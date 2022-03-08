Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором", – міськрада
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Російські окупаційні війська здійснили спробу прориву до Маріуполя Донецької області гуманітарним коридором, організованим для евакуації цивільного населення з міста
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради у вівторок.
"В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей та створивши реальну загрозу життям цивільних осіб, що намагаються залишити оточений Маріуполь, який знаходиться під постійним ворожим вогнем", - сказано в повідомленні.
До повідомлення прикріплено відео, зняте о 10:30 у вівторок, на якому зафіксовано просування військової техніки окупантів: "Відеопідтвердження, зняте українським безпілотником на Мелекінській трасі, що мала стати зеленим коридором для безпечного руху цивільних осіб".
"Тільки знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", - наголошується в повідомленні.
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Повірити пуйлу - це поцілувати скажену собаку. Ніде русня не виконала зелених коридорів, а під Сумами раптом... Раптом не сталося. Зараз луплять танками по коридору й прориваються в місто. Пропустили перші машини з іноземцями й розстрілюють цивільних. Про жертви ще нічого не знаємо. Військові розуміли, що це пастка, але ж Верещучка перетиснула. Зараз маємо драматичну й трагічну ситуацію. А реально було сьогодні розгромити розрізнене угрупування із недобитків, яке сконцентрувалося під містом. Вони для того й запропонували коридор, щоб або перегрупуватися або пролізти в місто. Схоже, що вибрали друге. Це якраз приклад, коли політики ламають тактику військових і наносять страшну шкоду. Від такого "гуманізму" лише росте кількість жертв.