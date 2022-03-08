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McDonald's тимчасово закриває в Росії всі 850 ресторанів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

McDonald's тимчасово закриває в Росії всі 850 ресторанів

Один із лідерів світового фастфуду компанія McDonald's заявляє, що тимчасово закриває свої ресторани у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg

"McDonald's заявив, що тимчасово закриває всі свої 850 ресторанів у Росії у відповідь на вторгнення країни в Україну", - відзначається у повідомленні. 

Також читайте: Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Чому тимчасово? Доктор сказал - в морг, значит в морг.
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08.03.2022 20:14
+21
Певно надовго. Років на 20.
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08.03.2022 20:14
+20
Вони думають що орки людьми стануть. Наївні.
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08.03.2022 20:16
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Чому тимчасово? Доктор сказал - в морг, значит в морг.
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08.03.2022 20:14 Відповісти
Вони думають що орки людьми стануть. Наївні.
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08.03.2022 20:16 Відповісти
Потрібно ж бути їм толерантними - тимчасово, так років на 100.
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08.03.2022 20:40 Відповісти
Вони думають кошельком, їх так вчили. Тимчасово пішов ***** McDonald's і крапка.
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08.03.2022 20:48 Відповісти
Нема нічого більш постійного ні щось тимчасове.
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08.03.2022 20:46 Відповісти
Там ще 65 тис. працівників без роботи на Макдак залишились
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08.03.2022 20:47 Відповісти
Снова буду этих умалишенных кормить.спасая от голода? .думаю на этом отрезке ихнего безумия "вот-вот все наладиться" "В телевизоре сказали не верить глазам.карману и желудку.кругом враги и мы всех победили". Есть большая вероятность что рестораны Макдональдс в недалеком будущем будут разворованы и национализированы под столовые с репой. картошкой и капустой.
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08.03.2022 20:47 Відповісти
Каса закрита
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08.03.2022 20:14 Відповісти
бо рублі в касі Мака до сраки
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08.03.2022 20:25 Відповісти
Певно надовго. Років на 20.
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08.03.2022 20:14 Відповісти
Временные рамки для Мака не роялят. Как только можно будет не огрести санкций - так и откроют. Ибо на момент открытия это будет единственная зарубежная рыгаловка на скукоженой территории.
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08.03.2022 20:34 Відповісти
"А где же я харчеваться буду?" (с) Шариков П.П.
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08.03.2022 20:15 Відповісти
На свалці. Там ще не всі санкційні яблука та сири перегнили.
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08.03.2022 20:19 Відповісти
Вони там ніколи і не гнили, їх швидко розмітали
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08.03.2022 20:47 Відповісти
Интересно...когда лет через 20 откроют будет такая же очередь как была в 90-х...или больше??
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08.03.2022 20:15 Відповісти
73 тысячи ваш заказ))

Вспомнил момент из Жмурок))
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08.03.2022 20:23 Відповісти
Уже неплохо
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08.03.2022 20:15 Відповісти
Гавно с лопаты - новое название ресторанов орков.
Не благодарите!
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08.03.2022 20:15 Відповісти
В них там зараз буде масове безробіття і це чудово
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08.03.2022 20:17 Відповісти
Додомцю, в Засратов, провокатор.
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08.03.2022 20:27 Відповісти
Куча персонала с пинком на улицу. Это хорошо.
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08.03.2022 20:17 Відповісти
65 тыс. пишут
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08.03.2022 20:49 Відповісти
Теперь осталось дождаться кацапского закона о конфискации бизнеса который вышел из рашки. После этого даже если с кацапов когда-то снимут санкции никто туда больше деньги вкладывать не будет
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08.03.2022 20:18 Відповісти
Санкції росії тільки на користь, треба все закрити що можна і не забувати про лукашенка
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08.03.2022 20:18 Відповісти
и туалетов бесплатных тоже не будет.
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08.03.2022 20:20 Відповісти
Теперь жрать будут только СОСИску в тесте …
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08.03.2022 20:22 Відповісти
А це ж робочі місця.
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08.03.2022 20:22 Відповісти
А хіба там немає "єдімдома"? Там же двоє нащадків міхАлкова, ср@колиза усіх режимів ссср, нібито витратили на це 1млрд. доларів? невже навіть мережі совецких їдалень не відкрито?
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08.03.2022 20:24 Відповісти
щи твари ужо хлебать нехотють
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08.03.2022 20:29 Відповісти
кафе "Еда" в Ялте - пичаль
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08.03.2022 20:30 Відповісти
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08.03.2022 20:27 Відповісти
Теперь будут щи хлебать деревянной ложкой.
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08.03.2022 20:28 Відповісти
а ведь пробовали стать нормальными людьми и кушать маки

не судьба
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08.03.2022 20:31 Відповісти
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08.03.2022 20:27 Відповісти
На вихідні, чи на період великого посту?
Доречі, він якраз вчора розпочався...
Совпадєніє??
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08.03.2022 20:31 Відповісти
КФС, до речі, теж пішов. ватани там балаболять про нунаканецта здароває пітаніє паявіцца дєткам, але якось непереконливо, особливо коли згадати, що три дні назад ці самі упороті розказували, що макдак ніколи не піде, бо там 98% російської сировини для їжі.
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08.03.2022 20:33 Відповісти
будуть тепер їсти ту сировину.
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08.03.2022 20:37 Відповісти
як не обробляй сировину для їжі криворукими кацапами-все одно получається щі і "кирза"..
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08.03.2022 20:45 Відповісти
десь гуляло відео, як якась ватанша ходить по магазину і обурюється, що ціни на дитяче харчування значно піднялися, якась банка 4к срублів, якась 5к ну тому подібне, типа "чєм дятєй карміть"
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08.03.2022 22:33 Відповісти
Жрите мох и ягель. Козломордые.
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08.03.2022 20:42 Відповісти
этож сколько свинособак без работы останется??? а это не только сотрудники забегаловок но и логистика...
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08.03.2022 20:43 Відповісти
прийдеться з вітрин МАКів також прибрати їжу з пап"є-маше..

за деякий час,коли рассіянє забудуть вигляд справжньої їжі...))
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08.03.2022 20:44 Відповісти
Пізно! Ми запам'ятали! Дирявий ти, Макдоналдз! 🤬🤬🤬
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08.03.2022 20:50 Відповісти
~30 000 безробітних
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08.03.2022 20:50 Відповісти
McDonald's временно закроет в России все 850 своих ресторанов.
Решение коснётся 62 тысяч сотрудников. Когда рестораны снова откроются, неизвестно





2,3 тыс.2,3 тыс.




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08.03.2022 21:00 Відповісти
И там же он написал что сотрудники по домам, но платить ЗП им будут.
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08.03.2022 22:13 Відповісти
Прочухалися, бізнесмени їб¥чі?! ПНХ навічно, Дебіли, ***!
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08.03.2022 21:09 Відповісти
мойва тільки на півночі, тому брюкву і кору
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08.03.2022 22:34 Відповісти
Да, вот только зарплату они сотрудникам будут продолжать платить. Сами сотрудники макдональдс об этом пишут в инстаграмме
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08.03.2022 21:59 Відповісти
 
 