Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України. ДОКУМЕНТ

Маркіяна Лубківського призначено радником Міністра оборони України (на громадських засадах).

Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Матиму за честь працювати поруч у найскладніший для України час! Зона відповідальності - зарубіжні ЗМІ та міжнародні партнери. Віддам усі свої сили, знання, дипломатичний досвід та вміння служінню Вітчизні", - написав Лубківський.

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