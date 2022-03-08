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Волинь (649) СБУ (10010) ФСБ (1343)

СБУ викрила російського агента зі "сплячого резерву"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ викрила російського агента зі

У Волинській області контррозвідка Служби безпеки України викрила агента зі "сплячого резерву" російської федеральної служби безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

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"Уже 13-й день ми успішно боронимо нашу землю від загарбників. На захист Батьківщини став увесь народ. Окупанти не очікували такого спротиву, тож тепер намагаються будь-що порушити нашу стійкість зсередини. Так, у Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони", - ідеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців, а після початку російської агресії у 2014 році втік до РФ.

Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.

"Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої", - зазначили в СБУ.

Російському агенту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взяли під варту.

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Топ коментарі
+17
Поклонская в Херсоне

❗️Украинский предприниматель гарантировал $100 тысяч тому, кто поймает и доставит в ближайшее отделение СБУ Наталью Поклонскую.
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08.03.2022 17:03
+15
Там ОПА ЖОПА уся "сплячий" резерв ФСБ....
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08.03.2022 17:01
+11
А СБУ всі ці роки не бачила не сплячих а напряму закликаючих російських фашистів агентів? Киву, Шевченка, Куницького, Мураєва і т.д.? Де було СБУ всі ці роки?!
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08.03.2022 17:04
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Та это ж лысое чучело... хозяйка медной горы, его хрен найдешь
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08.03.2022 17:02 Відповісти
Зрадника на палю
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08.03.2022 17:00 Відповісти
Блогер українець Дмитрий Назаренко, уроженец днепропетровщини, регулярно відвідує країну окупанта, де також робить ролики на тему зеків, має понад 150 тис підписників, виставив на логотип літеру Z

https://www.youtube.com/watch?v=hM7H6HxHFSw&lc=UgxqAPaWvsYawW9QaRh4AaABAg.9ZGbHoP27iA9ZHRuaBq3UP&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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08.03.2022 18:55 Відповісти
Згідний, але це пункт №3. Лайфхак при затриманні диверсанта, мародера, зрадника: 1.Відібрати смартфон. 2. Якщо на ньому встановлено додаток якогось банку, перевести всі кошти на ЗСУ.
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08.03.2022 21:04 Відповісти
В Лаврі треба пошукати консерви та зброю.
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08.03.2022 17:14 Відповісти
Там ОПА ЖОПА уся "сплячий" резерв ФСБ....
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08.03.2022 17:01 Відповісти
Та які ж вони «сплячі» ? Вони -самі активні і дієві запроданці!
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08.03.2022 17:55 Відповісти
- Допитали ?
- Допитали.
- На палю.
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08.03.2022 17:02 Відповісти
Поклонская в Херсоне

❗️Украинский предприниматель гарантировал $100 тысяч тому, кто поймает и доставит в ближайшее отделение СБУ Наталью Поклонскую.
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08.03.2022 17:03 Відповісти
Та де докази? Одна фотка нічого не доводить.
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08.03.2022 17:23 Відповісти
Наталья Поклонская участвует в доставке https://crimea.ria.ru/20220308/poklonskaya-poekhala-s-gumanitarnoy-*********-na-ukrainu-1122611014.html и лекарств в Херсонскую область - посил.
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08.03.2022 17:32 Відповісти
Наталья Поклонская участвует в доставке продуктов и лекарств в Херсонскую область
посил. - https://crimea.ria.ru/20220308/poklonskaya-poekhala-s-gumanitarnoy-*********-na-ukrainu-1122611014.html
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08.03.2022 17:35 Відповісти
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08.03.2022 17:03 Відповісти
РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ ! ЧТОБЫ ОСТАЛЬНЫЕ НЕЛЮДИ -ПОДРАШИСТНЫЕ НЕ СМЕЛИ ГАДИТЬ !!!!
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08.03.2022 17:04 Відповісти
А СБУ всі ці роки не бачила не сплячих а напряму закликаючих російських фашистів агентів? Киву, Шевченка, Куницького, Мураєва і т.д.? Де було СБУ всі ці роки?!
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08.03.2022 17:04 Відповісти
Ой, да ладно вам - этих агентов еще полно. Лично знаю одного: сам по происхождению беларус, отец - ярый коммунист, жена из под Пскова, был завербован во время обучения в Питере. Прихожанин московского патриархата. Редкостная **** и лицемер. Несколько лет назад он ликовал от того, что Россия забирает Крым, сейчас живет в г. Сумы и работает в институте Прикладной Физики. Месяца два назад был в особо воодушевленном настроении - именно в те дни, когда весь мир обсуждал скопившиеся российские войска вокруг наших границ. И что, вы думаете - кто-то занялся этим ублюдком? Все его данные, включая адрес, ни для кого не секрет.
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08.03.2022 17:04 Відповісти
по моему в Сумах сейчас самый подходящий момент,не отвлекая СБУ самим решить этот вопрос
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08.03.2022 17:14 Відповісти
Поверь мне, я бы давно сам его решил, но подавляющую часть времени нахожусь на блокпосту. И если доживу до того времени, когда смогу найти лишние пару часов, возьму свой АК-47 и поговорю с этим падлой. У меня к нему давно вопросы накопились. И я бы ничего не писал про него тут, если бы не эта новость про "спящих агентов". На самом деле эти агенты не особенно и прикрывались. Сейчас, наверное, они стали осторожнее. Но относительно недавно разносили московскую пропаганду - практически откровенно.
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08.03.2022 17:16 Відповісти
він тренується писати явку з повинною. А цей лучанин швиденько признався, а який наглючий, прийшов тероборону а там його опізнали. був охоронцем в одного з високопосадовців, ну той високопосадовець, недавно покинув Україну і здриснув до Швейцарї. Його охорону колись приловили на прослуховуванні, але тоді вони розбіглися.
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08.03.2022 17:20 Відповісти
Таких ще дуже багато але СБУ працює 👍🏼👍🏼👍🏼
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08.03.2022 17:06 Відповісти
*****, здохни.
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08.03.2022 17:10 Відповісти
КОНСЕРВЫ СТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ! Еще на них тратить пенсии и пособия...
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08.03.2022 17:12 Відповісти
А скільки ще таких тероборонців по Києву зараз біга? від початку казав. Видавати зброю усім бажаючим ідіотизм.
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08.03.2022 17:23 Відповісти
"...У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої..."

В потрібно що було таке продовження : "... і голову..."
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08.03.2022 18:28 Відповісти
А скільки таких конзерв ще не самовідкрилося...
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08.03.2022 19:47 Відповісти
 
 