У США мають намір заблокувати резерви Росії у золоті
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Двопартійна група американських сенаторів внесла законопроєкт, який може заблокувати використання Росією золотих резервів для протистояння жорстким санкціям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.
Законопроект буде спрямований на здатність Росії продавати золоті запаси.
Слід зазначити, що санкції проти Росії заморозили валютні активи країни, але її запаси золота можуть стати потенційним рятівним колом. Росія має близько 132 мільярдів доларів золотих запасів.
Це вторинні санкції, які будуть накладатися на будь-які американські організації, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують золото з активів центрального банку Росії, або продають золото фізично або електронним способом у Росії.
Топ коментарі
+28 Vagon SV
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+21 Алексей Технолог
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+17 клаус хаус
показати весь коментар08.03.2022 15:27
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Там...." орган бабушкі"
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Хотя было бы очень кстати.
Чистого золота не буває. Елементарний спектричний хім аналіз виявить його рашиське походження і чоловьяги, які будуть це золото продавати-купувати, одержать по голові так, що мама не горюй
втихаря і очєнь ну очень дьошєво !!!
за моїм досвідом купівлі у китайців носків в буремні 90-ті на Троєщині, я чьотко знаю, що більш непоступливих негоціантів немає в світі
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Касаби?
Vам..піZда
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