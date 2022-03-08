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Центр Харькова после российских бомбардировок. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Центр Харькова после российских бомбардировок. ВИДЕО

В сети показали как сегодня, 8 марта, выглядит одна из центральных улиц Харькова, - ул. Сумская.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ул.Сумская, центральная улица Харькова, сегодня", - подписал он видео. 

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Топ комментарии
+14
Ватные пенсы-харьковчане, которые ждали путлера и его армию (а такие были), что ж вы под обстрелами по подвалам сидите, выходите на встречу русском миру!
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08.03.2022 15:44
+9
А моя теперь уже бывшая подруга Татьяна Яврумян ( фамилия мужа ), которая живёт под Харьковом , сама она украинка, сказала: "а ты уверена, что В ВАС ( в вас! ) стреляют русские? Откуда такая информация?" Вокруг неё рвутся снаряды, а она уверена, что стреляют "в вас" и не русские. В голове у этой молекулы бетон
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08.03.2022 16:02
+8
остались ли еще в Харькове любители узкого мира?
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08.03.2022 15:44
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у меня видео из телеграмма почти не отображается (торзмозит зверски).
если по всей Украине так, может стоит из других источников такие видео вставлять?
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08.03.2022 15:44 Ответить
у меня в Екипте тормозит тоже. перегруз
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08.03.2022 15:45 Ответить
Ватные пенсы-харьковчане, которые ждали путлера и его армию (а такие были), что ж вы под обстрелами по подвалам сидите, выходите на встречу русском миру!
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08.03.2022 15:44 Ответить
Забаньте москальского троля! В Харьковi не вистачає зброї на всiх бажаючих стати до лав тероборони! Усiм, хто не має вiйськового досвiду, вiдразу вiдмовляють!
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08.03.2022 15:57 Ответить
но ведь все так и есть! там большинство - ватнье *******, которьіе ждут чтобьі их освободили
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08.03.2022 15:59 Ответить
Пошел *****, русский тролль!
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08.03.2022 16:02 Ответить
остались ли еще в Харькове любители узкого мира?
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08.03.2022 15:44 Ответить
Да. Я вот только в ютюбе насчитал сходу с полдюжины латентных русофильских ватных каналов с содержанием типа "да, ну стреляют, терпим, скоро нас освободят". Их фаны - это русские с запоребрика или вата со логанами типа "вы там держитесь, немножко осталось, вот дожмём нацистов". Авторы таких каналов, как правило никогда не называют русских агррессорами, чтобы аудиторию не обижать лишний раз. Вот классические примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=xGQYOmQ9OWM

https://www.youtube.com/channel/UCyh4jTb0_lO8joPmS9uQqMA/videos

https://www.youtube.com/watch?v=sHgp-ZQ-6D8

https://www.youtube.com/channel/UCovFGof8xwTvc1ivgEnXXBA/videos
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08.03.2022 16:27 Ответить
Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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08.03.2022 15:46 Ответить
Дебiльний у вас вiджет. Треба писати не "STOP WAR", а "STOP RUSSIAN INVASION"!
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08.03.2022 15:59 Ответить
боже мой
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08.03.2022 15:51 Ответить
А моя теперь уже бывшая подруга Татьяна Яврумян ( фамилия мужа ), которая живёт под Харьковом , сама она украинка, сказала: "а ты уверена, что В ВАС ( в вас! ) стреляют русские? Откуда такая информация?" Вокруг неё рвутся снаряды, а она уверена, что стреляют "в вас" и не русские. В голове у этой молекулы бетон
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08.03.2022 16:02 Ответить
Це результат маленької зради. Останнiй час багато українських каналiв телебачення стали платними. У той же час до кордону з *********** у багатьох харкiвських передмiстях недалека вiдстань, та транслюються росiйськi канали. Деякi люди їх дивляться. Ось i наслiдок.
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08.03.2022 16:06 Ответить
Это правда, такие есть ещё в Харькове. Действительно утверждают, что, мол, ещё неизвестно кто там стреляет. Я так пнимаю, они поверят, когда прямо напротив их дома будет стоять гаубица с русским флагом и лично шойгу будет её рзаряжать и палить им прямо в окна, тогда только они возможно что-то заподозрят.
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08.03.2022 16:16 Ответить
 
 