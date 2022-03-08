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Ракетным ударом оккупанты уничтожили почетное консульство Албании в Харькове

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В результате ракетного удара России по Харькову уничтожено почетное консульство Албании, сообщает Посольство Украины в Албании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Обошлось без жертв. Персонал консульства сейчас в безопасности.

Министерство иностранных дел Албании осудило нападение.

Албания, как и Черногория, Северная Македония, ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия, в настоящее время находится в списке врагов России.

27 февраля страна присоединилась к ЕС по введению санкций против России за ее вторжение в Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" для "демилитаризации" и "денацификации" Украины, ее "зачистки от нацистов".

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Минобороны РФ утверждает, что наносит точечные удары по военным объектам, но на самом деле Россия развязала полномасштабную войну в Украине, нанося, в частности, ракетные удары по городам, от чего разрушаются жилые дома, страдает инфраструктура. Уже погибли сотни мирных жителей, среди которых дети. Миллионы людей вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Более миллиона человек стали беженцами в соседних странах. В то же время Вооруженные силы Украины достойно защищают нашу землю: РФ потеряла здесь уже более 12 тысяч военных и сотни единиц военной техники.
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Вообще-то єто уже нападение на территорию страньі - члена НАТО. Или как?
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08.03.2022 11:27 Ответить
Это консульство.. а не посольство...обычное или арендованное или частное помещение..
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08.03.2022 11:29 Ответить
Посольство - это территория Албании .
Албанцы могут и голову ***** оторвать . А если ещё денег предложить , то оторвут голову всем маразматикам хремля
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08.03.2022 11:29 Ответить
Албанская мафия очень сильна . Албанцы , помогайте Украине !!!
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08.03.2022 11:27 Ответить
Албанці у Німеччині - їбаште там московитську вату !
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08.03.2022 11:33 Ответить
Теперь Албания объявит кремлю войну и взорвёт мавзолей.
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08.03.2022 11:39 Ответить
Теперь Албания объявит кремлю войну, и взорвёт мавзолей.
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08.03.2022 11:57 Ответить
 
 