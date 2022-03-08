УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16983 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 670 2
війна (56233) енергетика (1648) електроенергія (1903) ДТЕК (546)

Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення електропостачання, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення електропостачання, - ДТЕК

Всі ремонтні бригади ДТЕК в режимі 24/7 працюють для відновлення електропостачання населених пунктів, постраждалих від російських окупантів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми робимо все можливе, щоб відновити електропостачання в кожному населеному пункті, куди ми можемо доїхати. Ми плідно співпрацюємо з ЗСУ та теробороною, щоб вони надавали нам зелені коридори, для того щоб бригади змогли виїхати та відремонтувати лінії. Це не завжди виходить, але ми намагаємось це робити кожен день", - сказав він.

Сахарук додав, що населенню не потрібно зменшувати споживання електроенергії у вечірні години, тому що це негативно позначається на роботі української енергосистеми.

"Споживайте будь-ласка світло так, як ви завжди споживаєте. Системі не потрібні максимальні навантаження, або мінімальні навантаження. Мінімальні навантаження такі ж шкідливі для системи, як і максимальні", - підкреслив він.

Також читайте: Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – гендиректор ДТЕК

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо. Щиро.
показати весь коментар
08.03.2022 20:22 Відповісти
ДТЕК, Ахметов тут вопросов нет, делает очень много для победы, Порошенко тоже никуда не делся, действует в нужном направлении. Кто мне скажет: где делся Беня? Дифицит памперсов и отсутствие Коломойского в информ пространстве, тут нет связи?
показати весь коментар
08.03.2022 22:49 Відповісти
 
 