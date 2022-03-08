Центр Харкова після російських бомбардувань. ВIДЕО

В мережі показали як станом на сьогодні, 8 березня, виглядає одна з центральних вулиць Харкова - вул. Сумська.

Відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вул.Сумська, центральна вулиця Харкова, сьогодні", - підписав він відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетним ударом окупанти знищили почесне консульство Албанії в Харкові