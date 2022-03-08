27 мирних жителів загинули в Харкові минулої доби, - поліція

Станом на 18:00 8 березня у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 - діти.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Напцполіції в області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що лише за останню добу у Харкові загинули 27 мирних жителів.

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