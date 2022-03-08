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Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України. ДОКУМЕНТ

Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України (на громадських засадах).

Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Матиму за честь працювати поруч у найскладніший для України час! Зона відповідальності - зарубіжні ЗМІ та міжнародні партнери. Віддам усі свої сили, знання, дипломатичний досвід та вміння служінню Вітчизні", - написав Лубківський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура

Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України 01
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Топ коментарі
+5
Мутный кадр...
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08.03.2022 20:04
+4
Це здиздець. Цитата:«Спільними зусиллями Інтерполу та українських спецслужб розкрито злочинне угрупування, яке протягом трьох років займалося проституцією, торгівлею людьми та наркотичними препаратами… Група здійснювала свою діяльність під керівництвом і прикриттям глави дипломатичного представництва України у Хорватії Маркіяна Лубківського».
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08.03.2022 20:01
+3
Наприкінці 2017 - на початку 2018 року, разом із лідерами нових українських опозиційних сил, бере участь у анти-владних протестних заходах в центрі Києва.
Надьожний кадр.
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08.03.2022 20:00
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Удачи !
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08.03.2022 19:55 Відповісти
Дело сейчас тоже очень нужное,удачи
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08.03.2022 19:57 Відповісти
Наприкінці 2017 - на початку 2018 року, разом із лідерами нових українських опозиційних сил, бере участь у анти-владних протестних заходах в центрі Києва.
Надьожний кадр.
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08.03.2022 20:00 Відповісти
Так звпний "Міхо-майдан"?
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08.03.2022 20:09 Відповісти
так. Один з "гєроїв" цієї гнилої двіжухі, разом з бєзценним агєнтом єгоркою зіміним (до речі де він зараз).
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08.03.2022 20:25 Відповісти
Це здиздець. Цитата:«Спільними зусиллями Інтерполу та українських спецслужб розкрито злочинне угрупування, яке протягом трьох років займалося проституцією, торгівлею людьми та наркотичними препаратами… Група здійснювала свою діяльність під керівництвом і прикриттям глави дипломатичного представництва України у Хорватії Маркіяна Лубківського».
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Мутный кадр...
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08.03.2022 20:04 Відповісти
ета правільная кадровая палітіка.
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08.03.2022 20:27 Відповісти
этот Маркиян при каждой власти пристраевается хорошо...не завидую...ничего личного
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08.03.2022 20:05 Відповісти
Про родину Лубківських і маркіяна особисто: https://maidan.org.ua/arch/arch2008/1210697175.html це ж аферист і зрадник.
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08.03.2022 20:11 Відповісти
це не той Маркіян, шо був послом в Хорватії ? там йому погоняло дали Марко-мафія, а татечко важним чином був у Львіві при совітах ? Цей нарадить ((
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08.03.2022 20:14 Відповісти
Опаньки, Маркіян знову всплив...
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08.03.2022 20:48 Відповісти
вже черга за "корочками" Захисник України ?
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08.03.2022 21:03 Відповісти
А що ця гнила влада може когось нормального призначити?
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08.03.2022 21:31 Відповісти
 
 