Ракетным ударом оккупанты уничтожили почетное консульство Албании в Харькове

В результате ракетного удара России по Харькову уничтожено почетное консульство Албании, сообщает Посольство Украины в Албании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Обошлось без жертв. Персонал консульства сейчас в безопасности.

Министерство иностранных дел Албании осудило нападение.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO