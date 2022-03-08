СБУ викрила російського агента зі "сплячого резерву"
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У Волинській області контррозвідка Служби безпеки України викрила агента зі "сплячого резерву" російської федеральної служби безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.
"Уже 13-й день ми успішно боронимо нашу землю від загарбників. На захист Батьківщини став увесь народ. Окупанти не очікували такого спротиву, тож тепер намагаються будь-що порушити нашу стійкість зсередини. Так, у Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони", - ідеться у повідомленні.
Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців, а після початку російської агресії у 2014 році втік до РФ.
Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.
"Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої", - зазначили в СБУ.
Російському агенту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взяли під варту.
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https://www.youtube.com/watch?v=hM7H6HxHFSw&lc=UgxqAPaWvsYawW9QaRh4AaABAg.9ZGbHoP27iA9ZHRuaBq3UP&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
- Допитали.
- На палю.
❗️Украинский предприниматель гарантировал $100 тысяч тому, кто поймает и доставит в ближайшее отделение СБУ Наталью Поклонскую.
посил. - https://crimea.ria.ru/20220308/poklonskaya-poekhala-s-gumanitarnoy-*********-na-ukrainu-1122611014.html
В потрібно що було таке продовження : "... і голову..."