган" захопили. Один танк знищили. САУ "Мста-С" захопили абсолютно новою. Українська армія зараз міцно утримує Охтирку, Лебедин та Суми. На низці дільниць українці вибили ворога та вийшли на лінію державного кордону. Зараз найбільшу небезпеку становить авіація агресора.
Такий недопалок плешивий,
Що стає Гітлеру підстать,
Ніхто не знав з якого дива,
З нами війну став воювать?
Напав підступно, серед ночі,
Під рев всіх зібраних гармат,
На заяви НАТОвські пророчі,
На нас погнав своїх солдат.
Брати, як німці нас бомбили,
Розруху й смерті нам несли.
Вони тоді не розуміли,
Що самі по смерть свою прийшли.
«Непереможні» здулися москвити,
На полі бою стільки втрат!
Бійці ридають ніби діти,
Двохсотих більшість від солдат.
Вже сотні танків погоріло,
А які втрати БМП,
Ще менше градів уціліло,
Аж карлик слізно щось сопе.
Весь світ стоїть проти Росії,
Москву чекає повний крах,
Вже навіть чукча розуміє,
Що їх чекає справжній жах.
А як же ми братів просили,-
Не чіпай дурінь козаків,
Бо буде вам братська могила,
Та горе й сльози для батьків.
- А это они игру изменили! Были "прятки" а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
Скажи паляниця... Скажи путін *****.