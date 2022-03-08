Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України. ДОКУМЕНТ
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Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України (на громадських засадах).
Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Матиму за честь працювати поруч у найскладніший для України час! Зона відповідальності - зарубіжні ЗМІ та міжнародні партнери. Віддам усі свої сили, знання, дипломатичний досвід та вміння служінню Вітчизні", - написав Лубківський.
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+5 Randall Flag da70119e
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