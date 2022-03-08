Проти російських військових в Україні відкрили вже 1135 проваджень

З 24 лютого по 8 березня слідчі Нацполіції України відкрили 1135 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів на території України військовими збройних сил РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполу, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше проваджень – за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.

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Зокрема відкрито 730 кримінальних проваджень за ст. 438 ККУ, 356 проваджень – ст. 110, 32 – ст. 113, 8 – ст. 258, 4 - ст. 111 та ст. 437, 1 - за ст. 281 КК України.



Найбільше кримінальних проваджень відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).



За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд, сказано в повідомленні.

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