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Проти російських військових в Україні відкрили вже 1135 проваджень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З 24 лютого по 8 березня слідчі Нацполіції України відкрили 1135 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів на території України військовими збройних сил РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполу, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше проваджень – за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.

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Зокрема відкрито 730 кримінальних проваджень за ст. 438 ККУ, 356 проваджень – ст. 110, 32 – ст. 113, 8 – ст. 258, 4 - ст. 111 та ст. 437, 1 - за ст. 281 КК України.

Найбільше кримінальних проваджень відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).

За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд, сказано в повідомленні.

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08.03.2022 16:39 Відповісти
Прошлой ночью.
Катер ВМС Украины подкрался к большому десантному кораблю ВМФ РФ. Тихо-тихо, "на веслах".

******** весь бк 30мм. Расчесал все до железки. Перезарядил. И снова ********.
И ********.

БДК загорелся и похромал чиниться.

Слава Україні!
https://t.me/martin_brest_pehota/1191
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08.03.2022 16:40 Відповісти
Ого, круто. Тысячи следователей, прокуроров и судей - сидят заполняют бумажечки. Просто герои..
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08.03.2022 16:41 Відповісти
Шо тільки корумповані недопрокурори не повидумують щоб отримувати Державні гроші і нічого не робити.
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08.03.2022 19:36 Відповісти
 
 