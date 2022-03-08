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Ракетним ударом окупанти знищили почесне консульство Албанії в Харкові

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Внаслідок ракетного удару Росії по Харкову знищено почесне консульство Албанії, повідомляє Посольство України в Албанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує ZN.UA.

Обійшлося без жертв. Персонал консульства зараз у безпеці.

Міністерство закордонних справ Албанії засудило напад.

Албанія, як і Чорногорія, Північна Македонія, ЄС, США, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія, наразі перебуває у "списку ворогів" Росії.

27 лютого країна долучилася до ЄС у запровадженні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" для "демілітаризації" та "денацифікації" України, її "зачистки від нацистів".

Читайте також: Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Міноборони РФ стверджує, що завдає точкових ударів по військових об'єктах, але насправді Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні, завдаючи, зокрема, ракетних ударів по містах, від чого руйнуються житлові будинки, страждає інфраструктура. Вже загинули сотні мирних мешканців, серед яких – діти. Мільйони людей змушені ховатися у бомбосховищах. Понад мільйон людей стали біженцями в сусідніх країнах. Водночас Збройні сили України гідно захищають нашу землю: РФ втратила тут уже понад 12 тисяч військових та сотні одиниць військової техніки.

Автор: Наталя Джума
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Вообще-то єто уже нападение на территорию страньі - члена НАТО. Или как?
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08.03.2022 11:27 Відповісти
Это консульство.. а не посольство...обычное или арендованное или частное помещение..
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08.03.2022 11:29 Відповісти
Посольство - это территория Албании .
Албанцы могут и голову ***** оторвать . А если ещё денег предложить , то оторвут голову всем маразматикам хремля
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08.03.2022 11:29 Відповісти
Албанская мафия очень сильна . Албанцы , помогайте Украине !!!
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08.03.2022 11:27 Відповісти
Албанці у Німеччині - їбаште там московитську вату !
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08.03.2022 11:33 Відповісти
Теперь Албания объявит кремлю войну и взорвёт мавзолей.
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08.03.2022 11:39 Відповісти
Теперь Албания объявит кремлю войну, и взорвёт мавзолей.
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08.03.2022 11:57 Відповісти
 
 