Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура підтвердив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) є дипломат Маркіян Лубківський.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам у середу в Києві.

"У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що буде напрацьовуватиметься драфт всіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі", - сказав Качура.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи займе цей пост Маркіян Лубківський, Качура сказав: "Я думаю, що ви дуже близькі до правильної відповіді, але я знаю, що є ще інші кандидатури".

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За словами депутата, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якій є пріоритет".

Напередодні представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ), журналіст Сергій Гармаш повідомив, що в ТКГ від української сторони буде спікер.

"Я не думаю, що це буде плюс, якщо все буде говорити одна людина. Інформації, насправді, стане менше, а не більше. Але завтра ... вже, власне, призначена людина, залишилося одне узгодження. Я не можу його назвати, оскільки остаточно немає затвердження. Але, швидше за все, завтра вже я не зможу коментувати, а коментуватиме інша людина", - сказав Гармаш в ефірі телеканалу "Украіна24" 29 вересня.