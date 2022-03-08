McDonald's тимчасово закриває в Росії всі 850 ресторанів

Один із лідерів світового фастфуду компанія McDonald's заявляє, що тимчасово закриває свої ресторани у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg

"McDonald's заявив, що тимчасово закриває всі свої 850 ресторанів у Росії у відповідь на вторгнення країни в Україну", - відзначається у повідомленні.

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