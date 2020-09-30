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Новини
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Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура

Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, -

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура підтвердив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) є дипломат Маркіян Лубківський.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам у середу в Києві.

"У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що буде напрацьовуватиметься драфт всіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі", - сказав Качура.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи займе цей пост Маркіян Лубківський, Качура сказав: "Я думаю, що ви дуже близькі до правильної відповіді, але я знаю, що є ще інші кандидатури".

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За словами депутата, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якій є пріоритет".

Напередодні представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ), журналіст Сергій Гармаш повідомив, що в ТКГ від української сторони буде спікер.

"Я не думаю, що це буде плюс, якщо все буде говорити одна людина. Інформації, насправді, стане менше, а не більше. Але завтра ... вже, власне, призначена людина, залишилося одне узгодження. Я не можу його назвати, оскільки остаточно немає затвердження. Але, швидше за все, завтра вже я не зможу коментувати, а коментуватиме інша людина", - сказав Гармаш в ефірі телеканалу "Украіна24" 29 вересня.

Автор: 

Лубківський (14) Тристороння контактна група (827) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+16
Верещук изобрела троллейбусы на дизельном топливе.
Как тебе такое, Илон Маск ?

Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 605
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30.09.2020 12:08
+15
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9855
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30.09.2020 12:06
+12
для тех, у кого телевизор работает на угле - самое то.
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30.09.2020 12:10
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Следующая кандидатура шмаркли на роль предателя. Как вы думаете справится ?
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30.09.2020 12:03 Відповісти
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 2793
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30.09.2020 12:07 Відповісти
Лубкивский Маркиян если не ошибаюсь... как бы не говорили не предатель... он хитро деланный это да... но не предатель...а его активы не в Луганске... а в Европе... он даже когда работал в МИД был 100% сторонником чтобы Янукович в Вильнюсе 29 (октября) точно не помню..ноября таки подписал Ассоциацию с ЕС увы..
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30.09.2020 12:12 Відповісти
Да,Маркияна прокремлевским политиком никак не назовёшь.
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30.09.2020 13:43 Відповісти
будет нарабатываться драфт


шо не ясно ?
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30.09.2020 12:04 Відповісти
Обязательно со стекхоллдерами по всем кейсам будут генерировать национальный контент.
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30.09.2020 12:17 Відповісти
Откуда у этого зедебила ,такие слова? У вас что там волейбольная команда? Или литербольная? Драфт ,ты наш молдованский!
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30.09.2020 12:47 Відповісти
вы еще папку потерпевшего туда назначьте.
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30.09.2020 12:04 Відповісти
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9855
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30.09.2020 12:06 Відповісти
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30.09.2020 12:43 Відповісти
А Яроша - на посаду Голови!
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30.09.2020 12:08 Відповісти
Верещук изобрела троллейбусы на дизельном топливе.
Как тебе такое, Илон Маск ?

Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 605
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30.09.2020 12:08 Відповісти
для тех, у кого телевизор работает на угле - самое то.
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30.09.2020 12:10 Відповісти
Оно имбецилко 146 лэвэла 😀😀😀😀
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30.09.2020 12:29 Відповісти
Ну чего смеётесь? Может быть, она нашла троллейбусы с атомным двигателем.

Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2823
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30.09.2020 12:35 Відповісти
В Раве все на роверах гоняют,откуда этой базарной бабе знать.Для нее автобус и трамвай,это одно и то же.А про тролейбус она вообще не слышала.
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30.09.2020 12:49 Відповісти
Троллейбусо-автобусы с ДВС действительно существуют. Дуобусы называются.
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30.09.2020 12:54 Відповісти
Это да, я даже такой видел. По-моему, используются для ремонта, а не как основной трансорт (для массовой перевозки).
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30.09.2020 13:21 Відповісти
Масол? Ляшко? Щербицкий?
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30.09.2020 12:13 Відповісти
Кандидатура Лубкивского может быть одной из ключевых на должность спикера украинской делегации в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1181
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30.09.2020 12:21 Відповісти
Кандидатура Лубківського може бути однією з ключових на посаду спікера української делегації в ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 134

Балаган буде всюди у зелені.
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30.09.2020 12:30 Відповісти
Я помню Маркияна Лубкивского еще по 2004-му году. В дни Помаранчевого Майдана он один из первых дипломатов (а скорее, что первый) заявил о необходимости честных выбров - по сути, выступил против фальсификаций.
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30.09.2020 12:31 Відповісти
Так чи інакше, але коли тільки одна людина має право говорити, то це завжди означає меньшу кількість інформації, ніж коли говорять декілька людей.
І - думаю - саме для цього це все і задумано.
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30.09.2020 12:41 Відповісти
Я не понял из-за чего переполошились полезные идиоты.
Лубкивский вполне подходящая кандидатура, как не странно.
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30.09.2020 12:50 Відповісти
может как раз и из за того...
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30.09.2020 12:54 Відповісти
Понял.
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30.09.2020 13:23 Відповісти
ТКГ при Зеленском - парад уродов
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30.09.2020 12:57 Відповісти
Маркиян это правильно. Только выглядят эти зелёные танцы скорее как попытка прикрыться патриотом-профессионалом, а не обдуманное назначение. Так у этой шоблы везде.
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30.09.2020 13:32 Відповісти
Маркіян в ТКГ це вже щось ближче до нормального стану речей. Те, що він проукраїнський політик і дипломат, то факт.
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30.09.2020 13:45 Відповісти
Дерьмо на гавно меняете?
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30.09.2020 14:10 Відповісти
 
 