Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором", – міськрада

Російські окупаційні війська здійснили спробу прориву до Маріуполя Донецької області гуманітарним коридором, організованим для евакуації цивільного населення з міста

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради у вівторок.

"В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей та створивши реальну загрозу життям цивільних осіб, що намагаються залишити оточений Маріуполь, який знаходиться під постійним ворожим вогнем", - сказано в повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, зняте о 10:30 у вівторок, на якому зафіксовано просування військової техніки окупантів: "Відеопідтвердження, зняте українським безпілотником на Мелекінській трасі, що мала стати зеленим коридором для безпечного руху цивільних осіб".

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"Тільки знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", - наголошується в повідомленні.