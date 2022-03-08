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Центр Харькова после российских бомбардировок. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети показали как сегодня, 8 марта, выглядит одна из центральных улиц Харькова, - ул. Сумская.
Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ул.Сумская, центральная улица Харькова, сегодня", - подписал он видео.
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+14 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий08.03.2022 15:44
+9 Elena Dubovich
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+8 Dmitri 18251fb2
показать весь комментарий08.03.2022 15:44
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если по всей Украине так, может стоит из других источников такие видео вставлять?
https://www.youtube.com/watch?v=xGQYOmQ9OWM
https://www.youtube.com/channel/UCyh4jTb0_lO8joPmS9uQqMA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=sHgp-ZQ-6D8
https://www.youtube.com/channel/UCovFGof8xwTvc1ivgEnXXBA/videos
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html