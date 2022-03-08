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Росія влаштувала геноцид населення у Маріуполі, - Риженков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія влаштувала геноцид населення у Маріуполі, - Риженков

У Маріуполі гуманітарна катастрофа: запаси їжі, води та медикаментів скінчилися, люди сидять у підвалах без тепла та світла. Група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського намагається доставити товари першої потреби в Маріуполь та вивезти людей, але росіяни продовжують обстріли міста й не дають відкрити "зелений коридор".

Про це заявив генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог цілеспрямовано знищив підстанції, і Маріуполь уже тиждень без світла, води та тепла. Немає їжі, води, ліків, і все це - під безперервними обстрілами. Блокадою Маріуполя ворог влаштовує справжній геноцид українського народу.

"Ми безперервно робимо спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя та вивезти людей, але поки що наші машини не пропустили – коридору ворог нам не дає. Та ми віримо в те, що здоровий глузд візьме верх. Там тисячі тисяч дітей, жінок і людей похилого віку, інвалідів, які замерзають від холоду й голоду!" - заявив Риженков.

Він також запевнив, що група Метінвест буде й надалі допомагати українцям — компанія розгорнула гуманітарний фронт, а також допомагає територіальній обороні Україні.

"В усіх містах України, де зберігається відносний спокій, група Метінвест підготувала майже 4000 місць для тих, хто буде евакуйований. Компанія закупила їжу, ліки та все необхідне для першої допомоги людям. Всі бізнеси SCM об'єдналися заради одного – допомогти вижити людям у цій страшній війні", - розповів Риженков.

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Нагадаємо, раніше група "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони України. На ці гроші закуплять бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Як повідомлялось, Фонд Ріната Ахметова передав понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області. Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Вадима ***** новінського? Цей нелюд вів підривню діяльність. Скільки він вигодував диверсантів? Я давно кпзав, що ним мала сбу займатися, так само, як і церквами мп. Церкви, це розплідниуи диверсантів.
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08.03.2022 19:12
+6
А "**** православная" там с какого боку? Провокации устраивать?
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08.03.2022 19:11
+4
Надо как-то людей выводить от туда
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08.03.2022 19:12
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У меня довольно ватные родственнички проживают, теперь надеюсь дошло.
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08.03.2022 19:07 Відповісти
А "**** православная" там с какого боку? Провокации устраивать?
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08.03.2022 19:11 Відповісти
до Маріуполя важко дібратись .Арестович говорив
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08.03.2022 19:11 Відповісти
Транспотником скинуть ящики на парашутах, и еду и медикаменты
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08.03.2022 19:14 Відповісти
зіб*ють суки козломорді,дуже це близько до їх вотчини і вірних скажених псів ДНР і ЛНР,але буду дуже радий помилятися
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08.03.2022 19:38 Відповісти
я розумію,що ЗСУ не відправляють туди підкріплень через панування кацапів у повітрі і потенційне розбомблення колон резерву,але як сам полк *Азов* в таких умовах має втримати місто...А бідні цивільні...Боже,допоможи всім їм.
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08.03.2022 19:11 Відповісти
Вадима ***** новінського? Цей нелюд вів підривню діяльність. Скільки він вигодував диверсантів? Я давно кпзав, що ним мала сбу займатися, так само, як і церквами мп. Церкви, це розплідниуи диверсантів.
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08.03.2022 19:12 Відповісти
Надо как-то людей выводить от туда
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08.03.2022 19:12 Відповісти
Это чистый ГЕНОЦИД мирного населения
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08.03.2022 19:39 Відповісти
чем быстрее мир очнется, тем будет лучше для всех, потому что раша это террористы обыкновенные, с ними не договариваются, хотя можно пытаться, но самое действенное - это полное и тотальное уничтожение до последнего
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08.03.2022 19:49 Відповісти
Сполучені Штати могли б зайти кораблями з моря і крилатими ракетами розірвати блокаду.

Але......
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08.03.2022 20:10 Відповісти
 
 