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27 мирних жителів загинули в Харкові минулої доби, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 18:00 8 березня у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 - діти.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Напцполіції в області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що лише за останню добу у Харкові загинули 27 мирних жителів.
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Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар08.03.2022 20:18 Відповісти Мені подобається 0
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