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Центр Харкова після російських бомбардувань. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали як станом на сьогодні, 8 березня, виглядає одна з центральних вулиць Харкова - вул. Сумська.
Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вул.Сумська, центральна вулиця Харкова, сьогодні", - підписав він відео
Топ коментарі
+14 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.03.2022 15:44
+9 Elena Dubovich
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+8 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар08.03.2022 15:44
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Будь ласка, зачекайте...
если по всей Украине так, может стоит из других источников такие видео вставлять?
https://www.youtube.com/watch?v=xGQYOmQ9OWM
https://www.youtube.com/channel/UCyh4jTb0_lO8joPmS9uQqMA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=sHgp-ZQ-6D8
https://www.youtube.com/channel/UCovFGof8xwTvc1ivgEnXXBA/videos
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html