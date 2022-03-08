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Маріуполь (2816) Донецька область (5679) гуманітарний коридор (168)

Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором", – міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти спробували прорватися до Маріуполя

Російські окупаційні війська здійснили спробу прориву до Маріуполя Донецької області гуманітарним коридором, організованим для евакуації цивільного населення з міста

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради у вівторок.

"В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей та створивши реальну загрозу життям цивільних осіб, що намагаються залишити оточений Маріуполь, який знаходиться під постійним ворожим вогнем", - сказано в повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, зняте о 10:30 у вівторок, на якому зафіксовано просування військової техніки окупантів: "Відеопідтвердження, зняте українським безпілотником на Мелекінській трасі, що мала стати зеленим коридором для безпечного руху цивільних осіб".

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"Тільки знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", - наголошується в повідомленні.
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Топ коментарі
+31
це ж кацапи.просто відстрілювати,ніяких переговорів
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08.03.2022 16:19
+19
О чем я и говорил. Не ищите у кацапов человечность и сожаление. ВСе что предлогают кацапы ето подлость и коварство.
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08.03.2022 16:26
+17
Тарас Чорновіл

Повірити пуйлу - це поцілувати скажену собаку. Ніде русня не виконала зелених коридорів, а під Сумами раптом... Раптом не сталося. Зараз луплять танками по коридору й прориваються в місто. Пропустили перші машини з іноземцями й розстрілюють цивільних. Про жертви ще нічого не знаємо. Військові розуміли, що це пастка, але ж Верещучка перетиснула. Зараз маємо драматичну й трагічну ситуацію. А реально було сьогодні розгромити розрізнене угрупування із недобитків, яке сконцентрувалося під містом. Вони для того й запропонували коридор, щоб або перегрупуватися або пролізти в місто. Схоже, що вибрали друге. Це якраз приклад, коли політики ламають тактику військових і наносять страшну шкоду. Від такого "гуманізму" лише росте кількість жертв.
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08.03.2022 16:33
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Нічого нового (((
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08.03.2022 16:19 Відповісти
це ж кацапи.просто відстрілювати,ніяких переговорів
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08.03.2022 16:19 Відповісти
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08.03.2022 16:20 Відповісти
та этих бубезян валяется дохлыми на Донбассе кучами
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08.03.2022 16:20 Відповісти
Ну, что, Третий Рим. Луркайте "Византийская дипломатия".
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08.03.2022 16:24 Відповісти
Смерть цапам!
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08.03.2022 16:25 Відповісти
О чем я и говорил. Не ищите у кацапов человечность и сожаление. ВСе что предлогают кацапы ето подлость и коварство.
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08.03.2022 16:26 Відповісти
Позорище настоящее.
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08.03.2022 16:28 Відповісти
для этого они эти коридоры и организовывают, твари
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08.03.2022 16:31 Відповісти
Тарас Чорновіл

Повірити пуйлу - це поцілувати скажену собаку. Ніде русня не виконала зелених коридорів, а під Сумами раптом... Раптом не сталося. Зараз луплять танками по коридору й прориваються в місто. Пропустили перші машини з іноземцями й розстрілюють цивільних. Про жертви ще нічого не знаємо. Військові розуміли, що це пастка, але ж Верещучка перетиснула. Зараз маємо драматичну й трагічну ситуацію. А реально було сьогодні розгромити розрізнене угрупування із недобитків, яке сконцентрувалося під містом. Вони для того й запропонували коридор, щоб або перегрупуватися або пролізти в місто. Схоже, що вибрали друге. Це якраз приклад, коли політики ламають тактику військових і наносять страшну шкоду. Від такого "гуманізму" лише росте кількість жертв.
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08.03.2022 16:33 Відповісти
Настав час створити західну ударну групу і скерувати її у тил москалям від північного напрямку рейд по тилам. по-перше усі обози побити, а по-друге узяти у кліщі угрупування що біля Києва.також треба зробити південно західну ударну групу на Каховку Херсон Маріуполь Таганрог
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08.03.2022 16:51 Відповісти
Неужели договоренности по коридору для выхода наших войск под Иловайском на самом высоком уровне.. а потом их фактически расстрел в степи.. ничему не научил... Вспоминайте по чаще великих людей. Бисмарк - " Ни один договор подписанный Россией не стоит той бумаги на которой он написан" Черчилль - " Фашисты будущего будут называть себя "антифашистами".
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08.03.2022 19:05 Відповісти
Шо, знов обманули? Айяяяй. Коли вже наші дебіли поймуть, що коридор треба спочатку вистелити трупаками москалів І чим ширший він буде, тим безпечніший, І ще - мертвому москалю можна вірити.
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08.03.2022 19:56 Відповісти
 
 