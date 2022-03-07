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Украинские войска отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские войска отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил

Украинские войска 6 марта отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил.

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"6 марта российские оккупационные корпуса совершили целый ряд атак на фронте, чтобы сковать силы командования Операции объединенных сил.
Атаки были совершены на четырех направлениях – Троицкое, Золотое, Северодонецк и Волноваха. Все российские атаки отражены с тяжелыми потерями противника в людях, танках и БМП", – указал Бутусов.

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По его информации, российские командиры не жалеют насильственно мобилизованных в ЛДНР людей.

Вот документы убитых, взятые украинскими воинами 6 марта в районе Золотого. До многих трупов еще не добрались. Будем постепенно выкладывать.
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Топ комментарии
+23
Під Лебедином Сумської області розгромили колону окупантів. Український воїн Олександр Федорченко виклав фотографії знищеної техніки.


Фото: Олександр Федорченко






П'ять російських танків, 152-мм САУ "Мста-С", РСЗВ БМ-27 "Ураган" захопили. Один танк знищили. САУ "Мста-С" захопили абсолютно новою. Українська армія зараз міцно утримує Охтирку, Лебедин та Суми. На низці дільниць українці вибили ворога та вийшли на лінію державного кордону. Зараз найбільшу небезпеку становить авіація агресора.
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07.03.2022 17:57
+15
Кацапы донбасян на мясо пускают.... Ну что, донецкие, хороший выбор вы в 14 году сделали? Могли бы сейчас у себя на Донбас-арена лигу чемпионов смотреть и пиво Сармат пить в тепле. Поставил там вас уже путин на колени или еще нет?
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07.03.2022 18:03
+12
ЗСУ підбили корабель окупантів «Василий Быков», який атакував острів Зміїний. УВАГА,ОДЕСА! «Русский воєнний корабль» все ж таки пішов на#уй!

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07.03.2022 18:10
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Вот только уже 7е березня заканчивается, что с Мариуполем?
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07.03.2022 17:57 Ответить
Поїдь в Маріуполь і дізнаєшся.
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07.03.2022 18:00 Ответить
Хлопці тримаються... Поки бетон не впаде - жодного сумніву в них
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07.03.2022 18:01 Ответить
****** маскалей, как обично.
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07.03.2022 18:53 Ответить
кацапы повторяют что город в оперативном окружении. Это типа все подходы к нему простреливаются? Это правда?
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07.03.2022 18:57 Ответить
Сараево три года в окружении сидел, кацапстана через год не будет.
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08.03.2022 02:59 Ответить
Під Лебедином Сумської області розгромили колону окупантів. Український воїн Олександр Федорченко виклав фотографії знищеної техніки.


Фото: Олександр Федорченко






П'ять російських танків, 152-мм САУ "Мста-С", РСЗВ БМ-27 "Ураган" захопили. Один танк знищили. САУ "Мста-С" захопили абсолютно новою. Українська армія зараз міцно утримує Охтирку, Лебедин та Суми. На низці дільниць українці вибили ворога та вийшли на лінію державного кордону. Зараз найбільшу небезпеку становить авіація агресора.
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07.03.2022 17:57 Ответить
Ну, як пішов на "призов" в армію "Дири", то схоже, мозку не було з народження...
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07.03.2022 17:57 Ответить
Вони не йшли на призов - там забирали насильно. Алет те, що вони як барани йдуть в атаку на наші позиції замість того, щоб пристрелити їхніх кацапських рабовласників - це вже їх особистий вибір.
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07.03.2022 18:01 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть zombi-окупантам! Слава громадянам України! Дякуємо всім,хто підтримує нас та один одного! 💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.03.2022 18:00 Ответить
Кацапы донбасян на мясо пускают.... Ну что, донецкие, хороший выбор вы в 14 году сделали? Могли бы сейчас у себя на Донбас-арена лигу чемпионов смотреть и пиво Сармат пить в тепле. Поставил там вас уже путин на колени или еще нет?
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07.03.2022 18:03 Ответить
КРАХ «НЕПЕРЕМОЖНІХ»

Такий недопалок плешивий,

Що стає Гітлеру підстать,

Ніхто не знав з якого дива,

З нами війну став воювать?

Напав підступно, серед ночі,

Під рев всіх зібраних гармат,

На заяви НАТОвські пророчі,

На нас погнав своїх солдат.

Брати, як німці нас бомбили,

Розруху й смерті нам несли.

Вони тоді не розуміли,

Що самі по смерть свою прийшли.

«Непереможні» здулися москвити,

На полі бою стільки втрат!

Бійці ридають ніби діти,

Двохсотих більшість від солдат.

Вже сотні танків погоріло,

А які втрати БМП,

Ще менше градів уціліло,

Аж карлик слізно щось сопе.

Весь світ стоїть проти Росії,

Москву чекає повний крах,

Вже навіть чукча розуміє,

Що їх чекає справжній жах.

А як же ми братів просили,-

Не чіпай дурінь козаків,

Бо буде вам братська могила,

Та горе й сльози для батьків.
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07.03.2022 18:09 Ответить
ЗСУ підбили корабель окупантів «Василий Быков», який атакував острів Зміїний. УВАГА,ОДЕСА! «Русский воєнний корабль» все ж таки пішов на#уй!

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07.03.2022 18:10 Ответить
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) "ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки" а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
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07.03.2022 18:57 Ответить
СЛАВА ЗСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.03.2022 18:12 Ответить
М О Л О Д Ц І !!! А тепер - вперед на НАШ ДОНБАС гнати до кордону ворожу скотиняку до свого хліва!
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07.03.2022 18:15 Ответить
Повертайтесь з Перемогою неушкодженими!
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07.03.2022 18:18 Ответить
Ми на своїй землі. Потрібно розумно атакувати ворога. Нищити його в невеличких казанах. Розділяйте і знищуйте путінських фашистів.
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07.03.2022 19:10 Ответить
 
 