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Росія (47144) санкції (6830) США (14444) золотовалютний резерв (50)

У США мають намір заблокувати резерви Росії у золоті

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двопартійна група американських сенаторів внесла законопроєкт, який може заблокувати використання Росією золотих резервів для протистояння жорстким санкціям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

Законопроект буде спрямований на здатність Росії продавати золоті запаси.

Слід зазначити, що санкції проти Росії заморозили валютні активи країни, але її запаси золота можуть стати потенційним рятівним колом. Росія має близько 132 мільярдів доларів золотих запасів.

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Це вторинні санкції, які будуть накладатися на будь-які американські організації, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують золото з активів центрального банку Росії, або продають золото фізично або електронним способом у Росії.
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Топ коментарі
+28
Давайте,зажимайте ихние яйца в тисках.
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08.03.2022 15:24
+21
Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 15:26
+17
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08.03.2022 15:27
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Давайте,зажимайте ихние яйца в тисках.
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08.03.2022 15:24 Відповісти
Які яйця ?
Там...." орган бабушкі"
.
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08.03.2022 15:36 Відповісти
Бабушка органом матерей и отцов рожала.
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08.03.2022 15:40 Відповісти
Обещать - не значит женится.
Хотя было бы очень кстати.
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08.03.2022 15:25 Відповісти
Золото не горить , і як електронний платіж нікуди не подінеться ; все правильно - то нам на репарації !
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Таке можливо лише в тому випадку, якщо вони цю справу доведуть до кінця.
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08.03.2022 15:57 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 15:26 Відповісти
Звідки? Золотко вони тримають не в підаРосії.
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08.03.2022 15:28 Відповісти
Не туди. Соррі.
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08.03.2022 15:29 Відповісти
Пока будут обсуждать, золото успеют вывести.
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08.03.2022 15:26 Відповісти
Тогда резервов не останется. К тому же,продавать за два дня придётся по дешёвке.
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08.03.2022 15:28 Відповісти
Звідки? Золотко вони тримають не в підаРосії.
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08.03.2022 15:29 Відповісти
куда ?

Чистого золота не буває. Елементарний спектричний хім аналіз виявить його рашиське походження і чоловьяги, які будуть це золото продавати-купувати, одержать по голові так, що мама не горюй
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08.03.2022 15:31 Відповісти
теоретично рашковани можуть продати золото китайцям, але

втихаря і очєнь ну очень дьошєво !!!

за моїм досвідом купівлі у китайців носків в буремні 90-ті на Троєщині, я чьотко знаю, що більш непоступливих негоціантів немає в світі
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08.03.2022 15:40 Відповісти
Кілограм золота за кілограм рису.
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08.03.2022 15:49 Відповісти
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08.03.2022 15:27 Відповісти
головне, не буде ХОЛОДИЛЬНИКА !
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08.03.2022 15:32 Відповісти
Это будет шикарно.
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08.03.2022 15:28 Відповісти
Песця.. в студію!
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08.03.2022 15:31 Відповісти
США сегодня намерены запретить импорт российской нефти, - Bloomberg
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08.03.2022 15:32 Відповісти
Пусть резервы в лаптях хранят гниды..
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08.03.2022 15:33 Відповісти
Коротко
..
Касаби?
Vам..піZда
.

Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 15:35 Відповісти
Что бы ни говорили, но американцы пока львиную долю работы по уничтожению рашки экономически делают. От немцев жду только неприятных сюрпризов. Остальным тоже спасибо, кто включился в эту работу.
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08.03.2022 15:35 Відповісти
Наши - просто здец ссьікуньі. Уже простьіе немцьі ропочут. Ну, как простьіе немцьі. В первую очередь - беженцьі.
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08.03.2022 15:42 Відповісти
Надо отдать должное и ЕС. Скрипят зубами, но к санкциям подключаются. К тому же, в США решаетс все в одном месте, а в ЕС кучу времени занимает согласование. Потому США и Великобритания работают оперативнее.
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Від мати наміру до заблокувати можуть пройти місяці і роки
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08.03.2022 16:18 Відповісти
Отакэ, американцы вместе с союзниками могут аннигилировать экономику рашки, настолько что скоро рашка будет ехать в Таджикистан на заработки(к нам не пустим, рузке военный корабль, иди на@й). Последний рубеж- золотишко. Хотя и так будет дефолт, кхе кхе. А имущества у орков по миру хватит чтобы арестовывать. Аннигиляция экономики=аннигиляция армии. Никаких тебе больше построек военных кораблей, танков, и тд. Роскосмос будет колонизировать максимум Сибирь. Разруха, бедность, позор, ненависть всего мира вот что ожидает парашку. Признаться что ты русский скоро будет равносильно тому, что ты террорист.
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08.03.2022 16:19 Відповісти
Не піде США на це. Репутація дорожче для них, ніж життя Українців. Золото багатьох країн зберігається в Нью Йорку. Це буде прецедент. Не важливо, чиє це золото. Важливо, що скажуть інші.
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08.03.2022 17:37 Відповісти
Краще б менше 3.14 з діли, а більше діяли...
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08.03.2022 17:55 Відповісти
 
 