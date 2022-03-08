У США мають намір заблокувати резерви Росії у золоті

Двопартійна група американських сенаторів внесла законопроєкт, який може заблокувати використання Росією золотих резервів для протистояння жорстким санкціям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

Законопроект буде спрямований на здатність Росії продавати золоті запаси.

Слід зазначити, що санкції проти Росії заморозили валютні активи країни, але її запаси золота можуть стати потенційним рятівним колом. Росія має близько 132 мільярдів доларів золотих запасів.

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Це вторинні санкції, які будуть накладатися на будь-які американські організації, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують золото з активів центрального банку Росії, або продають золото фізично або електронним способом у Росії.