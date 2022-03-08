Ракетним ударом окупанти знищили почесне консульство Албанії в Харкові
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Внаслідок ракетного удару Росії по Харкову знищено почесне консульство Албанії, повідомляє Посольство України в Албанії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує ZN.UA.
Обійшлося без жертв. Персонал консульства зараз у безпеці.
Міністерство закордонних справ Албанії засудило напад.
#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO— Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) March 7, 2022
Албанія, як і Чорногорія, Північна Македонія, ЄС, США, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія, наразі перебуває у "списку ворогів" Росії.
27 лютого країна долучилася до ЄС у запровадженні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.
24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" для "демілітаризації" та "денацифікації" України, її "зачистки від нацистів".
Міноборони РФ стверджує, що завдає точкових ударів по військових об'єктах, але насправді Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні, завдаючи, зокрема, ракетних ударів по містах, від чого руйнуються житлові будинки, страждає інфраструктура. Вже загинули сотні мирних мешканців, серед яких – діти. Мільйони людей змушені ховатися у бомбосховищах. Понад мільйон людей стали біженцями в сусідніх країнах. Водночас Збройні сили України гідно захищають нашу землю: РФ втратила тут уже понад 12 тисяч військових та сотні одиниць військової техніки.
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Албанцы могут и голову ***** оторвать . А если ещё денег предложить , то оторвут голову всем маразматикам хремля