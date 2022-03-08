McDonald's тимчасово закриває в Росії всі 850 ресторанів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Один із лідерів світового фастфуду компанія McDonald's заявляє, що тимчасово закриває свої ресторани у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg
"McDonald's заявив, що тимчасово закриває всі свої 850 ресторанів у Росії у відповідь на вторгнення країни в Україну", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+42 Welle
показати весь коментар08.03.2022 20:14
+21 Ksenia VB
показати весь коментар08.03.2022 20:14
+20 Володимир Начинка a8144ae9
показати весь коментар08.03.2022 20:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вспомнил момент из Жмурок))
Не благодарите!
не судьба
Доречі, він якраз вчора розпочався...
Совпадєніє??
за деякий час,коли рассіянє забудуть вигляд справжньої їжі...))
Решение коснётся 62 тысяч сотрудников. Когда рестораны снова откроются, неизвестно
2,3 тыс.2,3 тыс.